РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4395 посетителей онлайн
Новости
12 817 99

YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО

YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО

YouTube заблокировал трансляцию каналов UkrLive и "Перший Незалежний". Причина блокирования - нарушения правил общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Когда каналы открываются в YouTube, на экране появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Видео с каналов выдаются в поиске, но при попытке их открыть – сервис выдает сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".

Также читайте: На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, - Ткаченко

Заблокированные каналы находятся под санкциями СНБО вместе с телеканалами 112, NewsOne и ZIK.

YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежний, попавшие под санкции СНБО 01
YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежний, попавшие под санкции СНБО 02
YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежний, попавшие под санкции СНБО 03
YouTube заблокировал каналы UkrLive и Перший Незалежний, попавшие под санкции СНБО 04

Однако после блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.

Напомним, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive, которые связывают с нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. А глобально – с Виктором Медведчуком.

Автор: 

YouTube (113) блокирование (480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Этих гнид медведчуковских, давить как вшей
показать весь комментарий
04.02.2022 08:47 Ответить
+50
Збс, осталась одна НАШа помойка
показать весь комментарий
04.02.2022 08:49 Ответить
+17
ну Пиховщика мало закрыть,его надо в ОРДЛО отправить жить.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этих гнид медведчуковских, давить как вшей
показать весь комментарий
04.02.2022 08:47 Ответить
Та перейдут на "Украина 24"... Туда всех принимают...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:44 Ответить
да Ахметовская помойка на очереди
показать весь комментарий
04.02.2022 18:16 Ответить
Збс, осталась одна НАШа помойка
показать весь комментарий
04.02.2022 08:49 Ответить
Еще "остались" Дом и Рада...ну и Интер никуда не делся.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:05 Ответить
А ахметівські канали?
А коломойські?
нтн крутить радянські фільми.
ЕнтерФільм теж.
Ще душити й душити.
Я вважаю нам, взагалі, вистачило б 2-3 канали і досить.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:21 Ответить
нтн крутить радянські фільми.....Они уже задрали этими совковыми кинушками про войнушку.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:27 Ответить
Треба ж у росбаранів дух ..дідивоєвальский ..піднімати перед черговим забоєм....
показать весь комментарий
05.02.2022 07:50 Ответить
1+1 для зебилов - то святое!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:31 Ответить
Здравствуй, совок!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:52 Ответить
И программу "Время" обязательно) Как без нее)
показать весь комментарий
04.02.2022 10:02 Ответить
Достатньо репортера на прямому!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:41 Ответить
Каналов должно быть полно) Но только заикнулся о дружбе с рашкой, сразу топором по кабелям)
показать весь комментарий
04.02.2022 11:56 Ответить
"Полно", і шоб казали як один.
Або шоб всюди був Поплавський, Притула і ще хто небудь на П.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:02 Ответить
дебил ватный в твоей ********* именно так и есть вата на всех каналах
показать весь комментарий
04.02.2022 18:20 Ответить
а как быть с тысячами тарелок, развернутыми на ПацакТВ после того, как укроканалы стали платными?

Ставить станции глушения спутникового сигнала?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:52 Ответить
бред написал когда враги вещают с тарелки ты знаешь что это враг а когда НАШи гниды косят под украинское тв - вот где подлость
показать весь комментарий
04.02.2022 18:22 Ответить
а почему считаешь, что они "косят"? У тебя свое восприятие "украинское тв.", у них свое...Может не знаешь, что страна имеет 5 "частей света" - запад, центр, север, юг, восток.
показать весь комментарий
04.02.2022 22:25 Ответить
Вчора для порівняння дивився "Наш" і "Україна24". На фоні канала "Наш", "Україна24" - проукраїнський. Чого не зробиш, аби тільки і далі грабувати Україну.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:07 Ответить
да да - только как не включишь украину 24 а там говорящие головы с медведчуковских закрытх помоек типа Спивака
показать весь комментарий
04.02.2022 18:24 Ответить
И Г+Г
показать весь комментарий
04.02.2022 09:22 Ответить
5ый в первую очередь
показать весь комментарий
04.02.2022 09:29 Ответить
да, 5й реально жутко подрывает скрепы у всех зефилитиков и любителей рузького мира.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:33 Ответить
Ага,100%.Особенно подрывал,когда показывал документальный фильм про "Нарика",рассказывая какой он офигенный меценат))
показать весь комментарий
04.02.2022 09:36 Ответить
Перший раз чую, щоб Зеленський жертвував гроші.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:50 Ответить
Это я о Петровском.Друге Питраликсеича и Югы Непьющего))) На столько непьющего,что аж в самолет не пускали))Но это он не позорил Украину,а прославлял ее.Ведь,если бы позорил,то потребовали бы его отставки.Но не требовали.Значит -не позорил
показать весь комментарий
04.02.2022 10:13 Ответить
Брешеш, москалику. Нарік у нас один - недорікуватий Нелох. Давай іще затягни пісню про те як Петро брата вбив, це ж на каналі Коломойський&Медведчук показували
показать весь комментарий
04.02.2022 10:20 Ответить
Та ,естественно)Я ж и говорю:Питроликсеич Святой!И кум Его тоже Святой!Даже,когда пьяный устроил дебош в аэропорту и опозорил Украину на весь мир,он тоже был Святой.И Питроликсеич,когда попал в тройку самых коррумпированных глав государств мира,свою Святость не утратил не на грамм!Вам,зкбилам,этого не понять!!!!!

А Пятый Канал он Святее,чем Библия и Коран вместе взятые!!!!И если он показывает фильм о бандите,а Питроликсеич награждает этого бандита орденом,а друг Питраликсеича награждает именным оружием,то знайте,зебилы:это не бандит,а Меценат!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 10:39 Ответить
Москалик, це усе? Тягнеш сюди протухлу подію (чи провокацію) тринадцятирічної давнини і смокчеш її, смокчеш ... Петровського згадуєш, який, доречі, насправді меценат, і багато зробив і для армії, і для церкви. Він не розкрадав ковідний фонд, не хотів заглянути в очі Путіну, і тому для мене він кращий ніж усі ці нелохи з "тихенького ходівництва в ліс".
показать весь комментарий
04.02.2022 10:54 Ответить
А никто и не сомневался,что рыги,медведчуковцы и просто уголовники-друзья Питраликсеича и его паствы))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:05 Ответить
Це про Татарова, Єрмака та іншу зелено-ригівську шелупонь
показать весь комментарий
04.02.2022 11:17 Ответить
Ты мне перестань тут словечки,типа "рыговский" употреблять,зебил проклятый!!!То Питроликсеич с Яныком,Азировым и Рыбаком в одной банде по заданию ЦРУ был,а не грабил вместе с ними Украину!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:21 Ответить
Москалик, твій зело-тролінг мене не цікавить, тому іди у спам🤚
показать весь комментарий
04.02.2022 11:34 Ответить
кацап ты спалился все больше не получишь подачки в деревянных
показать весь комментарий
04.02.2022 18:25 Ответить
Кличка "Нарик" у бандита Петровского. Известным он стал после того, как засветился на вручении Томоса рядом с Порошенко. Так что не переводите стрелки. Петя с Зелей друг друга стоят.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:38 Ответить
Дядьку,Ви перед тим як когось називати "москаликом", хоча б поверхнево розібрались в питанні,тим паче що людина Вам навіть призвище написала.Ось посилання:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Ось цю людину так званого "бізнесмена" й кличуть у вузьких колах "наріком".Це саме цей нарік, фотографувався поруч зі свиночолим на отриманні Томосу.
Якщо й надалі тупити будете, черговий вас залишить без пайки "шаленої бджілки".
показать весь комментарий
04.02.2022 17:59 Ответить
чего ты гонишь кацап
показать весь комментарий
04.02.2022 18:24 Ответить
еще канал украина 24 ахметовская помойка для ватных отходов
показать весь комментарий
04.02.2022 18:19 Ответить
треба знову і знову писали скарги чі що там ...а що робити...така робота на інформоційному просторі з сепарами...за це люди отримають зарплатню.... тут хто кого....((
показать весь комментарий
04.02.2022 08:51 Ответить
Упс...с зажопівцям
показать весь комментарий
04.02.2022 08:52 Ответить
👋🙌👏
показать весь комментарий
04.02.2022 09:04 Ответить
ну Пиховщика мало закрыть,его надо в ОРДЛО отправить жить.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:04 Ответить
Новой почтой.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:18 Ответить
только что проверил - оба работают онлайн(((
показать весь комментарий
04.02.2022 09:09 Ответить
Это будет возможно только после лишения сепаратистов и предателей депутатских мандатов. Но к сожалению не при нынешних депутатов и правительственной власти. При выборах людям надо включать мозги, а разбирающимся надо помогать раскрыть им глаза (хотя это очень трудно). А если все будет по старинке, значит заслужили предательство и обнищание!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:21 Ответить
мурайканал не помийня, а озу. Але хто буде займатися моностьірь з бьікановьім?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:24 Ответить
А чому найвеличніший не ввів сінкції на відкрото сепарський канал НАШ і сєпара Мураєва?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:24 Ответить
Прямий Пэтрушкін
показать весь комментарий
04.02.2022 09:25 Ответить
Г+Г Бені та Медведчука
показать весь комментарий
04.02.2022 10:13 Ответить
В YouTube в ночь на 4 февраля заблокировали аккаунты https://strana.today/news/369263-zelenskij-vvel-v-dejstvie-sanktsii-snbo-protiv-telekompanii-shufricha.html телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive , созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZiK. Теперь они сменили адрес вещания.

Об этом сказано в https://112ua.tv/glavnye-novosti/kanaly-ukrlive-i-pershiy-nezalezhnyy-smenili-adres-veshhaniya-v-youtube-iz-za-akta-cenzury-so-storony-ploshhadki-606556.html заявлении коллективов каналов.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:25 Ответить
Надо системно блокировать все аккаунты,с которых эти подонки будут и дальше продолжать выходить в эфир. Иначе это ни о чём.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:33 Ответить
Холодильник всегда побеждает телевизор,все эти блокировки пердёж в стул.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:40 Ответить
И много любителей рашки добавилось?)
показать весь комментарий
04.02.2022 10:05 Ответить
Ну так мертвечуковским журнашлюшкам тогда переживать не о чем. Пусть сидят и тщетно надеются,пока украинцы оголодают. Но только заблокированные.)
показать весь комментарий
04.02.2022 10:22 Ответить
Укрлайв заблокирован,а на "первом незалежном" как раз гадкая рожа полоумной бондаренко слюной брызжет. Блокировкой и не пахнет.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:26 Ответить
Брехня. Оба канала работают.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:41 Ответить
экспресс тест на беременность пробовал использовать?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:00 Ответить
І одразу ж вниз полетів рейтинг у путінців.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:50 Ответить
Що там вони закрили? От https://www.youtube.com/watch?v=4TZBc7uI3xU&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9LIVE
показать весь комментарий
04.02.2022 09:57 Ответить
В натуре чуть не блеванул, открыл ссылку, а там анкагерман руками машет, как Чумак, заряжает отбитых на голову.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:51 Ответить
там наштамповали клонів..
показать весь комментарий
04.02.2022 18:41 Ответить
Щось давно Шуфрич по фейсу не отримував.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:07 Ответить
Зеленский идёт путём Путина. Тот тоже начал с подчинения себе всех телеканалов.

Местные комментаторы - идиоты. Вам бы в Россиюшку - там тоже не любят демократию и свободу слова. Вы, каждый, радующийся блокировкам и есть тот самый "один народ". Ведёте себя точно так-же, как и русские.

А Гугл - это левацкая помойка. Там тоже русским духом пахнет.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:27 Ответить
кацап ты гонишь беса не могут во время войны вещать вражеские каналы которые косят под местные
показать весь комментарий
04.02.2022 18:28 Ответить
Почему?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:58 Ответить
НАРЕШТІ!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:32 Ответить
Хто не бажає дивитись гамно - телебачення не дивиться . Бо задача телебачення не вчити людей , а робити їх тупим бидлом не здатним ДУМАТИ .
показать весь комментарий
04.02.2022 13:29 Ответить
Єрмак,паскуда,кришує мураєвську гівнопомийку.Вже законно зроблено все,щоб її закрити нахрін,але вона продовжує отруювати кацапською пропагандою інформаційний простір України.Нахабнючі пики,т.з. ведучих "журналістів" аж слиною заходяться паскудячи все українське,використовуючи для цього і мову і всю свою пропагандистску майстерність.Мабуть таки мирних аргументів впливу і тиску на владу в цьому питанні недостатньо!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:33 Ответить
да НАШу кацапскую помойку тоже надо закрыть - там все ведущие тупые украинофобы
показать весь комментарий
04.02.2022 18:30 Ответить
працюють, що вони закривали?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:39 Ответить
А почему они сейчас работают?
показать весь комментарий
04.02.2022 14:29 Ответить
Не знаю что это за аналы ....А когда уничтожат Мураевскую неНашу, рашистскую помойку?!..
показать весь комментарий
04.02.2022 14:56 Ответить
Откуда такая новость? Всё работает, зайдите на ютуб, проверьте.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:05 Ответить
Гнати Зе і вводити військовий стан. Ну хоча б на три дні. За цей час за законами військового часу ми встигнемо розстріляти більшість медведчуків і піховшиків разом з їх журналістською обслугою... Громадяни! Придивляйтесь до сусідів і складайте списки тих кому пора на концерт Кобзона.
показать весь комментарий
04.02.2022 16:48 Ответить
Хто ми? 🤦🏼‍♀️ Диванный ты вояка. Ты не думаешь, что твой сосед тебя в такой список впишет? А я вот уверена, что так и будет. Твой собака точно пугал его кур или ты у него яблоки тырил. А может, твое деу под подьездом ему ходить мешает. 100% будешь в таком списке🤣🤣🤦🏼‍♀️
показать весь комментарий
04.02.2022 20:00 Ответить
В приватному секторі мої авто не заважають сусідам. По друге, сусіди по вулиці патріоти України за винятком декількох ватних дебілів за якими давно тужить хор Алєксандрова. Доведене до них "запрошення" вони зрозуміли і тепер ми позбавлені кацапомовної попси - два будинки продано "тихим українцям" (кацапи повернулись в *****, жид репатріювався ... в Німеччину, будинок циган згорів і зараз на тому місці прокладено проїзд до новобудов). Крім того у нас є своя вулична самооборона і це вже на своїй шкурі відчули злодії. Всі сусіди мають зброю. Так що полювання на піховшиків обовязково буде в межах всього Великого Києва. Розумію що якісь ********* можуть складати свої списки тому переконаний що найкращий захист це постійний моніторинг проявів ************* з метою вчасної нейтралізації "пятої колони". Хто Ви? "Номерні", як правило пишуть з **********. Якщо місцева то вочевидь Ви особисто не володієте українською мовою що автоматично викликає зневажливе і упереджене ставлення до Вас.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:44 Ответить
Нормальні здорові люди Києва поколіннями розмовляють українською. Користуватись кацапським суржиком під час війни з кацапами западло кожній порядній людині. Особливо лікарю. Я киянин в пятому поколінні і тому маю дім, квартиру, дачу ще один дім і ще одну квартиру. І кацапам віддавати не збираюсь. Навіть в оренді кацапомовним відмовляю. Тому висновок простий - ви до Києва не маєте ніякого стосунку і десь там в ********** вигадуєте собі "свій" кацапомовний Київ - "мать городов руськіх". Смішна дурепа...
показать весь комментарий
04.02.2022 22:41 Ответить
Ну от і спалилась. "лемберг" це з лексикону Скабєєвої. Тому
показать весь комментарий
04.02.2022 23:51 Ответить
Лембергом називають Львів виключно на кацапських пропагандистських каналах. Тому повторюю
показать весь комментарий
05.02.2022 01:23 Ответить
Росязик -як оплот совкодрочерства,ужаснійбендерафобии і врешт просто подляна по відношенні до загиблих та поранених наших співгромадян на цій російсько -українській війні.....чи ..война нас не касаєтся...?
показать весь комментарий
05.02.2022 08:30 Ответить
Ха-ха! Ви - українка з Київа? Дуже смішно!
показать весь комментарий
05.02.2022 10:18 Ответить
А рідною мовою слабо? Чи тільки прапор видає вас за українку?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:15 Ответить
Денис Казанский 12 ч. ·
Не понимаю, что не так? Ютуб просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они и хотели. Ведь сидя в американском ютубе, ты помогаешь американцам и увеличиваешь информационное влияние США!

показать весь комментарий
04.02.2022 20:41 Ответить
Але ж українська назва міста - Львів. Так хто ж ви?
показать весь комментарий
05.02.2022 07:39 Ответить
Как бы с такими закрытиями не скатились в ******* цензуру. Существование этих помоек ровном счетом ничего и не меняло. Вата ватная вместо этих помоек будет смотреть российские помойки. А вот тенденции властей (что предыдущие, что нынешние) к цензуре меня очень даже беспокоят.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:57 Ответить
Thanks You tube!!!!👏👏👏👏
показать весь комментарий
05.02.2022 10:04 Ответить
 
 