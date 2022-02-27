РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14875 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине
32 820 57
война (46795) Национальная гвардия (1847) диверсия (228)

Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Военные Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который делал фото военных объектов и мог передавать данные на российские номера.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозрительного мужчину, который фотографировал военные объекты. У него были проверены документы и содержимое мобильного телефона. Гвардейцы выяснили, что мужчина отправлял данные на российские номера. Объяснить свои действия не смог", - говорится в сообщении.

Мужчину передадут правоохранителям для выяснения обстоятельств.

Смотрите также: "Завалили суку!" - в Полтаве задержали диверсанта, который ставил метки. ВИДЕО

"Просим всех небезразличных граждан сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы", - призвали в Нацгвардии.

Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты 01
Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты 02
Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты 03
Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+48
⚡️Украинский генпрокурор заявила, что США готовы отправить на Украину экспертов по военным преступлениям и военных аналитиков.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:22
+48
показать весь комментарий
27.02.2022 00:25
+42
⚡Результаты опроса на сайте CNN: в поддержку участия НАТО в войне на стороне Украины высказались 77% участников.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️Украинский генпрокурор заявила, что США готовы отправить на Украину экспертов по военным преступлениям и военных аналитиков.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:22 Ответить
пора !

вместо СССР-2 будет Нюрнберг-2
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
козаче -- в Україну
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
Я лише копіюю з вайбер-пабліку, вибачайте
показать весь комментарий
27.02.2022 00:35 Ответить
не на , а в Украину!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
Повісити за законами воєнного часу!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:22 Ответить
Навіщо? Кінцівки сокирою - і живцем до своїх кураторів
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
а какая разница ?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:32 Ответить
⚡️ Группировка хакеров Anonymous атаковала сайты российской пропаганды

Не работает сайт Первого канала, Смотрим.ру, Россия24.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:23 Ответить
сайт підорашковського кремля та рашкоякогосьнадозру також.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
Всё супер, но еще бы "положили" официальный сайт ФСБ - так это вообще СУПЕР!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:34 Ответить
Bravo Anonymous 👏🙌 excellent 👍
показать весь комментарий
27.02.2022 00:40 Ответить
⚡Результаты опроса на сайте CNN: в поддержку участия НАТО в войне на стороне Украины высказались 77% участников.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:23 Ответить
мразь!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:23 Ответить
Убить. После допроса, ессно.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:24 Ответить
Отрежьте этой мрази голову, что б хрипел как русня в Чечне, убивать таких на месте мразь
показать весь комментарий
27.02.2022 00:24 Ответить
⚡️Все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а при необходимости и другие российские банки будут отключены от SWIFT - РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:25 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 00:25 Ответить
Навіщо затримувати? що, новим деревам добриво не потрібно?!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:28 Ответить
Це толерантно😂😂. *** ну і клопоту створили😂😂.
Ці десантувалися прямо на пляшки і мангали😂😂
показать весь комментарий
27.02.2022 00:33 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
вот . негативные последствия незаконной вырубки . москаля повесить не на чем . я надеюсь хоть есть где утопить ?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:32 Ответить
Там пляшки були😂😂. Виключно фсьо по доктрині😂😂
показать весь комментарий
27.02.2022 00:34 Ответить
хоть какая-то польза от незаконной рубки
показать весь комментарий
27.02.2022 03:33 Ответить
⚡️ЕС заморозит активы Центробанка России, - глава Еврокомиссии.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:26 Ответить
Путин выстрелил себе в рубль
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
путєн нічого не вирішує. За можливість з"їбатися в Китай він торгує рашкою на всі боки.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:31 Ответить
Друзья. если у вас есть "бонусы" на карточке Приват, то вы их можете переслать на нужды армии (благотворительность - выбираем нужную карточку)
показать весь комментарий
27.02.2022 00:26 Ответить
Допросити і розстріляти падлюку
показать весь комментарий
27.02.2022 00:27 Ответить
ось у цьому вся русня: битися не можуть, а поганку робити - так це залюбки!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:27 Ответить
вот из-за таких провокаторов, киву вігнали из опзж сегодня))
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
та невже ?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:36 Ответить
а що передбачають закони воєнного часу за шпигунство? невже пожурити і відпустити?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
А "поговорить"?
показать весь комментарий
27.02.2022 09:22 Ответить
Zdesj tocno nado *******. Ot dusi.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:29 Ответить
боюсь что отпустят или поменяют, но суку надо убить, вот изза таких уе@ков гибнут мирные люди
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 00:30 Ответить
Юрій Гудименко

1 hr ·



Ожидания россиян: Украина будет просить помощи у Запада

Реальность россиян: Украина будет просить помощи у Запада в вывозе их трупов
показать весь комментарий
27.02.2022 00:32 Ответить
Тут чоткий зальот, нацик без каски, догана ***** ! Шутю, молодці!!!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:35 Ответить
Гомосексуально зґвалтувати у дупу!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:37 Ответить
А якщо йому сподобається?
показать весь комментарий
27.02.2022 00:51 Ответить
Немцы разродились!!!

"Это оружие получит Украина от нас"



26.02.2022 - 22:56

В течение нескольких недель федеральное правительство стойко упиралось , но теперь Германия резко изменила свою политику в отношении Украины.



Доставляем оружие украинцам!



500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину для защиты от войск кремлевского правителя Владимира Путина (69).



Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.

Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.



В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.



Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.



Президент Украины Владимир Зеленский (44 года) приветствовал решение Германии. «Так держать, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция в действии!» - написал он в Twitter.

Ранее Германия обосновывала свой отказ от применения оружия правилами экспорта, согласно которым никакое оружие не может быть доставлено в районы кризиса.



Но слабый аргумент! Потому что: Исключения уже делались в прошлом.



Оружие было доставлено курдским бойцам пешмерга в Ираке для предотвращения геноцида террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) против езидов.



Оружие также поставляется Израилю из-за исторической ответственности за безопасность государства, хотя по нормам руководящих принципов это кризисная зона."

показать весь комментарий
27.02.2022 00:40 Ответить
На палю пса російського ***** посадити на майдані в Києві та провезти через весь хрещатик.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:40 Ответить
Страно Номера в Основном Грузинские -код Грузии 995
показать весь комментарий
27.02.2022 00:40 Ответить
В Ив.Франковсе швабры уже в дефиците.
показать весь комментарий
27.02.2022 00:40 Ответить
Не ссым! Стоим! ******!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:42 Ответить
Зачем было такое портить, надо фотки наделать и геотеги поменять и слать их в Рашку вагонами, лучше на Рашисткие объекты...
показать весь комментарий
27.02.2022 00:44 Ответить
А с *** у него английски номер? +44 это UK..
показать весь комментарий
27.02.2022 00:48 Ответить
Какая пахабная рожа 🤢
показать весь комментарий
27.02.2022 00:58 Ответить
******!
показать весь комментарий
27.02.2022 00:59 Ответить
Расстрелять мразь по законам военного времени
показать весь комментарий
27.02.2022 01:03 Ответить
Ламати кінцівки колаборантам московським, щоб не могли більше ні ходити ні знімати.
показать весь комментарий
27.02.2022 02:23 Ответить
Очи выколоть,******!
показать весь комментарий
27.02.2022 03:42 Ответить
Почему старая тварь имеет целое лицо? Наша доброта нам же во вред.
Во время ВОВ таких стреляли на месте.
показать весь комментарий
27.02.2022 04:19 Ответить
завели за угол и москоляку на гиляку.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:12 Ответить
Хоть ******** дали!!!?
показать весь комментарий
27.02.2022 08:34 Ответить
 
 