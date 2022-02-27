Антимайданівця Топаза спіймали у Харкові на мародерстві

У Харкові місцеві мешканці з поліцією затримали мародера. Ним виявився відомий з часів Майдану "Топаз"

Поки у Харкові ЗСУ ведуть активну оборону міста від російських окупантів, Кромський вирішив взятися за старе та вчиняв мародерство. Довго чинити протиправну діяльність йому не вдалося – Топаза швидко затримали. Судячи з кадрів, при затриманні він чинив опір, але впоратися із захисниками України не зміг, інформує 24 канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас ТСН повідомляє, що Топаз займався диверсіями.

Ігнат Кромський – відомий колабораціоніст. У 2014 році очолював так звану "оборону" Маріїнсього парку. Став героєм епічного відео: журналіст Сергія Рульов хотів висвітлити "захист" Маріїнського парку" від євромайданівців, "екскурсію" йому проводив саме Кромський. Коли посіпаки Топаза накинулися на Рульова, той почав волати "я людина Зінченка" та "Топаз, дай команду". Цей вислів згодом став мемом.

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Пізніше на мітингу біля харківської міськради він відкрито агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків. Його було заарештовано, а потім суд присудив йому 8 років ув'язнення за посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто, нагадує ТСН.

Під час дебатів прокурор просив призначити більш суворе покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна. 28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд міста Харкова ухвалив рішення про негайне звільнення з-під варти антимайданівця Iгната Кромського. Це стаось за скандальним "законом Савченко".