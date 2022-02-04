YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР"

Кроме канала "народной милиции ДНР", YouTube удалил канал их "коллег" в ОРЛО.

Об этом сообщает ряд оккупационных "СМИ", передает Цензор.НЕТ.

Канал заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube. Такая же ситуация и со страницей террористов в Facebook.

Напомним, ранее YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО