Антимайдановца Топаза освободили от ответственности за соучастие в похищении человека

От ответственности Игната Кромского освободили в связи с истечением сроков давности.

Такое решение принял Дарницкий суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Антимайдановцу инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением похищенному физических страданий.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Речь идет о похищении Владислава Иваненко. В ночь на 21 января 2014 года его перепутали с другими активистом Майдана, похитили и пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования Революции Достоинства. Позднее "титушки" его отпустили.

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По версии следствия, Кромской был пособником группы "титушек", похитивших Иваненко.

Напомним, зимой 2018 года Киевский районный суд Харькова признал Игната Кромского виновным по статьям 110 ("посягательство на территориальную целостность Украины"), 289 ("угон транспортного средства") и 294 ("массовые беспорядки") УК Украины. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Защита оспорила это решение, однако и апелляционный, и Верховный суд оставили приговор без изменений. Впрочем, "Топаз" еще в сентябре 2018 года оказался на свободе, так как ему засчитали время, проведенное в СИЗО, по "закону Савченко".

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