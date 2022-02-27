Задержан диверсант, фотографировавший военные объекты. ФОТОрепортаж

Военные Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который делал фото военных объектов и мог передавать данные на российские номера.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали подозрительного мужчину, который фотографировал военные объекты. У него были проверены документы и содержимое мобильного телефона. Гвардейцы выяснили, что мужчина отправлял данные на российские номера. Объяснить свои действия не смог", - говорится в сообщении.

Мужчину передадут правоохранителям для выяснения обстоятельств.

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"Просим всех небезразличных граждан сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы", - призвали в Нацгвардии.







