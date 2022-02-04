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YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний", які потрапили під санкції РНБО

YouTube заблокував канали UkrLive та

YouTube заблокував трансляцію каналів UkrLive та "Перший Незалежний". Причина блокування порушення правил спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли канали відкриваються в YouTube , на екрані з'являється повідомлення "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube". Відео з каналів видаються в пошуку, але під час спроби їх відкрити  сервіс видає повідомлення "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На три речі можна дивитися нескінченно: на вогонь, на воду і на те, як YouTube блокує кремлівські канали, - Ткаченко

Заблоковані канали перебувають під санкціями РНБО, разом з телеканалам 112, NewsOne та ZIK.

YouTube заблокував канали UkrLive та Перший Незалежний, які потрапили під санкції РНБО 01
YouTube заблокував канали UkrLive та Перший Незалежний, які потрапили під санкції РНБО 02
YouTube заблокував канали UkrLive та Перший Незалежний, які потрапили під санкції РНБО 03
YouTube заблокував канали UkrLive та Перший Незалежний, які потрапили під санкції РНБО 04

Однак, після блокування та видалення в Youtube з'явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.

Нагадаємо, що 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, які пов'язують із нардепами "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком. А глобально – із Віктором Медведчуком.

Автор: 

YouTube (239) блокування (663)


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Топ коментарі
+51
Этих гнид медведчуковских, давить как вшей
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04.02.2022 08:47 Відповісти
+50
Збс, осталась одна НАШа помойка
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04.02.2022 08:49 Відповісти
+17
ну Пиховщика мало закрыть,его надо в ОРДЛО отправить жить.
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04.02.2022 09:04 Відповісти
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Этих гнид медведчуковских, давить как вшей
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04.02.2022 08:47 Відповісти
Та перейдут на "Украина 24"... Туда всех принимают...
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04.02.2022 11:44 Відповісти
да Ахметовская помойка на очереди
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04.02.2022 18:16 Відповісти
Збс, осталась одна НАШа помойка
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04.02.2022 08:49 Відповісти
Еще "остались" Дом и Рада...ну и Интер никуда не делся.
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04.02.2022 09:05 Відповісти
А ахметівські канали?
А коломойські?
нтн крутить радянські фільми.
ЕнтерФільм теж.
Ще душити й душити.
Я вважаю нам, взагалі, вистачило б 2-3 канали і досить.
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04.02.2022 09:21 Відповісти
нтн крутить радянські фільми.....Они уже задрали этими совковыми кинушками про войнушку.
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04.02.2022 09:27 Відповісти
Треба ж у росбаранів дух ..дідивоєвальский ..піднімати перед черговим забоєм....
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05.02.2022 07:50 Відповісти
1+1 для зебилов - то святое!
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04.02.2022 09:31 Відповісти
Здравствуй, совок!
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04.02.2022 09:52 Відповісти
И программу "Время" обязательно) Как без нее)
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04.02.2022 10:02 Відповісти
Достатньо репортера на прямому!
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04.02.2022 11:41 Відповісти
Каналов должно быть полно) Но только заикнулся о дружбе с рашкой, сразу топором по кабелям)
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04.02.2022 11:56 Відповісти
"Полно", і шоб казали як один.
Або шоб всюди був Поплавський, Притула і ще хто небудь на П.
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04.02.2022 12:02 Відповісти
дебил ватный в твоей ********* именно так и есть вата на всех каналах
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04.02.2022 18:20 Відповісти
а как быть с тысячами тарелок, развернутыми на ПацакТВ после того, как укроканалы стали платными?

Ставить станции глушения спутникового сигнала?
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04.02.2022 12:52 Відповісти
бред написал когда враги вещают с тарелки ты знаешь что это враг а когда НАШи гниды косят под украинское тв - вот где подлость
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04.02.2022 18:22 Відповісти
а почему считаешь, что они "косят"? У тебя свое восприятие "украинское тв.", у них свое...Может не знаешь, что страна имеет 5 "частей света" - запад, центр, север, юг, восток.
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04.02.2022 22:25 Відповісти
Вчора для порівняння дивився "Наш" і "Україна24". На фоні канала "Наш", "Україна24" - проукраїнський. Чого не зробиш, аби тільки і далі грабувати Україну.
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04.02.2022 11:07 Відповісти
да да - только как не включишь украину 24 а там говорящие головы с медведчуковских закрытх помоек типа Спивака
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04.02.2022 18:24 Відповісти
И Г+Г
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04.02.2022 09:22 Відповісти
5ый в первую очередь
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04.02.2022 09:29 Відповісти
да, 5й реально жутко подрывает скрепы у всех зефилитиков и любителей рузького мира.
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04.02.2022 09:33 Відповісти
Ага,100%.Особенно подрывал,когда показывал документальный фильм про "Нарика",рассказывая какой он офигенный меценат))
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04.02.2022 09:36 Відповісти
Перший раз чую, щоб Зеленський жертвував гроші.
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04.02.2022 09:50 Відповісти
Это я о Петровском.Друге Питраликсеича и Югы Непьющего))) На столько непьющего,что аж в самолет не пускали))Но это он не позорил Украину,а прославлял ее.Ведь,если бы позорил,то потребовали бы его отставки.Но не требовали.Значит -не позорил
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04.02.2022 10:13 Відповісти
Брешеш, москалику. Нарік у нас один - недорікуватий Нелох. Давай іще затягни пісню про те як Петро брата вбив, це ж на каналі Коломойський&Медведчук показували
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04.02.2022 10:20 Відповісти
Та ,естественно)Я ж и говорю:Питроликсеич Святой!И кум Его тоже Святой!Даже,когда пьяный устроил дебош в аэропорту и опозорил Украину на весь мир,он тоже был Святой.И Питроликсеич,когда попал в тройку самых коррумпированных глав государств мира,свою Святость не утратил не на грамм!Вам,зкбилам,этого не понять!!!!!

А Пятый Канал он Святее,чем Библия и Коран вместе взятые!!!!И если он показывает фильм о бандите,а Питроликсеич награждает этого бандита орденом,а друг Питраликсеича награждает именным оружием,то знайте,зебилы:это не бандит,а Меценат!!!!
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04.02.2022 10:39 Відповісти
Москалик, це усе? Тягнеш сюди протухлу подію (чи провокацію) тринадцятирічної давнини і смокчеш її, смокчеш ... Петровського згадуєш, який, доречі, насправді меценат, і багато зробив і для армії, і для церкви. Він не розкрадав ковідний фонд, не хотів заглянути в очі Путіну, і тому для мене він кращий ніж усі ці нелохи з "тихенького ходівництва в ліс".
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04.02.2022 10:54 Відповісти
А никто и не сомневался,что рыги,медведчуковцы и просто уголовники-друзья Питраликсеича и его паствы))
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04.02.2022 11:05 Відповісти
Це про Татарова, Єрмака та іншу зелено-ригівську шелупонь
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04.02.2022 11:17 Відповісти
Ты мне перестань тут словечки,типа "рыговский" употреблять,зебил проклятый!!!То Питроликсеич с Яныком,Азировым и Рыбаком в одной банде по заданию ЦРУ был,а не грабил вместе с ними Украину!!!
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04.02.2022 11:21 Відповісти
Москалик, твій зело-тролінг мене не цікавить, тому іди у спам🤚
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04.02.2022 11:34 Відповісти
кацап ты спалился все больше не получишь подачки в деревянных
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04.02.2022 18:25 Відповісти
Кличка "Нарик" у бандита Петровского. Известным он стал после того, как засветился на вручении Томоса рядом с Порошенко. Так что не переводите стрелки. Петя с Зелей друг друга стоят.
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04.02.2022 15:38 Відповісти
Дядьку,Ви перед тим як когось називати "москаликом", хоча б поверхнево розібрались в питанні,тим паче що людина Вам навіть призвище написала.Ось посилання:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ось цю людину так званого "бізнесмена" й кличуть у вузьких колах "наріком".Це саме цей нарік, фотографувався поруч зі свиночолим на отриманні Томосу.
Якщо й надалі тупити будете, черговий вас залишить без пайки "шаленої бджілки".
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04.02.2022 17:59 Відповісти
чего ты гонишь кацап
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04.02.2022 18:24 Відповісти
еще канал украина 24 ахметовская помойка для ватных отходов
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04.02.2022 18:19 Відповісти
треба знову і знову писали скарги чі що там ...а що робити...така робота на інформоційному просторі з сепарами...за це люди отримають зарплатню.... тут хто кого....((
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04.02.2022 08:51 Відповісти
Упс...с зажопівцям
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04.02.2022 08:52 Відповісти
👋🙌👏
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04.02.2022 09:04 Відповісти
ну Пиховщика мало закрыть,его надо в ОРДЛО отправить жить.
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04.02.2022 09:04 Відповісти
Новой почтой.
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04.02.2022 11:18 Відповісти
только что проверил - оба работают онлайн(((
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04.02.2022 09:09 Відповісти
Это будет возможно только после лишения сепаратистов и предателей депутатских мандатов. Но к сожалению не при нынешних депутатов и правительственной власти. При выборах людям надо включать мозги, а разбирающимся надо помогать раскрыть им глаза (хотя это очень трудно). А если все будет по старинке, значит заслужили предательство и обнищание!
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04.02.2022 09:21 Відповісти
мурайканал не помийня, а озу. Але хто буде займатися моностьірь з бьікановьім?
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04.02.2022 09:24 Відповісти
А чому найвеличніший не ввів сінкції на відкрото сепарський канал НАШ і сєпара Мураєва?
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04.02.2022 09:24 Відповісти
Прямий Пэтрушкін
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04.02.2022 09:25 Відповісти
Г+Г Бені та Медведчука
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04.02.2022 10:13 Відповісти
В YouTube в ночь на 4 февраля заблокировали аккаунты https://strana.today/news/369263-zelenskij-vvel-v-dejstvie-sanktsii-snbo-protiv-telekompanii-shufricha.html телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive , созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZiK. Теперь они сменили адрес вещания.

Об этом сказано в https://112ua.tv/glavnye-novosti/kanaly-ukrlive-i-pershiy-nezalezhnyy-smenili-adres-veshhaniya-v-youtube-iz-za-akta-cenzury-so-storony-ploshhadki-606556.html заявлении коллективов каналов.
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04.02.2022 09:25 Відповісти
Надо системно блокировать все аккаунты,с которых эти подонки будут и дальше продолжать выходить в эфир. Иначе это ни о чём.
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04.02.2022 09:33 Відповісти
Холодильник всегда побеждает телевизор,все эти блокировки пердёж в стул.
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04.02.2022 09:40 Відповісти
И много любителей рашки добавилось?)
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04.02.2022 10:05 Відповісти
Ну так мертвечуковским журнашлюшкам тогда переживать не о чем. Пусть сидят и тщетно надеются,пока украинцы оголодают. Но только заблокированные.)
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04.02.2022 10:22 Відповісти
Укрлайв заблокирован,а на "первом незалежном" как раз гадкая рожа полоумной бондаренко слюной брызжет. Блокировкой и не пахнет.
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04.02.2022 09:26 Відповісти
Брехня. Оба канала работают.
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04.02.2022 09:41 Відповісти
экспресс тест на беременность пробовал использовать?
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04.02.2022 13:00 Відповісти
І одразу ж вниз полетів рейтинг у путінців.
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04.02.2022 09:50 Відповісти
Що там вони закрили? От https://www.youtube.com/watch?v=4TZBc7uI3xU&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9LIVE
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04.02.2022 09:57 Відповісти
В натуре чуть не блеванул, открыл ссылку, а там анкагерман руками машет, как Чумак, заряжает отбитых на голову.
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04.02.2022 10:51 Відповісти
там наштамповали клонів..
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04.02.2022 18:41 Відповісти
Щось давно Шуфрич по фейсу не отримував.
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04.02.2022 10:07 Відповісти
Зеленский идёт путём Путина. Тот тоже начал с подчинения себе всех телеканалов.

Местные комментаторы - идиоты. Вам бы в Россиюшку - там тоже не любят демократию и свободу слова. Вы, каждый, радующийся блокировкам и есть тот самый "один народ". Ведёте себя точно так-же, как и русские.

А Гугл - это левацкая помойка. Там тоже русским духом пахнет.
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04.02.2022 11:27 Відповісти
кацап ты гонишь беса не могут во время войны вещать вражеские каналы которые косят под местные
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04.02.2022 18:28 Відповісти
Почему?
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04.02.2022 18:58 Відповісти
НАРЕШТІ!!!
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04.02.2022 11:32 Відповісти
Хто не бажає дивитись гамно - телебачення не дивиться . Бо задача телебачення не вчити людей , а робити їх тупим бидлом не здатним ДУМАТИ .
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04.02.2022 13:29 Відповісти
Єрмак,паскуда,кришує мураєвську гівнопомийку.Вже законно зроблено все,щоб її закрити нахрін,але вона продовжує отруювати кацапською пропагандою інформаційний простір України.Нахабнючі пики,т.з. ведучих "журналістів" аж слиною заходяться паскудячи все українське,використовуючи для цього і мову і всю свою пропагандистску майстерність.Мабуть таки мирних аргументів впливу і тиску на владу в цьому питанні недостатньо!
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04.02.2022 13:33 Відповісти
да НАШу кацапскую помойку тоже надо закрыть - там все ведущие тупые украинофобы
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04.02.2022 18:30 Відповісти
працюють, що вони закривали?
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04.02.2022 13:39 Відповісти
А почему они сейчас работают?
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04.02.2022 14:29 Відповісти
Не знаю что это за аналы ....А когда уничтожат Мураевскую неНашу, рашистскую помойку?!..
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04.02.2022 14:56 Відповісти
Откуда такая новость? Всё работает, зайдите на ютуб, проверьте.
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04.02.2022 15:05 Відповісти
Гнати Зе і вводити військовий стан. Ну хоча б на три дні. За цей час за законами військового часу ми встигнемо розстріляти більшість медведчуків і піховшиків разом з їх журналістською обслугою... Громадяни! Придивляйтесь до сусідів і складайте списки тих кому пора на концерт Кобзона.
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04.02.2022 16:48 Відповісти
Хто ми? 🤦🏼‍♀️ Диванный ты вояка. Ты не думаешь, что твой сосед тебя в такой список впишет? А я вот уверена, что так и будет. Твой собака точно пугал его кур или ты у него яблоки тырил. А может, твое деу под подьездом ему ходить мешает. 100% будешь в таком списке🤣🤣🤦🏼‍♀️
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04.02.2022 20:00 Відповісти
В приватному секторі мої авто не заважають сусідам. По друге, сусіди по вулиці патріоти України за винятком декількох ватних дебілів за якими давно тужить хор Алєксандрова. Доведене до них "запрошення" вони зрозуміли і тепер ми позбавлені кацапомовної попси - два будинки продано "тихим українцям" (кацапи повернулись в *****, жид репатріювався ... в Німеччину, будинок циган згорів і зараз на тому місці прокладено проїзд до новобудов). Крім того у нас є своя вулична самооборона і це вже на своїй шкурі відчули злодії. Всі сусіди мають зброю. Так що полювання на піховшиків обовязково буде в межах всього Великого Києва. Розумію що якісь ********* можуть складати свої списки тому переконаний що найкращий захист це постійний моніторинг проявів ************* з метою вчасної нейтралізації "пятої колони". Хто Ви? "Номерні", як правило пишуть з **********. Якщо місцева то вочевидь Ви особисто не володієте українською мовою що автоматично викликає зневажливе і упереджене ставлення до Вас.
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04.02.2022 20:44 Відповісти
Нормальні здорові люди Києва поколіннями розмовляють українською. Користуватись кацапським суржиком під час війни з кацапами западло кожній порядній людині. Особливо лікарю. Я киянин в пятому поколінні і тому маю дім, квартиру, дачу ще один дім і ще одну квартиру. І кацапам віддавати не збираюсь. Навіть в оренді кацапомовним відмовляю. Тому висновок простий - ви до Києва не маєте ніякого стосунку і десь там в ********** вигадуєте собі "свій" кацапомовний Київ - "мать городов руськіх". Смішна дурепа...
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04.02.2022 22:41 Відповісти
Ну от і спалилась. "лемберг" це з лексикону Скабєєвої. Тому
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04.02.2022 23:51 Відповісти
Лембергом називають Львів виключно на кацапських пропагандистських каналах. Тому повторюю
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05.02.2022 01:23 Відповісти
Росязик -як оплот совкодрочерства,ужаснійбендерафобии і врешт просто подляна по відношенні до загиблих та поранених наших співгромадян на цій російсько -українській війні.....чи ..война нас не касаєтся...?
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05.02.2022 08:30 Відповісти
Ха-ха! Ви - українка з Київа? Дуже смішно!
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05.02.2022 10:18 Відповісти
А рідною мовою слабо? Чи тільки прапор видає вас за українку?
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05.02.2022 10:15 Відповісти
Денис Казанский 12 ч. ·
Не понимаю, что не так? Ютуб просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они и хотели. Ведь сидя в американском ютубе, ты помогаешь американцам и увеличиваешь информационное влияние США!

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04.02.2022 20:41 Відповісти
Але ж українська назва міста - Львів. Так хто ж ви?
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05.02.2022 07:39 Відповісти
Как бы с такими закрытиями не скатились в ******* цензуру. Существование этих помоек ровном счетом ничего и не меняло. Вата ватная вместо этих помоек будет смотреть российские помойки. А вот тенденции властей (что предыдущие, что нынешние) к цензуре меня очень даже беспокоят.
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05.02.2022 08:57 Відповісти
Thanks You tube!!!!👏👏👏👏
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05.02.2022 10:04 Відповісти
 
 