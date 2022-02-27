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Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів

Російська актриса Лія Ахеджакова передала на українську армію 10 тисяч доларів

Про це вона написала на сторінці у Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я підтримала армію України переказом у 10000$, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені справді дуже шкода, що таке трапилося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас у країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося", - зазначила акторка, яка посідовно підтримує Україну та засуджує дії Путіна.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Лия Ахеджакова (@l_akhedzhakova)

"Все обов'язково буде гаразд",  - запевнила Ахеджакова.

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Топ коментарі
+42
Мужественная женщина
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27.02.2022 03:02
+32
Спасибо!!! Вы великий человек, среди этой русской биомассы.
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27.02.2022 03:04
+31
Мужественная женщина! Респект. Жаль, на рашке мало таких людей
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27.02.2022 03:03
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Мужественная женщина
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27.02.2022 03:02 Відповісти
Уезжать ей оттуда надо, сожрут ватники.
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27.02.2022 06:41 Відповісти
Вот, кстати, да.
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27.02.2022 08:16 Відповісти
Мужественная женщина! Респект. Жаль, на рашке мало таких людей
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27.02.2022 03:03 Відповісти
Людина з Великої літери.
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27.02.2022 03:12 Відповісти
Спасибо!!! Вы великий человек, среди этой русской биомассы.
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27.02.2022 03:04 Відповісти
Лія не кацапка, тому вона підтримує Україну!
Серед рускої біомаси немає нормальних! Хороший кацап - 200й кацап!
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27.02.2022 08:18 Відповісти
і хай поспішать, доки SWIFT працює
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27.02.2022 03:06 Відповісти
Дякуэмо, пані Ліє за вашу мужність, підтримку та оцінку нашої армії.

Виходить, гарні ЗСУ!
Надо брать!
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27.02.2022 03:07 Відповісти
Дай боже ..не остання"ластівка"
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27.02.2022 03:09 Відповісти
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27.02.2022 03:10 Відповісти
Якщо будуть питати напрямок, то вказуйте найточніший - на фуй.
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27.02.2022 03:16 Відповісти
Російські окупанти вбили понад 10 етнічних греків у районах Маріуполя. Через це Греція викликала посла Росії.
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27.02.2022 03:15 Відповісти
в росії проти війни виступають люди немоскальского походження : адигейка Ахеджакова або грузин Басілашвілі. Всі так звані "слов'яни" : табаков, соломін, і іже з ними - путіна підтримують.
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27.02.2022 03:19 Відповісти
Ключові сллва "так звані". кадирка одного разу навіть чеченців слов'янами назвав.
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27.02.2022 05:19 Відповісти
Табаков ще в 2018-му эдох.
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27.02.2022 07:15 Відповісти
Теперь ей надо выезжать из рашки. Наверняка статью припаяют.
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27.02.2022 03:36 Відповісти
Оце людина,залізна . Маленька, зовні , жіночка,що сповнена великого почуття справедливості та сили.
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27.02.2022 03:41 Відповісти
Одна из немногих живых людей в Мордоре, как таким там жить,неп реддставляю.
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27.02.2022 03:44 Відповісти
Ну, то таке... 1:100 000
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27.02.2022 03:51 Відповісти
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27.02.2022 04:15 Відповісти
Щиро дякуємо! Наша бандерівка Лія Ахеджакова!
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27.02.2022 05:16 Відповісти
Ну що тут сказати- просто ЛЮДИНА. МУЖНЯ, СМІЛИВА ЖІНКА
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27.02.2022 05:48 Відповісти
старик кабай повесится...
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27.02.2022 06:03 Відповісти
Дякуємо Лія
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27.02.2022 06:10 Відповісти
Фантастично мужня крихка на вигляд ЖІНКА зі сталевими ..., а не з напівшостим та висохлими горошинами бункерною молью... щиря дяка!
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27.02.2022 06:12 Відповісти
Спасибі, наша ви ластівочко! Ми пам'ятатимемо цей жест великої людини.
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27.02.2022 06:58 Відповісти
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕЛИКОЙ ЖЕНЩИНЕ!!!!!ЛИЯ -ВЫ НАША!!!!!!
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27.02.2022 08:34 Відповісти
 
 