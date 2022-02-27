Окупанти завдали ракетного удару по складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії, - ЗМІ

Ракетний удар завдано по складах ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ в Балаклії на південний схід від Харкова.

Про це повідомляють місцеві пабліки і публікують відповідні відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що зарево від вибухів видно за 20 км