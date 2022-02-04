YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний", які потрапили під санкції РНБО

YouTube заблокував трансляцію каналів UkrLive та "Перший Незалежний". Причина блокування порушення правил спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Коли канали відкриваються в YouTube , на екрані з'являється повідомлення "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube". Відео з каналів видаються в пошуку, але під час спроби їх відкрити сервіс видає повідомлення "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".

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Заблоковані канали перебувають під санкціями РНБО, разом з телеканалам 112, NewsOne та ZIK.









Однак, після блокування та видалення в Youtube з'явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.

Нагадаємо, що 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, які пов'язують із нардепами "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком. А глобально – із Віктором Медведчуком.