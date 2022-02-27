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Антимайданівця Топаза спіймали у Харкові на мародерстві

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Харкові місцеві мешканці з поліцією затримали мародера. Ним виявився відомий з часів Майдану "Топаз"

Поки у Харкові ЗСУ ведуть активну оборону міста від російських окупантів, Кромський вирішив взятися за старе та вчиняв мародерство. Довго чинити протиправну діяльність йому не вдалося – Топаза швидко затримали. Судячи з кадрів, при затриманні він чинив опір, але впоратися із захисниками України не зміг, інформує 24 канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас ТСН повідомляє, що Топаз займався диверсіями.

Ігнат Кромський – відомий колабораціоніст. У 2014 році очолював так звану "оборону" Маріїнсього парку. Став героєм епічного відео: журналіст Сергія Рульов хотів висвітлити "захист" Маріїнського парку" від євромайданівців, "екскурсію" йому проводив саме Кромський. Коли посіпаки Топаза накинулися на Рульова, той почав волати "я людина Зінченка" та "Топаз, дай команду". Цей вислів згодом став мемом.

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Пізніше на мітингу біля харківської міськради він відкрито агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків. Його було заарештовано, а потім суд присудив йому 8 років ув'язнення за посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто, нагадує ТСН.

Під час дебатів прокурор просив призначити більш суворе покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна. 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова ухвалив рішення про негайне звільнення з-під варти антимайданівця Iгната Кромського. Це стаось за скандальним "законом Савченко".
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Топ коментарі
+92
Постарел, но так же отпизжен
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27.02.2022 03:25
+68
Колаборантів не можна лишати за спиною... Ось чому, власне.
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27.02.2022 03:25
+41
Топаз, здай команду!
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27.02.2022 03:26
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Постарел, но так же отпизжен
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27.02.2022 03:25 Відповісти
В той же весовой категории, что и Шуфрич.
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27.02.2022 03:29 Відповісти
"камандир" Тапаз чому ще живий, горбатого могила виправить.
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27.02.2022 04:23 Відповісти
Утилизировать МРАЗЬ нужно было еще тогда ! По законам военного времени , хоть сейчас , не толерантничайте с УБИЙЦАМИ !
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27.02.2022 06:45 Відповісти
Колаборантів не можна лишати за спиною... Ось чому, власне.
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27.02.2022 03:25 Відповісти
Топаз, здай команду!
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27.02.2022 03:26 Відповісти
Топаз - иди *****
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27.02.2022 03:26 Відповісти
Отдайте его правосекам !
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27.02.2022 03:28 Відповісти
otdaite ego teroborone. Eto gumanee.Ne budet mucatsa...
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27.02.2022 06:21 Відповісти
А мы не хотим гуманнее.
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27.02.2022 10:32 Відповісти
Vase delo pravoe! Eto vam resat. Ja deleko. No serdce s vami! SLAVA UKRAINE!
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27.02.2022 11:29 Відповісти
Топаз. Ти ж падло, мало того, що пое...лу отримав, в черговий раз на шконку сядеш. А там тобі вже зеки команду дадуть. Пітарас.
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27.02.2022 03:30 Відповісти
і явки та паролі
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27.02.2022 04:24 Відповісти
Эх,пацаны не поломали ему руки и пальцы
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27.02.2022 03:32 Відповісти
Сподіваюсь третього шансу не дадуть. Бах і крапка.
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27.02.2022 03:32 Відповісти
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27.02.2022 03:34 Відповісти
подонка к стенке
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27.02.2022 03:36 Відповісти
Бiосмiття вiн, а не "топаз"! На переробку для корму собачого!
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27.02.2022 03:36 Відповісти
Обережно ! Бо захисники тварин на Вас напишуть заяву - від цієї падалі собаки захворіють . Хоча , вони навряд чи будуть таке лайно їсти .
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27.02.2022 03:44 Відповісти
Что бы я таким дерьмом свою собаку кормил, лучше пленных кацапов не чего на них продукты переводить
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27.02.2022 06:18 Відповісти
Схожий на відпижженого ішака
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27.02.2022 03:37 Відповісти
на харе написано, мол , добавьте еще, бо не покаялся.
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27.02.2022 03:39 Відповісти
Навіть зараз іноді приходять добрі новини ! А ще пропоную до нього в камеру посадити гадю савченко .
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27.02.2022 03:39 Відповісти
А разве гадя не отошла от дел?
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27.02.2022 03:41 Відповісти
Та х.р її знає ! Просто побачив одного дов..оба , і про іншу згадав . Хоча , недавно в якійсь телестудії сиділо і щось хрюкало .
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27.02.2022 03:48 Відповісти
Гадя мабуть мітки малює по Києву.
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27.02.2022 05:52 Відповісти
Лайно...
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27.02.2022 03:46 Відповісти
можно юзати на мінному полі для пошуку мін
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27.02.2022 03:57 Відповісти
Як варіант дуже цікавий
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27.02.2022 05:27 Відповісти
Та повісьте його в кінці-кінців! Скільки можна з цією тварюкою возиться?!!!
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27.02.2022 03:59 Відповісти
За шо?
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27.02.2022 04:02 Відповісти
За шию!
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27.02.2022 04:04 Відповісти
можна і за причинне місце, щоб не причиняв незручностів українцям
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27.02.2022 04:26 Відповісти
У середньовічному Львові кажуть карали насильників дуже просто - прив"язували голого до стовпа щоб одна рука вільною була а калитку цвяхом прибивали до нього Поряд клали ніж Люди що по площі йшли зобов"язувалися кинуть в покараного каменем І так забивали до смерті Але міг звільниться - вдрізавши ножем яйця
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27.02.2022 04:41 Відповісти
завжди є альтернатива
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27.02.2022 04:45 Відповісти
От що б я хотів зараз побачити, це морди тих суддів, слідчих, прокурорів які відпускали на волю колаборантів, беркутівців і іншу сволоту.
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27.02.2022 04:08 Відповісти
А всего то "подзаработать" хотел по малолетке в 14 году - до сих пор аукается))
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27.02.2022 04:09 Відповісти
А вот аукнулся закон про колаборантов.
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27.02.2022 04:11 Відповісти
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27.02.2022 04:22 Відповісти
достатньо шнурівки від черевика
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27.02.2022 04:27 Відповісти
І знову за старе..?
😬🤕
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27.02.2022 04:37 Відповісти
Горбатого могила справить. Кажуть, для цього є таке пристосування-деревянний макінтош...дуже помічне
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27.02.2022 05:56 Відповісти
Это такое же Мурло как и Шуфрич...в сложные моменты оно может нести патриотическую хрень но всегда ударит в спину при первой возможности...с Шуфринизмом в нашей стране надо кончать...нельзя прощать роботу на информационные войска противника...Шуфрич должен СЕСТЬ!
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27.02.2022 04:57 Відповісти
А до речі, де він, той Шуфріч? Може десь його вже тягают за вуха? Він такий
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27.02.2022 05:29 Відповісти
Шуфрич маячки ставить по Києву.
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27.02.2022 05:56 Відповісти
Ага, вже поклав, писали що в тому домі на Лобановського куди влучила ракета, син Шуфрича живе.
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27.02.2022 06:05 Відповісти
Мародерам прострілювати праву долоню. Виробиться стійкий умовний рефлекс.
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27.02.2022 05:00 Відповісти
и так вся дыныра лыныра
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27.02.2022 05:10 Відповісти
если нет желания убивать эту падаль, то хоть поломайте ему ноги и руки, чтоб уже запомнил на всю оставшуюся, *****
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27.02.2022 05:11 Відповісти
Руки відрубати щоб не було чим красти
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27.02.2022 05:21 Відповісти
Таких покидьків перевиховать неможливо! Хлопці дійте за законом военного часу!
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27.02.2022 05:19 Відповісти
Дали бы "червонец" без права на УДО - "сидел" бы и сейчас. И что теперь с ним делать? По Закону военного времени - мародерам расстрел -
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27.02.2022 05:20 Відповісти
Вот это? топаз? ***** обосратое но реклама сработала. Таких топазов во дворе обоссаными надо находить. Авторитетный орк. 😄😄😄😄😄😄
Второй раз прощать нельзя.
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27.02.2022 05:24 Відповісти
Неуловимо похож на Шуфрича!
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27.02.2022 05:29 Відповісти
В утиль его. Некогда с ним возиться.
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27.02.2022 05:34 Відповісти
Не понимаю,почему его не зачистят в конце концов? Сколько можно небо коптить?
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27.02.2022 05:37 Відповісти
коли цього невдаху вже розчленять..!?)
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27.02.2022 05:52 Відповісти
Походу наркоман. Только наркоман, зная свою известную "личность", мог рискнуть попробовать такое.
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27.02.2022 05:56 Відповісти
Но законам военного времени РАССТРЕЛЯТЬ на-й!!!
Это биомусор! Он опасен для нормальных людей!!!
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27.02.2022 05:57 Відповісти
надо пустить этого урода в зоопарк к ишачку... пусть ишачок порадуется антимайдановцем... желательно до смерти антимайдановца...
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27.02.2022 06:21 Відповісти
Точняк відпустять під заставу А Штепа де напевно готує хліб сіль *****
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27.02.2022 06:29 Відповісти
ти диви воно ще не дохле сатана його береже
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27.02.2022 06:29 Відповісти
Но если у нас военное положение то он уже должен быть расстрелян? Или я неправ?
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27.02.2022 06:36 Відповісти
Вы абсолютно правы.
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27.02.2022 07:38 Відповісти
я понимаю что не гуманно. но нахрена вы его брали? тогда не прибили но сейчас уже надо было прыбить.
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27.02.2022 07:09 Відповісти
кто то дал команду топазу....
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27.02.2022 07:15 Відповісти
Його мали пристрелити. Занадто добрий в нас народ. Навіть під час війни.
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27.02.2022 07:45 Відповісти
На гіляку
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27.02.2022 07:54 Відповісти
пО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ !!!!! РАССТРЕЛЯТЬ МЕРЗОТУ !!!!
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27.02.2022 07:58 Відповісти
надо было есче тады его вальнуть
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27.02.2022 08:17 Відповісти
Почему его еще не повешали на площади.
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27.02.2022 08:20 Відповісти
Скільки ще цей шматок лайна буде топтати землю України?По законам воєного часу відправити цю тварину до кобона....
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27.02.2022 08:22 Відповісти
Це каже про те що сепари не перевиховуються.
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27.02.2022 08:25 Відповісти
Там не один такий Топаз падлючить, останніми роками "голови підняли" із-за безкарності.
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27.02.2022 08:35 Відповісти
Выпустить Начальника Харькова и всех его ребят !!!! ОНи нужны Украине ! А то топазы гуляют, а патриоты сидят!
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27.02.2022 08:35 Відповісти
По законам военного времени иначе нельзя.
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27.02.2022 08:44 Відповісти
а не можна було зробити, типу він випадково попав під обстріл?
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27.02.2022 08:47 Відповісти
Мародёров расстреливают публично.
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27.02.2022 08:55 Відповісти
А хто його з тюрми випустив!???
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Это тот самый случай, когда предателей, сепаратистов и коллаборационистов нельзя выпускать из тюрем.
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27.02.2022 09:24 Відповісти
Яркая жизнь у пацана
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27.02.2022 10:09 Відповісти
надо отдать должное єтому биомусору за настойчивость - он стал, наверное, самьім известньім Игнатом в мире
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27.02.2022 10:48 Відповісти
По законам военного времени мародёров и диверсантов нужно расстреливать на месте задержания
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27.02.2022 11:45 Відповісти
Вернемся к нашим баранам!! Вот украинцы братья вам ответ на вашу человечность!!! Если бы мы эту тварь мразь, упыря, ублюдка и т.д. (просите букв жалко) еще с мадана пристрелили как пса бешеного, эта тварь не смогла бы опять пытаться гадить!!! А так вот нам наша доброта, боком выходить, одого и того же ублюдка ловить по три раза, а он срал, срет и будет срать, такие твари не меняются!!! УБЕЙТЕ ЕГО ИЛИ ЖИВЬЕМ СНИМИТЕ ШКУРУ, И СПАЛИТЕ!!! Хотя уверен, эта тварь еще и горит плохо, там сущность гнилая, не света ни тепла!!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.02.2022 08:59 Відповісти
 
 