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Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Військові Національної гвардії України затримали чоловіка, який робив фото військових об’єктів та міг надсилати дані на російські номери.

Про це повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військові об'єкти. У нього було перевірено документи та вміст мобільного телефону. Гвардійці з'ясували, що чоловік надсилав дані на російські номери. Пояснити свої дії не зміг", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка передадуть правоохоронцям для з’ясування обставин.

Дивіться: "Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО

"Просимо усіх небайдужих громадян повідомляти про подібні інциденти у правоохоронні органи", - закликали у Нацгвардії.

Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти 01
Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти 02
Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти 03
Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
⚡️Украинский генпрокурор заявила, что США готовы отправить на Украину экспертов по военным преступлениям и военных аналитиков.
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27.02.2022 00:22
+48
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27.02.2022 00:25
+42
⚡Результаты опроса на сайте CNN: в поддержку участия НАТО в войне на стороне Украины высказались 77% участников.
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27.02.2022 00:23
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⚡️Украинский генпрокурор заявила, что США готовы отправить на Украину экспертов по военным преступлениям и военных аналитиков.
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27.02.2022 00:22 Відповісти
пора !

вместо СССР-2 будет Нюрнберг-2
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27.02.2022 00:29 Відповісти
козаче -- в Україну
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27.02.2022 00:30 Відповісти
Я лише копіюю з вайбер-пабліку, вибачайте
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27.02.2022 00:35 Відповісти
не на , а в Украину!
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27.02.2022 00:30 Відповісти
Повісити за законами воєнного часу!
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27.02.2022 00:22 Відповісти
Навіщо? Кінцівки сокирою - і живцем до своїх кураторів
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27.02.2022 00:29 Відповісти
а какая разница ?
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27.02.2022 00:32 Відповісти
⚡️ Группировка хакеров Anonymous атаковала сайты российской пропаганды

Не работает сайт Первого канала, Смотрим.ру, Россия24.
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27.02.2022 00:23 Відповісти
сайт підорашковського кремля та рашкоякогосьнадозру також.
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27.02.2022 00:30 Відповісти
Всё супер, но еще бы "положили" официальный сайт ФСБ - так это вообще СУПЕР!
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27.02.2022 00:34 Відповісти
Bravo Anonymous 👏🙌 excellent 👍
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27.02.2022 00:40 Відповісти
⚡Результаты опроса на сайте CNN: в поддержку участия НАТО в войне на стороне Украины высказались 77% участников.
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27.02.2022 00:23 Відповісти
мразь!
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27.02.2022 00:23 Відповісти
Убить. После допроса, ессно.
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27.02.2022 00:24 Відповісти
Отрежьте этой мрази голову, что б хрипел как русня в Чечне, убивать таких на месте мразь
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27.02.2022 00:24 Відповісти
⚡️Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT - РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
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27.02.2022 00:25 Відповісти
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27.02.2022 00:25 Відповісти
Навіщо затримувати? що, новим деревам добриво не потрібно?!
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27.02.2022 00:28 Відповісти
Це толерантно😂😂. *** ну і клопоту створили😂😂.
Ці десантувалися прямо на пляшки і мангали😂😂
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27.02.2022 00:33 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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27.02.2022 00:30 Відповісти
вот . негативные последствия незаконной вырубки . москаля повесить не на чем . я надеюсь хоть есть где утопить ?
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27.02.2022 00:32 Відповісти
Там пляшки були😂😂. Виключно фсьо по доктрині😂😂
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27.02.2022 00:34 Відповісти
хоть какая-то польза от незаконной рубки
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27.02.2022 03:33 Відповісти
⚡️ЕС заморозит активы Центробанка России, - глава Еврокомиссии.
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27.02.2022 00:26 Відповісти
Путин выстрелил себе в рубль
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27.02.2022 00:29 Відповісти
путєн нічого не вирішує. За можливість з"їбатися в Китай він торгує рашкою на всі боки.
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27.02.2022 00:31 Відповісти
Друзья. если у вас есть "бонусы" на карточке Приват, то вы их можете переслать на нужды армии (благотворительность - выбираем нужную карточку)
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27.02.2022 00:26 Відповісти
Допросити і розстріляти падлюку
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27.02.2022 00:27 Відповісти
ось у цьому вся русня: битися не можуть, а поганку робити - так це залюбки!
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27.02.2022 00:27 Відповісти
вот из-за таких провокаторов, киву вігнали из опзж сегодня))
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27.02.2022 00:29 Відповісти
та невже ?
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27.02.2022 00:36 Відповісти
а що передбачають закони воєнного часу за шпигунство? невже пожурити і відпустити?
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27.02.2022 00:29 Відповісти
А "поговорить"?
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27.02.2022 09:22 Відповісти
Zdesj tocno nado *******. Ot dusi.
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27.02.2022 00:29 Відповісти
боюсь что отпустят или поменяют, но суку надо убить, вот изза таких уе@ков гибнут мирные люди
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27.02.2022 00:30 Відповісти
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27.02.2022 00:30 Відповісти
Юрій Гудименко

1 hr ·



Ожидания россиян: Украина будет просить помощи у Запада

Реальность россиян: Украина будет просить помощи у Запада в вывозе их трупов
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27.02.2022 00:32 Відповісти
Тут чоткий зальот, нацик без каски, догана ***** ! Шутю, молодці!!!
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27.02.2022 00:35 Відповісти
Гомосексуально зґвалтувати у дупу!
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27.02.2022 00:37 Відповісти
А якщо йому сподобається?
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27.02.2022 00:51 Відповісти
Немцы разродились!!!

"Это оружие получит Украина от нас"



26.02.2022 - 22:56

В течение нескольких недель федеральное правительство стойко упиралось , но теперь Германия резко изменила свою политику в отношении Украины.



Доставляем оружие украинцам!



500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину для защиты от войск кремлевского правителя Владимира Путина (69).



Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.

Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.



В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.



Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.



Президент Украины Владимир Зеленский (44 года) приветствовал решение Германии. «Так держать, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция в действии!» - написал он в Twitter.

Ранее Германия обосновывала свой отказ от применения оружия правилами экспорта, согласно которым никакое оружие не может быть доставлено в районы кризиса.



Но слабый аргумент! Потому что: Исключения уже делались в прошлом.



Оружие было доставлено курдским бойцам пешмерга в Ираке для предотвращения геноцида террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) против езидов.



Оружие также поставляется Израилю из-за исторической ответственности за безопасность государства, хотя по нормам руководящих принципов это кризисная зона."

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27.02.2022 00:40 Відповісти
На палю пса російського ***** посадити на майдані в Києві та провезти через весь хрещатик.
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27.02.2022 00:40 Відповісти
Страно Номера в Основном Грузинские -код Грузии 995
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27.02.2022 00:40 Відповісти
В Ив.Франковсе швабры уже в дефиците.
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27.02.2022 00:40 Відповісти
Не ссым! Стоим! ******!
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27.02.2022 00:42 Відповісти
Зачем было такое портить, надо фотки наделать и геотеги поменять и слать их в Рашку вагонами, лучше на Рашисткие объекты...
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27.02.2022 00:44 Відповісти
А с *** у него английски номер? +44 это UK..
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27.02.2022 00:48 Відповісти
Какая пахабная рожа 🤢
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27.02.2022 00:58 Відповісти
******!
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27.02.2022 00:59 Відповісти
Расстрелять мразь по законам военного времени
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27.02.2022 01:03 Відповісти
Ламати кінцівки колаборантам московським, щоб не могли більше ні ходити ні знімати.
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27.02.2022 02:23 Відповісти
Очи выколоть,******!
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27.02.2022 03:42 Відповісти
Почему старая тварь имеет целое лицо? Наша доброта нам же во вред.
Во время ВОВ таких стреляли на месте.
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27.02.2022 04:19 Відповісти
завели за угол и москоляку на гиляку.
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27.02.2022 08:12 Відповісти
Хоть ******** дали!!!?
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27.02.2022 08:34 Відповісти
 
 