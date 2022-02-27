УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15826 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 420 2
санкції (6845) Євросоюз (7030)

ЄС планує закрити повітряний простір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країни Євросоюзу планують закрити повітряний простір для російських літаків, повідомляє німецьке ARD.

За даними агенції, Брюссель також планує нові, ще жорсткіші санкції проти Москви через військову операцію в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім європейських країн – Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, Болгарія – вже закрили польоти для росіян, пише російське РБК.

Міністр транспорту Німеччини Віссін Фолькер підтримав закриття повітряного простору країни для російських літаків і "розпорядився про приготування цього", повідомляється в Twitter міністерства.

"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - заявив у суботу президент США Джо Байден відповідь на питання щодо санкцій проти РФ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапоиды лаптемордые - поздравляю вас с Новым 1937 годом / вы этого хотели, суки /
показати весь коментар
27.02.2022 01:09 Відповісти
Та они не понимают за что. Опять пиндосы виноваты. Нагнули гейевропу. Тотальная лоботомия бл.
А вообще нех. шастать по европам. Все на огороды! Помидоров турецких больше никогда не будет.
показати весь коментар
27.02.2022 01:22 Відповісти
 
 