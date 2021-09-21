Антимайдановца Топаза освободили от ответственности за соучастие в похищении человека
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
От ответственности Игната Кромского освободили в связи с истечением сроков давности.
Такое решение принял Дарницкий суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
Антимайдановцу инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением похищенному физических страданий.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Речь идет о похищении Владислава Иваненко. В ночь на 21 января 2014 года его перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования Революции Достоинства. Позднее "титушки" его отпустили.
По версии следствия, Кромской был пособником группы "титушек", похитивших Иваненко.
Напомним, зимой 2018 года Киевский районный суд Харькова признал Игната Кромского виновным по статьям 110 ("посягательство на территориальную целостность Украины"), 289 ("угон транспортного средства") и 294 ("массовые беспорядки") УК Украины. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Защита оспорила это решение, однако и апелляционный, и Верховный суд оставили приговор без изменений. Впрочем, "Топаз" еще в сентябре 2018 года оказался на свободе, так как ему засчитали время, проведенное в СИЗО, по "закону Савченко".
Пожалуйста, подождите...
Утрись потом
Там большинство тоже за кеш работало?))
Пиши про Роттердам+, как уголь на оценку возили))
так я с дебилками стараюсь не общаться
дело закрыли по срокам, а не за недоказанностью.
вы хоть что-то читайте
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання) (№3413) - за основу та в цілому
Як невдобно вийшло.
Для дебилов повторяю со ссылкой
18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]
Надія Савченко прокоментувала скасування закону, найменованого на її честь, заявивши, що буде ініціювати звернення до КСУ щодо визнання закону про скасування неконституційним.[29]
На, рашотролик, тебе на украинском языке Что-то от этого поменялось?
"По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили." - твої слова?
Ще раз, посилання на поіменне голосування:
Фаркція БПП Кількість депутатів: 139 За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21
Фаркція "опозиційний блок" Кількість депутатів: 43 За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:20 Відсутні:22
То що ти ще намагаєшся довести? Фільтруй, тріпач.
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]
Я тебе уже ответил про Гадин закон, читать не умеешь?
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ
НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
ПЫСЫ: я знаю, где я был и где я не был.
Интересно если бы синишку парашенки так похитили?
Готуються.