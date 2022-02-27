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Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Военные Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который делал фото военных объектов и мог передавать данные на российские номера.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозрительного мужчину, который фотографировал военные объекты. У него были проверены документы и содержимое мобильного телефона. Гвардейцы выяснили, что мужчина отправлял данные на российские номера. Объяснить свои действия не смог", - говорится в сообщении.
Мужчину передадут правоохранителям для выяснения обстоятельств.
"Просим всех небезразличных граждан сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы", - призвали в Нацгвардии.
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Ці десантувалися прямо на пляшки і мангали😂😂
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"Это оружие получит Украина от нас"
26.02.2022 - 22:56
В течение нескольких недель федеральное правительство стойко упиралось , но теперь Германия резко изменила свою политику в отношении Украины.
Доставляем оружие украинцам!
500 единиц «Флигерфауст 2 Стингер» со складов Бундесвера направляются в Украину для защиты от войск кремлевского правителя Владимира Путина (69).
Оружие длиной 1,5 метра можно использовать с плеча для поражения целей в воздухе на расстоянии до шести километров.
Кроме того, на складах бундесвера имеется также 1000 экземпляров «Panzerfaust 3». Из 13-килограммового оружия солдаты могут поражать цели на расстоянии от 300 до 400 метров. Еще 400 немецких Panzerfaust Type 3 отправляются из Голландии в Украину.
В зависимости от боеприпаса он может пробивать бронированную сталь толщиной 70 сантиметров или железобетон толщиной 24 сантиметра, например, в бункерных системах.
Кроме того, Украина должна получить из Германии 14 бронетранспортеров для личной защиты, возможно, также в целях эвакуации. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива.
Президент Украины Владимир Зеленский (44 года) приветствовал решение Германии. «Так держать, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция в действии!» - написал он в Twitter.
Ранее Германия обосновывала свой отказ от применения оружия правилами экспорта, согласно которым никакое оружие не может быть доставлено в районы кризиса.
Но слабый аргумент! Потому что: Исключения уже делались в прошлом.
Оружие было доставлено курдским бойцам пешмерга в Ираке для предотвращения геноцида террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) против езидов.
Оружие также поставляется Израилю из-за исторической ответственности за безопасность государства, хотя по нормам руководящих принципов это кризисная зона."
Во время ВОВ таких стреляли на месте.