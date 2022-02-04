YouTube та Facebook заблокували акаунти "народної міліції ЛНР"
Окрім каналу "народної міліції ДНР" YouTube видалив канал їхніх "колег" в ОРЛО.
Про це повідомляє низка окупаційних "ЗМІ", інформує Цензор.НЕТ
Канал заблоковано через порушення правил спільноти YouTube. Така ж ситуація й зі сторінкою терористів у Facebook.
Нагадаємо, раніше YouTube заблокував канали "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР".
Как пресловутое дерьмо - не тонет.
Внезапно, через 8 лет, youtube прозрел.
8 лет канал подштанцев был нужен, а теперь вдруг стал не нужен.
Вывод: проект ЛДНР закрывается.