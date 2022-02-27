ЄС планує закрити повітряний простір для російських літаків

Країни Євросоюзу планують закрити повітряний простір для російських літаків, повідомляє німецьке ARD.

За даними агенції, Брюссель також планує нові, ще жорсткіші санкції проти Москви через військову операцію в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім європейських країн – Естонія, Литва, Латвія, Польща, Чехія, Болгарія – вже закрили польоти для росіян, пише російське РБК.

Міністр транспорту Німеччини Віссін Фолькер підтримав закриття повітряного простору країни для російських літаків і "розпорядився про приготування цього", повідомляється в Twitter міністерства.

"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - заявив у суботу президент США Джо Байден відповідь на питання щодо санкцій проти РФ.





