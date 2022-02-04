YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО
YouTube заблокировал трансляцию каналов UkrLive и "Перший Незалежний". Причина блокирования - нарушения правил общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Когда каналы открываются в YouTube, на экране появляется сообщение "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Видео с каналов выдаются в поиске, но при попытке их открыть – сервис выдает сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".
Заблокированные каналы находятся под санкциями СНБО вместе с телеканалами 112, NewsOne и ZIK.
Однако после блокировки и удаления в Youtube появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.
Напомним, что 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive, которые связывают с нардепами ОПЗЖ Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. А глобально – с Виктором Медведчуком.
А коломойські?
нтн крутить радянські фільми.
ЕнтерФільм теж.
Ще душити й душити.
Я вважаю нам, взагалі, вистачило б 2-3 канали і досить.
Або шоб всюди був Поплавський, Притула і ще хто небудь на П.
Ставить станции глушения спутникового сигнала?
А Пятый Канал он Святее,чем Библия и Коран вместе взятые!!!!И если он показывает фильм о бандите,а Питроликсеич награждает этого бандита орденом,а друг Питраликсеича награждает именным оружием,то знайте,зебилы:это не бандит,а Меценат!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ось цю людину так званого "бізнесмена" й кличуть у вузьких колах "наріком".Це саме цей нарік, фотографувався поруч зі свиночолим на отриманні Томосу.
Якщо й надалі тупити будете, черговий вас залишить без пайки "шаленої бджілки".
Об этом сказано в https://112ua.tv/glavnye-novosti/kanaly-ukrlive-i-pershiy-nezalezhnyy-smenili-adres-veshhaniya-v-youtube-iz-za-akta-cenzury-so-storony-ploshhadki-606556.html заявлении коллективов каналов.
Местные комментаторы - идиоты. Вам бы в Россиюшку - там тоже не любят демократию и свободу слова. Вы, каждый, радующийся блокировкам и есть тот самый "один народ". Ведёте себя точно так-же, как и русские.
А Гугл - это левацкая помойка. Там тоже русским духом пахнет.
Не понимаю, что не так? Ютуб просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они и хотели. Ведь сидя в американском ютубе, ты помогаешь американцам и увеличиваешь информационное влияние США!