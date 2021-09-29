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На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, - Ткаченко

На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, - Ткаченко

Блокировка кремлевских каналов на YouTube не случайно произошло после выборов в Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Руководитель RT не говорит, почему Youtube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причину наверняка знает. Возможно речь идет об очередном вмешательстве Кремля в заграничный избирательный процесс. Теперь российские власти требуют запретить на своей территории трансляцию всех общеизвестных немецких каналов, которые известны в мире своей беспристрастностью, соблюдением журналистских стандартов. Конечно, назвав их иноагентами", - подчеркнул Ткаченко.

По словам министра, кремлевские СМИ журналистикой считать нельзя, ведь цивилизованный мир все больше понимает важность противодействия информационной агрессии, фейкам, дезинформации.

"Руководитель Russia Today заявляет, что Youtube-канал RT DE на 4-м месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, но забывает напомнить, что на раскрутку просмотров и увеличение аудитории нескольких каналов, включая RT, Кремль выделяет сотни миллиардов рублей.

Рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи, навязываемой кремлевской пропагандой. Украинский опыт запрета тройки каналов Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это - фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять", - подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT.

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Автор: 

YouTube (105) пропаганда (3673) россия (95467) Ткаченко Александр (429) блокирование (462)


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Топ комментарии
+9
Нехай ще заблокують клоаку під назвою ТСН.
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29.09.2021 13:13
+6
оо!.. на Рассиюшке со вчера у пропагандонов жуткая попоболь..
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29.09.2021 12:52
+4
а когда канал наш будет заблокирован? или тоже ждут, пока ютуб заблокирует
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29.09.2021 12:56
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и тебя козломордого вора читать....
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29.09.2021 12:43 Ответить
Борцун с ватой?!
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29.09.2021 12:45 Ответить
только сам весь ватный
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29.09.2021 12:57 Ответить
Гы.
Даже не знал, что их можно еще и тубе смотреть.
На тарелке хрен заблокируешь.
Хотя, смотреть на бесноватую скабееву, как-то влом
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29.09.2021 12:50 Ответить
прозреваю потихоньку, правда без газа наступило прозрение, но лучше так чем дальше распространять потоки кремлёвского говнеца, так шо европейцы крепитесь, дровами запасайтесь, вам тот СП2 будет отрыгиваться ещё очень долго, и бабка меркель со шрёдером вам благодарна за понимание оооооочееееень глубоооокую озабоченность.
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29.09.2021 12:50 Ответить
Канал його друга Дубінського теж під це підпадає?
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29.09.2021 12:51 Ответить
оо!.. на Рассиюшке со вчера у пропагандонов жуткая попоболь..
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29.09.2021 12:52 Ответить
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29.09.2021 12:55 Ответить
а когда канал наш будет заблокирован? или тоже ждут, пока ютуб заблокирует
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29.09.2021 12:56 Ответить
Можна також вічно дивитися як ЗЄшобло бореться з корупцією і в той же час відволікає увагу на «чьо там у мишибратьєв».
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29.09.2021 12:59 Ответить
Не дай Бог, щоб вічно!!!
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29.09.2021 13:44 Ответить
Нехай ще заблокують клоаку під назвою ТСН.
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29.09.2021 13:13 Ответить
ага "раша тудeй спробувала бути в eфiрi чeрeз iнший канал i його заблокували". а украiцям слабо мeдвeдчук вєщає чeрeз iший i нiкого нe iбьоть
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29.09.2021 13:20 Ответить
Лишнехромосомный Мединский по сравнению Сашей просто умнейший человек.
Само существование кремлевских каналов даже короткое время сложно вынести, а уж "бесконечно смотреть" что то связанное с ними - неважно что - можно повредится головой.
Возможно это и произошло.
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29.09.2021 13:48 Ответить
Вони захотіли судитися з Гуглом, а він їх навернув Трубою
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29.09.2021 14:06 Ответить
А що Рассєю 24 заблоковано ? Навіщо цей піарний піzдьож ?
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29.09.2021 15:12 Ответить
 
 