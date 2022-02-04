YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР"
Кроме канала "народной милиции ДНР", YouTube удалил канал их "коллег" в ОРЛО.
Об этом сообщает ряд оккупационных "СМИ", передает Цензор.НЕТ.
Канал заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube. Такая же ситуация и со страницей террористов в Facebook.
Напомним, ранее YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР".
Топ комментарии
+11 Alexander Tsvelikh
показать весь комментарий04.02.2022 12:16 Ответить Ссылка
+8 Gojib
показать весь комментарий04.02.2022 12:15 Ответить Ссылка
+6 Омерзительный
показать весь комментарий04.02.2022 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как пресловутое дерьмо - не тонет.
Внезапно, через 8 лет, youtube прозрел.
8 лет канал подштанцев был нужен, а теперь вдруг стал не нужен.
Вывод: проект ЛДНР закрывается.