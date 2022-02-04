YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний", які потрапили під санкції РНБО
YouTube заблокував трансляцію каналів UkrLive та "Перший Незалежний". Причина блокування порушення правил спільноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Коли канали відкриваються в YouTube , на екрані з'являється повідомлення "Цей обліковий запис заблоковано за порушення правил спільноти YouTube". Відео з каналів видаються в пошуку, але під час спроби їх відкрити сервіс видає повідомлення "Відео недоступне, тому що пов'язаний з ним обліковий запис YouTube був видалений".
Заблоковані канали перебувають під санкціями РНБО, разом з телеканалам 112, NewsOne та ZIK.
Однак, після блокування та видалення в Youtube з'явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.
Нагадаємо, що 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, які пов'язують із нардепами "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком. А глобально – із Віктором Медведчуком.
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А коломойські?
нтн крутить радянські фільми.
ЕнтерФільм теж.
Ще душити й душити.
Я вважаю нам, взагалі, вистачило б 2-3 канали і досить.
Або шоб всюди був Поплавський, Притула і ще хто небудь на П.
Ставить станции глушения спутникового сигнала?
А Пятый Канал он Святее,чем Библия и Коран вместе взятые!!!!И если он показывает фильм о бандите,а Питроликсеич награждает этого бандита орденом,а друг Питраликсеича награждает именным оружием,то знайте,зебилы:это не бандит,а Меценат!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ось цю людину так званого "бізнесмена" й кличуть у вузьких колах "наріком".Це саме цей нарік, фотографувався поруч зі свиночолим на отриманні Томосу.
Якщо й надалі тупити будете, черговий вас залишить без пайки "шаленої бджілки".
Об этом сказано в https://112ua.tv/glavnye-novosti/kanaly-ukrlive-i-pershiy-nezalezhnyy-smenili-adres-veshhaniya-v-youtube-iz-za-akta-cenzury-so-storony-ploshhadki-606556.html заявлении коллективов каналов.
Местные комментаторы - идиоты. Вам бы в Россиюшку - там тоже не любят демократию и свободу слова. Вы, каждый, радующийся блокировкам и есть тот самый "один народ". Ведёте себя точно так-же, как и русские.
А Гугл - это левацкая помойка. Там тоже русским духом пахнет.
Не понимаю, что не так? Ютуб просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они и хотели. Ведь сидя в американском ютубе, ты помогаешь американцам и увеличиваешь информационное влияние США!