YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО

YouTube заблокировал трансляцию каналов UkrLive и "Перший Незалежний". Причина блокирования - нарушения правил общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Когда каналы открываются в YouTube, на экране появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Видео с каналов выдаются в поиске, но при попытке их открыть – сервис выдает сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

Заблокированные каналы находятся под санкциями СНБО вместе с телеканалами 112, NewsOne и ZIK.









Однако после блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.

Напомним, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive, которые связывают с нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. А глобально – с Виктором Медведчуком.