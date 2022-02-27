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Затримано диверсанта, який фотографував військові об’єкти. ФОТОрепортаж
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Військові Національної гвардії України затримали чоловіка, який робив фото військових об’єктів та міг надсилати дані на російські номери.
Про це повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військові об'єкти. У нього було перевірено документи та вміст мобільного телефону. Гвардійці з'ясували, що чоловік надсилав дані на російські номери. Пояснити свої дії не зміг", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка передадуть правоохоронцям для з’ясування обставин.
"Просимо усіх небайдужих громадян повідомляти про подібні інциденти у правоохоронні органи", - закликали у Нацгвардії.
Топ коментарі
+48 Запорізький козак
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+48 Павло ШОвте
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+42 Запорізький козак
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вместо СССР-2 будет Нюрнберг-2
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Ці десантувалися прямо на пляшки і мангали😂😂
1 hr ·
Ожидания россиян: Украина будет просить помощи у Запада
Реальность россиян: Украина будет просить помощи у Запада в вывозе их трупов
"Это оружие получит Украина от нас"
26.02.2022 - 22:56
В течение нескольких недель федеральное правительство стойко упиралось , но теперь Германия резко изменила свою политику в отношении Украины.
Доставляем оружие украинцам!
500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину для защиты от войск кремлевского правителя Владимира Путина (69).
Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.
Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.
В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.
Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.
Президент Украины Владимир Зеленский (44 года) приветствовал решение Германии. «Так держать, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция в действии!» - написал он в Twitter.
Ранее Германия обосновывала свой отказ от применения оружия правилами экспорта, согласно которым никакое оружие не может быть доставлено в районы кризиса.
Но слабый аргумент! Потому что: Исключения уже делались в прошлом.
Оружие было доставлено курдским бойцам пешмерга в Ираке для предотвращения геноцида террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) против езидов.
Оружие также поставляется Израилю из-за исторической ответственности за безопасность государства, хотя по нормам руководящих принципов это кризисная зона."
Во время ВОВ таких стреляли на месте.