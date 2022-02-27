Російська актриса Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів

Про це вона написала на сторінці у Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримала армію України переказом у 10000$, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені справді дуже шкода, що таке трапилося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас у країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося", - зазначила акторка, яка посідовно підтримує Україну та засуджує дії Путіна.

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"Все обов'язково буде гаразд", - запевнила Ахеджакова.

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