Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила наступний пакет санкцій, який запропонує запровадити проти Російської Федерації за агресію проти України.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У координації зі США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою і Великою Британією я запропоную лідерам ЄС нові заходи зі зміцнення нашої відповіді на вторгнення Росії в Україну і придушення здатності Путіна фінансувати його машину війни", - наголосила фон дер Ляєн.

"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певна кількість російських банків буде усунуто зі SWIFT. Це припинить їхню діяльність в усьому світі і ефективно заблокує російський експорт та імпорт", - наголосила фон дер Ляєн.

"По-друге, ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить їхні транзакції. Це зробить неможливим для центрального банку ліквідувати його активи", - заявила президент Єврокомісії.

"І зрештою, ми працюватимемо, аби заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила фон дер Ляєн.

"Путін обрав шлях, спрямований на знищення України. Але він ще робить те, насправді, що знищує майбутнє своєї власної країни", - наголосила фон дер Ляєн.

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