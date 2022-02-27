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Окупанти завдали ракетного удару по складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ракетний удар завдано по складах ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ в Балаклії на південний схід від Харкова.
Про це повідомляють місцеві пабліки і публікують відповідні відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що зарево від вибухів видно за 20 км
Топ коментарі
+32 Володимир Логойда
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Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
Приазовье это не Украина? Или цензором руководят с ОП?
В них реально СССР карти😂😂😂
В течение нескольких часов после размещения кошельков, на них было отправлено более 761 949 долларов в биткойнах и более 3,4 миллиона долларов в валюте, - УНИАН
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
На правом берегу Запорожья сбили российский вертолет и задержали две ДРГ
В Запорожье на обоих берегах Днепра обнаружили две диверсионные группы российских оккупантов. Они уже задержаны.
Также в Запорожской ОГА подтвердили информацию о том, что над правобережным районом Верхняя Хортица был сбит вражеский летательный аппарат.
Как отметили, местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ.
"На станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции - море огня . Суббота, 26 февраля 2022, 21:11 УНН
Наскільки мені відомо, росіяни тупо не знають, що їм робити далі.
Східна кримська колона російської техніки з боями зайшла до Мелітополя і почала кружити півднем Запорізької області. Спочатку рухались в один бік, потім зупинилися і поїхали в інший.
Росіяни тричі кидали небагаточисельний десант на міста на чорноморському узбережжі. Кожного разу, один за одним, це закінчувалося абсолютно однаково: піздюлями. Раз - не спрацювало, всім пізда. Два - не спрацювало, всім *****. Три - та ж *****.
Росіяни якось не так, як всі, зрозуміли значення слова «системність».
В українських містах бродять ДРГ, причому якось тупорило ходять. Здається, виставлена їм командуванням задача так і виглядає: «Тупорило ходити, тупорило загинути». Навіть по тим міткам, які вони виставляли і за які загинули, ніхто не відпрацьовував.
Жили як кретини, померли як кретини. Знову про системність.
Потрібно нищити його у його лігві
Васильків, окупанти нанесли удар, ймовірно балістичною ракетою.
https://t.me/operativnoZSU/9098
У Василькові палає нафтобаза.
https://t.me/operativnoZSU/9101
еслимы их одолеем