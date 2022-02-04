УКР
YouTube та Facebook заблокували акаунти "народної міліції ЛНР"

Окрім каналу "народної міліції ДНР" YouTube видалив канал їхніх "колег" в ОРЛО.

Про це повідомляє низка окупаційних "ЗМІ", інформує Цензор.НЕТ

Канал заблоковано через порушення правил спільноти YouTube. Така ж ситуація й зі сторінкою терористів у Facebook.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував канали "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний", які потрапили під санкції РНБО

YouTube (244) окупація (6860) Донбас (22366) блокування (692)
+11
Kaк интересно. А предыдущие восемь лет они, типа, не знали что это каналы террористов ? Странное прозрение.
показати весь коментар
04.02.2022 12:16 Відповісти
+8
Правильно делает! Давно пора!
показати весь коментар
04.02.2022 12:15 Відповісти
+6
Чебурнет мудилам в помощь.
показати весь коментар
04.02.2022 12:26 Відповісти
YouTube розбушувався)
показати весь коментар
04.02.2022 12:01 Відповісти
Черга ТікТоку блокувати терористів
показати весь коментар
04.02.2022 12:17 Відповісти
Китайському TikTok-у?
показати весь коментар
04.02.2022 14:21 Відповісти
Чебурнет мудилам в помощь.
показати весь коментар
04.02.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 12:49 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 12:49 Відповісти
Давно пора! Еще странички террористов из дыр, тоже нужно заблокировать!
показати весь коментар
04.02.2022 12:54 Відповісти
Все ждут когда главного петуха шмария забанят
показати весь коментар
04.02.2022 12:59 Відповісти
Этот вообще непотопляемый.
Как пресловутое дерьмо - не тонет.
показати весь коментар
04.02.2022 14:27 Відповісти
Во как.
Внезапно, через 8 лет, youtube прозрел.
8 лет канал подштанцев был нужен, а теперь вдруг стал не нужен.
Вывод: проект ЛДНР закрывается.
показати весь коментар
04.02.2022 14:26 Відповісти
 
 