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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Харьков (6522) диверсия (228) Кромский_Игнат (20)

Антимайдановца Топаза поймали в Харькове на мародерстве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Харькове местные жители с полицией задержали мародера. Им оказался известный со времен Майдана "Топаз"

Пока в Харькове ВСУ ведут активную оборону города от российских оккупантов, Кромский решил взяться за старое и совершал мародерство. Долго совершать противоправную деятельность ему не удалось – Топаза быстро задержали. Судя по кадрам, при задержании он сопротивлялся, но справиться с защитниками Украины не смог, информирует 24 канал, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время ТСН сообщает, что Топаз занимался диверсиями.

Игнат Кромский – известный коллаборационист. В 2014 году возглавлял так называемую "оборону" Мариинского парка. Стал героем эпического видео: журналист Сергея Рулева хотел осветить "защиту" Мариинского парка" от евромайдановцев, "экскурсию" ему проводил именно Кромский. Когда друзья Топаза набросились на Рулева, тот начал кричать "я человек Зинченко" и "Топаз, дай команду". Это выражение впоследствии стало мемом.

Также читайте: Антимайдановца Топаза освободили от ответственности за соучастие в похищении человека

Позже на митинге возле харьковского горсовета он открыто агитировал людей за федерализацию Украины и пророссийский Харьков. Он был арестован, а затем суд присудил ему 8 лет заключения за посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем, напоминает ТСН.

Во время дебатов прокурор просил назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28 сентября 2018 года Октябрьский районный суд города Харькова принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского. Это произошло по скандальному "закону Савченко".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+92
Постарел, но так же отпизжен
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27.02.2022 03:25
+68
Колаборантів не можна лишати за спиною... Ось чому, власне.
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27.02.2022 03:25
+41
Топаз, здай команду!
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27.02.2022 03:26
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Постарел, но так же отпизжен
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27.02.2022 03:25 Ответить
В той же весовой категории, что и Шуфрич.
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27.02.2022 03:29 Ответить
"камандир" Тапаз чому ще живий, горбатого могила виправить.
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27.02.2022 04:23 Ответить
Утилизировать МРАЗЬ нужно было еще тогда ! По законам военного времени , хоть сейчас , не толерантничайте с УБИЙЦАМИ !
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27.02.2022 06:45 Ответить
Колаборантів не можна лишати за спиною... Ось чому, власне.
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27.02.2022 03:25 Ответить
Топаз, здай команду!
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27.02.2022 03:26 Ответить
Топаз - иди *****
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27.02.2022 03:26 Ответить
Отдайте его правосекам !
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27.02.2022 03:28 Ответить
otdaite ego teroborone. Eto gumanee.Ne budet mucatsa...
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27.02.2022 06:21 Ответить
А мы не хотим гуманнее.
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27.02.2022 10:32 Ответить
Vase delo pravoe! Eto vam resat. Ja deleko. No serdce s vami! SLAVA UKRAINE!
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27.02.2022 11:29 Ответить
Топаз. Ти ж падло, мало того, що пое...лу отримав, в черговий раз на шконку сядеш. А там тобі вже зеки команду дадуть. Пітарас.
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27.02.2022 03:30 Ответить
і явки та паролі
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27.02.2022 04:24 Ответить
Эх,пацаны не поломали ему руки и пальцы
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27.02.2022 03:32 Ответить
Сподіваюсь третього шансу не дадуть. Бах і крапка.
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27.02.2022 03:32 Ответить
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27.02.2022 03:34 Ответить
подонка к стенке
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27.02.2022 03:36 Ответить
Бiосмiття вiн, а не "топаз"! На переробку для корму собачого!
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27.02.2022 03:36 Ответить
Обережно ! Бо захисники тварин на Вас напишуть заяву - від цієї падалі собаки захворіють . Хоча , вони навряд чи будуть таке лайно їсти .
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27.02.2022 03:44 Ответить
Что бы я таким дерьмом свою собаку кормил, лучше пленных кацапов не чего на них продукты переводить
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27.02.2022 06:18 Ответить
Схожий на відпижженого ішака
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27.02.2022 03:37 Ответить
на харе написано, мол , добавьте еще, бо не покаялся.
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27.02.2022 03:39 Ответить
Навіть зараз іноді приходять добрі новини ! А ще пропоную до нього в камеру посадити гадю савченко .
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27.02.2022 03:39 Ответить
А разве гадя не отошла от дел?
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27.02.2022 03:41 Ответить
Та х.р її знає ! Просто побачив одного дов..оба , і про іншу згадав . Хоча , недавно в якійсь телестудії сиділо і щось хрюкало .
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27.02.2022 03:48 Ответить
Гадя мабуть мітки малює по Києву.
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27.02.2022 05:52 Ответить
Лайно...
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27.02.2022 03:46 Ответить
можно юзати на мінному полі для пошуку мін
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27.02.2022 03:57 Ответить
Як варіант дуже цікавий
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27.02.2022 05:27 Ответить
Та повісьте його в кінці-кінців! Скільки можна з цією тварюкою возиться?!!!
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27.02.2022 03:59 Ответить
За шо?
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27.02.2022 04:02 Ответить
За шию!
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27.02.2022 04:04 Ответить
можна і за причинне місце, щоб не причиняв незручностів українцям
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27.02.2022 04:26 Ответить
У середньовічному Львові кажуть карали насильників дуже просто - прив"язували голого до стовпа щоб одна рука вільною була а калитку цвяхом прибивали до нього Поряд клали ніж Люди що по площі йшли зобов"язувалися кинуть в покараного каменем І так забивали до смерті Але міг звільниться - вдрізавши ножем яйця
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27.02.2022 04:41 Ответить
завжди є альтернатива
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27.02.2022 04:45 Ответить
От що б я хотів зараз побачити, це морди тих суддів, слідчих, прокурорів які відпускали на волю колаборантів, беркутівців і іншу сволоту.
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27.02.2022 04:08 Ответить
А всего то "подзаработать" хотел по малолетке в 14 году - до сих пор аукается))
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27.02.2022 04:09 Ответить
А вот аукнулся закон про колаборантов.
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27.02.2022 04:11 Ответить
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27.02.2022 04:22 Ответить
достатньо шнурівки від черевика
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27.02.2022 04:27 Ответить
І знову за старе..?
😬🤕
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27.02.2022 04:37 Ответить
Горбатого могила справить. Кажуть, для цього є таке пристосування-деревянний макінтош...дуже помічне
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27.02.2022 05:56 Ответить
Это такое же Мурло как и Шуфрич...в сложные моменты оно может нести патриотическую хрень но всегда ударит в спину при первой возможности...с Шуфринизмом в нашей стране надо кончать...нельзя прощать роботу на информационные войска противника...Шуфрич должен СЕСТЬ!
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27.02.2022 04:57 Ответить
А до речі, де він, той Шуфріч? Може десь його вже тягают за вуха? Він такий
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27.02.2022 05:29 Ответить
Шуфрич маячки ставить по Києву.
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27.02.2022 05:56 Ответить
Ага, вже поклав, писали що в тому домі на Лобановського куди влучила ракета, син Шуфрича живе.
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27.02.2022 06:05 Ответить
Мародерам прострілювати праву долоню. Виробиться стійкий умовний рефлекс.
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27.02.2022 05:00 Ответить
и так вся дыныра лыныра
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27.02.2022 05:10 Ответить
если нет желания убивать эту падаль, то хоть поломайте ему ноги и руки, чтоб уже запомнил на всю оставшуюся, *****
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27.02.2022 05:11 Ответить
Руки відрубати щоб не було чим красти
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27.02.2022 05:21 Ответить
Таких покидьків перевиховать неможливо! Хлопці дійте за законом военного часу!
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27.02.2022 05:19 Ответить
Дали бы "червонец" без права на УДО - "сидел" бы и сейчас. И что теперь с ним делать? По Закону военного времени - мародерам расстрел -
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27.02.2022 05:20 Ответить
Вот это? топаз? ***** обосратое но реклама сработала. Таких топазов во дворе обоссаными надо находить. Авторитетный орк. 😄😄😄😄😄😄
Второй раз прощать нельзя.
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27.02.2022 05:24 Ответить
Неуловимо похож на Шуфрича!
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27.02.2022 05:29 Ответить
В утиль его. Некогда с ним возиться.
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27.02.2022 05:34 Ответить
Не понимаю,почему его не зачистят в конце концов? Сколько можно небо коптить?
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27.02.2022 05:37 Ответить
коли цього невдаху вже розчленять..!?)
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27.02.2022 05:52 Ответить
Походу наркоман. Только наркоман, зная свою известную "личность", мог рискнуть попробовать такое.
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27.02.2022 05:56 Ответить
Но законам военного времени РАССТРЕЛЯТЬ на-й!!!
Это биомусор! Он опасен для нормальных людей!!!
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27.02.2022 05:57 Ответить
надо пустить этого урода в зоопарк к ишачку... пусть ишачок порадуется антимайдановцем... желательно до смерти антимайдановца...
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27.02.2022 06:21 Ответить
Точняк відпустять під заставу А Штепа де напевно готує хліб сіль *****
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27.02.2022 06:29 Ответить
ти диви воно ще не дохле сатана його береже
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27.02.2022 06:29 Ответить
Но если у нас военное положение то он уже должен быть расстрелян? Или я неправ?
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27.02.2022 06:36 Ответить
Вы абсолютно правы.
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27.02.2022 07:38 Ответить
я понимаю что не гуманно. но нахрена вы его брали? тогда не прибили но сейчас уже надо было прыбить.
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27.02.2022 07:09 Ответить
кто то дал команду топазу....
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27.02.2022 07:15 Ответить
Його мали пристрелити. Занадто добрий в нас народ. Навіть під час війни.
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27.02.2022 07:45 Ответить
На гіляку
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27.02.2022 07:54 Ответить
пО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ !!!!! РАССТРЕЛЯТЬ МЕРЗОТУ !!!!
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27.02.2022 07:58 Ответить
надо было есче тады его вальнуть
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27.02.2022 08:17 Ответить
Почему его еще не повешали на площади.
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27.02.2022 08:20 Ответить
Скільки ще цей шматок лайна буде топтати землю України?По законам воєного часу відправити цю тварину до кобона....
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27.02.2022 08:22 Ответить
Це каже про те що сепари не перевиховуються.
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27.02.2022 08:25 Ответить
Там не один такий Топаз падлючить, останніми роками "голови підняли" із-за безкарності.
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27.02.2022 08:35 Ответить
Выпустить Начальника Харькова и всех его ребят !!!! ОНи нужны Украине ! А то топазы гуляют, а патриоты сидят!
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27.02.2022 08:35 Ответить
По законам военного времени иначе нельзя.
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27.02.2022 08:44 Ответить
а не можна було зробити, типу він випадково попав під обстріл?
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27.02.2022 08:47 Ответить
Мародёров расстреливают публично.
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27.02.2022 08:55 Ответить
А хто його з тюрми випустив!???
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27.02.2022 09:07 Ответить
Это тот самый случай, когда предателей, сепаратистов и коллаборационистов нельзя выпускать из тюрем.
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27.02.2022 09:24 Ответить
Яркая жизнь у пацана
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27.02.2022 10:09 Ответить
надо отдать должное єтому биомусору за настойчивость - он стал, наверное, самьім известньім Игнатом в мире
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27.02.2022 10:48 Ответить
По законам военного времени мародёров и диверсантов нужно расстреливать на месте задержания
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27.02.2022 11:45 Ответить
Вернемся к нашим баранам!! Вот украинцы братья вам ответ на вашу человечность!!! Если бы мы эту тварь мразь, упыря, ублюдка и т.д. (просите букв жалко) еще с мадана пристрелили как пса бешеного, эта тварь не смогла бы опять пытаться гадить!!! А так вот нам наша доброта, боком выходить, одого и того же ублюдка ловить по три раза, а он срал, срет и будет срать, такие твари не меняются!!! УБЕЙТЕ ЕГО ИЛИ ЖИВЬЕМ СНИМИТЕ ШКУРУ, И СПАЛИТЕ!!! Хотя уверен, эта тварь еще и горит плохо, там сущность гнилая, не света ни тепла!!! СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.02.2022 08:59 Ответить
 
 