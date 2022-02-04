РУС
YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР"

Кроме канала "народной милиции ДНР", YouTube удалил канал их "коллег" в ОРЛО.

Об этом сообщает ряд оккупационных "СМИ", передает Цензор.НЕТ.

Канал заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube. Такая же ситуация и со страницей террористов в Facebook.

Напомним, ранее YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокировал каналы UkrLive и "Перший Незалежний", попавшие под санкции СНБО

YouTube (113) оккупация (10299) Донбасс (26966) блокирование (480)
Топ комментарии
+11
Kaк интересно. А предыдущие восемь лет они, типа, не знали что это каналы террористов ? Странное прозрение.
04.02.2022 12:16 Ответить
+8
Правильно делает! Давно пора!
04.02.2022 12:15 Ответить
+6
Чебурнет мудилам в помощь.
04.02.2022 12:26 Ответить
YouTube розбушувався)
04.02.2022 12:01 Ответить
Правильно делает! Давно пора!
04.02.2022 12:15 Ответить
Kaк интересно. А предыдущие восемь лет они, типа, не знали что это каналы террористов ? Странное прозрение.
04.02.2022 12:16 Ответить
Черга ТікТоку блокувати терористів
04.02.2022 12:17 Ответить
Китайському TikTok-у?
04.02.2022 14:21 Ответить
Чебурнет мудилам в помощь.
04.02.2022 12:26 Ответить
04.02.2022 12:49 Ответить
04.02.2022 12:49 Ответить
Давно пора! Еще странички террористов из дыр, тоже нужно заблокировать!
04.02.2022 12:54 Ответить
Все ждут когда главного петуха шмария забанят
04.02.2022 12:59 Ответить
Этот вообще непотопляемый.
Как пресловутое дерьмо - не тонет.
04.02.2022 14:27 Ответить
Во как.
Внезапно, через 8 лет, youtube прозрел.
8 лет канал подштанцев был нужен, а теперь вдруг стал не нужен.
Вывод: проект ЛДНР закрывается.
04.02.2022 14:26 Ответить
 
 