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Окупанти завдали ракетного удару по складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетного удару по складах ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії, - ЗМІ

Ракетний удар завдано по складах ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ в Балаклії на південний схід від Харкова.

Про це повідомляють місцеві пабліки і публікують відповідні відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що зарево від вибухів видно за 20 км

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Знают наши, что война, и кучненько хранят боеприпасы . . . Где голова ? Рассредоточь по мелким складам
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27.02.2022 00:00
+31
Не буду виправляти помилки скопіював з сайту США!!! Тут американський танковий механік. Порада.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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27.02.2022 00:06
+28
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27.02.2022 00:07
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Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 23:59 Відповісти
Люди, прошу вашего внимания! За вопрос что происходит в Приазовье кидают в спам!
Приазовье это не Украина? Или цензором руководят с ОП?
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27.02.2022 00:17 Відповісти
А что толку вопрошать? Ничего там. Степь. Видимо объективно нет сил и Донбасс держать, и Харьков и Киев. А тут ещё гуляйполе. Ну пусть гуляют, что 95-ю сейчас туда отправить? Или из под Луганска снять бригаду?
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27.02.2022 00:55 Відповісти
Точку у или осу сожгли?
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27.02.2022 00:27 Відповісти
Знают наши, что война, и кучненько хранят боеприпасы . . . Где голова ? Рассредоточь по мелким складам
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27.02.2022 00:00 Відповісти
Такі речі не робляться через тупість. Таке під час війни - це завжди свідомий саботаж.
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27.02.2022 00:03 Відповісти
100% гадят как могут
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27.02.2022 00:06 Відповісти
Шкідництво
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27.02.2022 00:07 Відповісти
Склад хранения боеприпасов - сложное специально огромное помещение/система помещений. Это не мешок картошки. Что ты предлагаешь, после начала войны надо было бросать все и ехать на руках переносить эти снаряды....куда?
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27.02.2022 00:08 Відповісти
Кроты и предатели ! здохните нелюди !
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27.02.2022 00:21 Відповісти
Не лютуй! Подивись де Балаклія і що там залишилось від попередніх підривів!
В них реально СССР карти😂😂😂
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27.02.2022 00:25 Відповісти
Да уж наверное в курсе)Притом эти склады в 14 уже поджигали)И не факт что там что то было)
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27.02.2022 00:06 Відповісти
Мародер опять виноват, что ли ?
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27.02.2022 00:37 Відповісти
⚡️Правительство Украины получило более 4 миллионов долларов пожертвований в криптовалюте.

В течение нескольких часов после размещения кошельков, на них было отправлено более 761 949 долларов в биткойнах и более 3,4 миллиона долларов в валюте, - УНИАН
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27.02.2022 00:02 Відповісти
Норм.Клоуну на пару дней в казино хватит.
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27.02.2022 00:31 Відповісти
и не только по складах, но и по многоэтажке в городе.
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27.02.2022 00:03 Відповісти
Як таке могло трапитись зараз?Знову роблять лице **********?
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27.02.2022 00:04 Відповісти
Не буду виправляти помилки скопіював з сайту США!!! Тут американський танковий механік. Порада.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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27.02.2022 00:06 Відповісти
Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Напевно йдеться про гусениці, в яких може заплутатись дріт
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27.02.2022 00:11 Відповісти
траки
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27.02.2022 05:10 Відповісти
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27.02.2022 00:07 Відповісти
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27.02.2022 00:10 Відповісти
Та там давно НЕТ нихрена !
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27.02.2022 00:08 Відповісти
ща в Украину столько оружия хлынет, что эти склады и на...й никому не нужны будут.....
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27.02.2022 00:10 Відповісти
26 февраля 2022 13:27

На правом берегу Запорожья сбили российский вертолет и задержали две ДРГ

В Запорожье на обоих берегах Днепра обнаружили две диверсионные группы российских оккупантов. Они уже задержаны.

Также в Запорожской ОГА подтвердили информацию о том, что над правобережным районом Верхняя Хортица был сбит вражеский летательный аппарат.
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27.02.2022 00:11 Відповісти
РАСТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ ! МРАЗИ ! НЕЛЮДИ !!!
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27.02.2022 00:26 Відповісти
А где наши ракеты дальнего действия? Куку?
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27.02.2022 00:12 Відповісти
Пля, де де ?! В Дії нах#й! еРакета плч !
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27.02.2022 00:14 Відповісти
Ну так бы и сказал, просраны)
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27.02.2022 00:23 Відповісти
ЗЕленским !
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27.02.2022 00:47 Відповісти
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27.02.2022 00:47 Відповісти
А тепер помирилися , обійнялися і припинили срач до перемоги , потім я Вам допоможу )))
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27.02.2022 00:56 Відповісти
"Сегодня утром на станцию Низковка Корюковского района по РФ пришел эшелон с соляркой для колон российско-фашистских войск, которые наступали по направлению Чернигов-Сумы",

Как отметили, местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ.

"На станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон из более 3000 топлива для армии оккупантов! Очевидцы сообщают, что на месте станции - море огня . Суббота, 26 февраля 2022, 21:11 УНН
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27.02.2022 00:14 Відповісти
жаль, лучше бы себе забрали столько соляры,,,
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27.02.2022 00:29 Відповісти
Нам чужого ненадо, главное - свое не отдать
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27.02.2022 01:09 Відповісти
Кладіть на дорогу якийсь пакет чи 2-3 шт. з землею десь 3-4 кг і зав'яжіть добре його, танки зупиняться.
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27.02.2022 00:15 Відповісти
Дві цеглини
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27.02.2022 00:27 Відповісти
насколько я слишал все интересное оттуда забрали
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27.02.2022 00:16 Відповісти
С-системність

Наскільки мені відомо, росіяни тупо не знають, що їм робити далі.

Східна кримська колона російської техніки з боями зайшла до Мелітополя і почала кружити півднем Запорізької області. Спочатку рухались в один бік, потім зупинилися і поїхали в інший.

Росіяни тричі кидали небагаточисельний десант на міста на чорноморському узбережжі. Кожного разу, один за одним, це закінчувалося абсолютно однаково: піздюлями. Раз - не спрацювало, всім пізда. Два - не спрацювало, всім *****. Три - та ж *****.

Росіяни якось не так, як всі, зрозуміли значення слова «системність».

В українських містах бродять ДРГ, причому якось тупорило ходять. Здається, виставлена їм командуванням задача так і виглядає: «Тупорило ходити, тупорило загинути». Навіть по тим міткам, які вони виставляли і за які загинули, ніхто не відпрацьовував.

Жили як кретини, померли як кретини. Знову про системність.
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27.02.2022 00:16 Відповісти
Дякую, поржав
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27.02.2022 01:12 Відповісти
**** *****.
Потрібно нищити його у його лігві
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27.02.2022 00:17 Відповісти
Утилизация сорокалетнего хлама ещё из ГСВГ
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27.02.2022 00:20 Відповісти
Значит когда этот кошмар закончится, пожалуйста продумайте и сделайте подземные склады, подходы, выходы и оперативные центры по опыту Швейцарии.
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27.02.2022 00:52 Відповісти
Охренеть как неожиданно. Дебилы
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27.02.2022 00:56 Відповісти
Хто щось знає що, горить в бік Аеропорту Київ чи ще далі ? Бачу по хмарах щось горить.
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27.02.2022 00:57 Відповісти
Побачив нафтобаза Васильків, кажуть туди балістична ракета прилетіла.

Васильків, окупанти нанесли удар, ймовірно балістичною ракетою.

https://t.me/operativnoZSU/9098

У Василькові палає нафтобаза.

https://t.me/operativnoZSU/9101
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27.02.2022 01:20 Відповісти
Зато теперь, если мы их одолеем, можно спокойно возвращать Крым и Донбасс военным путём, Путин всё равно уже напал, нечего дальше бояться.
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27.02.2022 01:04 Відповісти
если мы их одолеем
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27.02.2022 03:39 Відповісти
******* со временем воздастся. Слава Украине! Смерть кацапам! Держитесь, ребята! Охраняй вас Господь!
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27.02.2022 03:35 Відповісти
 
 