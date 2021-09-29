На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы, - Ткаченко
Блокировка кремлевских каналов на YouTube не случайно произошло после выборов в Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Руководитель RT не говорит, почему Youtube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причину наверняка знает. Возможно речь идет об очередном вмешательстве Кремля в заграничный избирательный процесс. Теперь российские власти требуют запретить на своей территории трансляцию всех общеизвестных немецких каналов, которые известны в мире своей беспристрастностью, соблюдением журналистских стандартов. Конечно, назвав их иноагентами", - подчеркнул Ткаченко.
По словам министра, кремлевские СМИ журналистикой считать нельзя, ведь цивилизованный мир все больше понимает важность противодействия информационной агрессии, фейкам, дезинформации.
"Руководитель Russia Today заявляет, что Youtube-канал RT DE на 4-м месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, но забывает напомнить, что на раскрутку просмотров и увеличение аудитории нескольких каналов, включая RT, Кремль выделяет сотни миллиардов рублей.
Рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи, навязываемой кремлевской пропагандой. Украинский опыт запрета тройки каналов Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это - фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять", - подытожил Ткаченко.
Напомним, ранее YouTube заблокировал два немецких канала российских пропагандистов RT.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Даже не знал, что их можно еще и тубе смотреть.
На тарелке хрен заблокируешь.
Хотя, смотреть на бесноватую скабееву, как-то влом
Само существование кремлевских каналов даже короткое время сложно вынести, а уж "бесконечно смотреть" что то связанное с ними - неважно что - можно повредится головой.
Возможно это и произошло.