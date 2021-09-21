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Антимайдановца Топаза освободили от ответственности за соучастие в похищении человека

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Антимайдановца Топаза освободили от ответственности за соучастие в похищении человека

От ответственности Игната Кромского освободили в связи с истечением сроков давности.

Такое решение принял Дарницкий суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Антимайдановцу инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением похищенному физических страданий.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Речь идет о похищении Владислава Иваненко. В ночь на 21 января 2014 года его перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования Революции Достоинства. Позднее "титушки" его отпустили.

Смотрите: Антимайдановца Топаза избили в Киеве. ФОТО

По версии следствия, Кромской был пособником группы "титушек", похитивших Иваненко.

Напомним, зимой 2018 года Киевский районный суд Харькова признал Игната Кромского виновным по статьям 110 ("посягательство на территориальную целостность Украины"), 289 ("угон транспортного средства") и 294 ("массовые беспорядки") УК Украины. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Защита оспорила это решение, однако и апелляционный, и Верховный суд оставили приговор без изменений. Впрочем, "Топаз" еще в сентябре 2018 года оказался на свободе, так как ему засчитали время, проведенное в СИЗО, по "закону Савченко".

Также читайте: В харьковском метро задержали антимайдановца Кромского по прозвищу Топаз, ему вручили новое подозрение и отпустили

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Но это еще не реванш антимайдана. Дайте ЗЕ еще 100 дней.
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21.09.2021 19:11
+13
Ця гнида давно вже повинна була гнити
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21.09.2021 19:18
+13
зе-сепар это реванш рыгов и антимайдана. поздравляю дегенератов 73% - вы сделали это вместе
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21.09.2021 19:28
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Но это еще не реванш антимайдана. Дайте ЗЕ еще 100 дней.
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21.09.2021 19:11 Ответить
Статью прочти и посмотри на даты и по какому закону его выпустили.

Утрись потом
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21.09.2021 19:21 Ответить
По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили.
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21.09.2021 19:26 Ответить
Чого ж сивочолий не ветував?
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21.09.2021 19:31 Ответить
18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
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21.09.2021 19:39 Ответить
Порох предсталение о Законе имеет. Это у вас дурачок кладет на всё. Так что жритес.
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21.09.2021 19:46 Ответить
Ага, має. Таке ж, як і ти. Проголосувати майже всім складом фракції щоб через два роки цю туфту скасовувати - говорить саме за себе про його "прєдставлєніє". Краще мовчи.
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21.09.2021 19:55 Ответить
)))

Там большинство тоже за кеш работало?))

Пиши про Роттердам+, как уголь на оценку возили))
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21.09.2021 19:59 Ответить
Підеш запитаєш.
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21.09.2021 20:12 Ответить
У бенедиктовой?
так я с дебилками стараюсь не общаться
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21.09.2021 21:17 Ответить
Уголь на оценку? Крутая у вас методичка!
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21.09.2021 22:11 Ответить
это у зебилов так написано))
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21.09.2021 22:21 Ответить
Пардон! Тут не стоит удивляться зебилы они такие.
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21.09.2021 23:21 Ответить
та да...
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22.09.2021 00:53 Ответить
Невероятно но факт. На свободу по этому закону он вышел именно при Порохе в 2018 году. А сечас просто закрыли дело которое не смогли доказать ни до 2018 года ни после.
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22.09.2021 06:32 Ответить
такие вопросы, кому не волю, может зеля решать со своим моносбродом и хером на законах
дело закрыли по срокам, а не за недоказанностью.
вы хоть что-то читайте
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22.09.2021 09:24 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Савченко

Для дебилов повторяю со ссылкой

18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
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21.09.2021 19:44 Ответить
Остаточне скасування
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]

Надія Савченко прокоментувала скасування закону, найменованого на її честь, заявивши, що буде ініціювати звернення до КСУ щодо визнання закону про скасування неконституційним.[29]

На, рашотролик, тебе на украинском языке Что-то от этого поменялось?
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21.09.2021 19:54 Ответить
Що ти мені тулиш про скасування. Я й без тебе це знаю.

"По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили." - твої слова?

Ще раз, посилання на поіменне голосування:

Фаркція БПП Кількість депутатів: 139 За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21

Фаркція "опозиційний блок" Кількість депутатів: 43 За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:20 Відсутні:22

То що ти ще намагаєшся довести? Фільтруй, тріпач.
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21.09.2021 20:02 Ответить
Остаточне скасування
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]

Я тебе уже ответил про Гадин закон, читать не умеешь?
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21.09.2021 20:07 Ответить
Утераться это сугубо задача зебилов -теперь чуть ли не на каждом заборе"зеля х&йло" написано -еще ни при одном президенте такого не было)))
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21.09.2021 19:44 Ответить
Что мешало банде соевых мародеров посадить этого Топаза по полной за пять лет когда были при власти. Понятное дело воровство и мародерство намного приятнее чем наказание виновных. Рыги подтвердят ни кого из видных не посадили за пять лет.
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23.09.2021 01:07 Ответить
Ця гнида давно вже повинна була гнити
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21.09.2021 19:18 Ответить
его еще возьмут в мвд работать
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21.09.2021 19:23 Ответить
Возмут советником по майданам...
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22.09.2021 07:25 Ответить
Надо предъявлять претензии к банде соевых мародеров и их любителям, что они пять лет делали, кроме мародерства и воровства? Почему не посадили Топаза по полной?
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23.09.2021 01:08 Ответить
зе-сепар это реванш рыгов и антимайдана. поздравляю дегенератов 73% - вы сделали это вместе
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21.09.2021 19:28 Ответить
Бідний Топаз, аж посивів. Революція Гідності зламала йому все життя.
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21.09.2021 19:45 Ответить


ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ
НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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21.09.2021 20:24 Ответить
Кремлевские слуги По билы, капитулянты подписавшие Минские соглашения, сажали украинских патриотов и участников АТО и не только. Почему при банде соевых мародеров не посадили ни одного видного рыга, никто не понес наказание. Ответ очевиден, при власти пять лет были украинофосбкие гниды, которые рассказывали дурачкам про мову, армию, виру, а сами уничтожали страну. По этому украинский народ выкинул на мороз этих колаборантов, капитулянтов, предателей и Иуд. По билы враги Украины.
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23.09.2021 01:14 Ответить
Не посаженный Ефремов, подтверждает мои слова. Картинка была очень кстати.
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23.09.2021 01:16 Ответить
Это чмо ещё ползает?
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21.09.2021 19:57 Ответить
А сєпарка Штепа вже відсиділа за державну зраду
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21.09.2021 20:22 Ответить
Так я не понял, парубок дал команду или не дал?
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21.09.2021 20:57 Ответить
Зебобики, ходили ли вы на Майдан? И зачем?
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21.09.2021 21:03 Ответить
Странно про это спрашивать подбарыжникам, которых на Майдане не было от слова совсем.
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23.09.2021 01:17 Ответить
Зебобик шутит...Впрочем, шутки у них всегда идиотские. Вопрос в другом: Зебобики, ходили ли вы на Майдан? И зачем? Вот в чем вопрос.

ПЫСЫ: я знаю, где я был и где я не был.
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23.09.2021 06:48 Ответить
Вот так вот. РЕЗУЛЬТАТ. Спасибо тебе порошенко и отдельно ЕС за реформы.

Интересно если бы синишку парашенки так похитили?
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21.09.2021 21:18 Ответить
Навіть страшно уявити,щоб в Гаазі були такі судді!?
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21.09.2021 22:46 Ответить
В Гааге вынесли бы точно такое решение.
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23.09.2021 01:18 Ответить
Правильно, зеленим треба така падлюка з таким досвідом.

Готуються.
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22.09.2021 00:37 Ответить
Он вышел на свободу в 2018 году. При чем тут зеленые?
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22.09.2021 06:29 Ответить
Це він посивів чи пофарбував волосся ?
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22.09.2021 03:41 Ответить
Сепар топаз - рыгоанал. Рыгоаналы - союзники бубочки. Бубочка своих не сдает. Именно это он кукарекал о кремлевском шпионе, агенте ФСБ Дерьмаке. Так что не стоит этому удивляться. Следующий шаг найвелычнишого - выплатить денежную компенсацию сепару топазу. Бенядиктова об этом побеспокоится.
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22.09.2021 08:37 Ответить
 
 