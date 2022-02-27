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Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила наступний пакет санкцій, який запропонує запровадити проти Російської Федерації за агресію проти України.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У координації зі США, Францією, Німеччиною, Італією, Канадою і Великою Британією я запропоную лідерам ЄС нові заходи зі зміцнення нашої відповіді на вторгнення Росії в Україну і придушення здатності Путіна фінансувати його машину війни", - наголосила фон дер Ляєн.

"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певна кількість російських банків буде усунуто зі SWIFT. Це припинить їхню діяльність в усьому світі і ефективно заблокує російський експорт та імпорт", - наголосила фон дер Ляєн.

"По-друге, ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить їхні транзакції. Це зробить неможливим для центрального банку ліквідувати його активи", - заявила президент Єврокомісії.

"І зрештою, ми працюватимемо, аби заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила фон дер Ляєн.

"Путін обрав шлях, спрямований на знищення України. Але він ще робить те, насправді, що знищує майбутнє своєї власної країни", - наголосила фон дер Ляєн.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
А ось ДУЖЕ гарна новина:
⚡️В русском Белгороде 5 тыс. контрактников устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной, - сообщают СМИ OBOZREVATEL
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27.02.2022 00:45
+32
Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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27.02.2022 00:46
+30
⚡️​ Вечернее обновление от Вооруженных сил:

🔻 В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожены много российской техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавших.

🔻В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, пострадали. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

🔻 В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.
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27.02.2022 00:42
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Сейчас наступает момент истины. Кто друг. А кто так . Друзья просто берут и помогают без оглядки , а вы фрау до сих пор жмётесь как целка на балу у офицеров . Надо это все запомнить . После победы ✌ над ****** , Украина уже будет думать брать НАТО к себе в полном составе или только друзей такие ,как Польша , Прибалтика, Великая Британия
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27.02.2022 09:49 Відповісти
раша проиграла. Теперь они будут вынуждены платить за разруху и нарушение договорённостей. И должны быть банки, через которые потекут деньги куда надо. Поэтому не все банки россии прекращают свои платежи. И участники внешнеэкономической деятельности будут вынуждены переходить в правильный банк.
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27.02.2022 10:09 Відповісти
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