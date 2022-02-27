УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13538 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
10 881 22
війна (56444) Лукашенко (2309) Макрон Емманюель (1053)

Макрон закликав Лукашенка припинити бути васалом Кремля

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Франції Емануель Макрон застеріг Олександра Лукашенка від наміру дати дозвіл Росії на розміщення ядерної зброї на білоруській землі.

Про це Макрон сказав Лукашенку під час телефонної розмови, інформуює прес служба лідера Франції, повідомляє Цензор.НЕТ

"Президент Республіки звернувся до президента Білорусі з проханням вимагати якнайшвидшого виведення російських військ з його території, які ведуть до односторонньої і несправедливої ​​війни, і наголосив на необхідності співпраці з міжнародним співтовариством для проведення операцій з надання гуманітарної допомоги українському народу" - повідомили на Єлисейських полях.

Президент Франції наголосив, що "братерство між білоруським та українським народами має змусити Білорусь відмовитися бути васалом і фактичним спільником Росії у війні проти України".

Читайте також на Цензор.НЕТНаступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Там білоруси терпілоїди в квадраті... Навіть на мітинги підтримки України не можуть війти
показати весь коментар
27.02.2022 02:49
+15
Белорусы уже замазаны кровью по уши. Их войска принимают активное участие в войне русфашистов против Украины.
показати весь коментар
27.02.2022 03:14
+14
Он не вассал. Он личный анальный щекотун х*йла
показати весь коментар
27.02.2022 02:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там білоруси терпілоїди в квадраті... Навіть на мітинги підтримки України не можуть війти
показати весь коментар
27.02.2022 02:49 Відповісти
Зараз по ним будуть просто стріляти. Колгоспне куйло вже фактично труп, тому йому немає чого втрачати
показати весь коментар
27.02.2022 06:25 Відповісти
Он не вассал. Он личный анальный щекотун х*йла
показати весь коментар
27.02.2022 02:50 Відповісти
У них любов до тих пір, поки не отримає від України садо-вмазо прямісенько в вусату пиху.
показати весь коментар
27.02.2022 02:53 Відповісти
Белпруси - трында. Будут с ластоногими выплачивать нам контрибуцию.
показати весь коментар
27.02.2022 02:50 Відповісти
Неужто в Белорусии не осталось сябров?
показати весь коментар
27.02.2022 02:51 Відповісти
Якщо він перестане бути васалом ***** - буде відразу мертвим!!!
показати весь коментар
27.02.2022 02:52 Відповісти
росия (армия на 2 месте в мире) и Беларусь воюют против Украины
Братушки, ***.
показати весь коментар
27.02.2022 02:53 Відповісти
Этот черт. утащит под землю последнего беларуса для ***** .но. от власти не откажется.
показати весь коментар
27.02.2022 02:54 Відповісти
Та в них вже сьогодні, референдум , щодо об'єднання з мордором.
показати весь коментар
27.02.2022 02:55 Відповісти
Белорусы уже замазаны кровью по уши. Их войска принимают активное участие в войне русфашистов против Украины.
показати весь коментар
27.02.2022 03:14 Відповісти
таракан вже докінечно став колорадським. І не "фактичний спільник", а повноцінний співучасник злочину.
З усіма правовими наслідками
Надав територію своєї бЭээССР для підлого вторгнення в Україну. Його карателі зайняли Прикордонні пункти України де лежать вбиті українці!
І все з мовчаливої згоди населення. Народом, чи спільнотою цих зашуганих терпіл не назвеш.
показати весь коментар
27.02.2022 03:48 Відповісти
Макрон -- путiнська **********: досi нiчого не зробив. Нi для кого,
показати весь коментар
27.02.2022 03:59 Відповісти
Пізно...
показати весь коментар
27.02.2022 04:33 Відповісти
Один сцыкун призвал другого сцыкуна не быть сцыкуном.....
Кто-то что-то понимает?
Я - нет!
показати весь коментар
27.02.2022 06:00 Відповісти
А цей ще умовляє ти ж іздив до ***** допомогло
показати весь коментар
27.02.2022 06:43 Відповісти
Макрон показывает свою феноменальную тупость.
показати весь коментар
27.02.2022 06:46 Відповісти
Макрон пытается политически анимировать Оукашенко??..Всем уже видно,что Лукашенко уже просто кукла путина,Беларусь уже поглазена Россией и Лукашенко вообще не принимает решений.Он просто "вывеска"...Зачем обращаться к "комнатной собачке"?
показати весь коментар
27.02.2022 06:57 Відповісти
бялорусские фашисто - сцыкуны ни на что не пригодны !!! там разговаривать не с кем !!!! а мы их братьями считали !!!! ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ !!!! А, макрончик поцик - пиарщик !!!! Голубь мира. *** !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 08:07 Відповісти
Нужно наказать белоруссию также как и россию
показати весь коментар
27.02.2022 08:09 Відповісти
Ригорович це виродок,який закінчить дуже і дуже погано ,разом зі своїм виводком...
показати весь коментар
27.02.2022 08:29 Відповісти
 
 