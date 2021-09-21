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Антимайданівця Топаза звільнили від відповідальності за співучасть у викраденні людини

Новини Цензор.НЕТ Події

Антимайданівця Топаза звільнили від відповідальності за співучасть у викраденні людини

Від відповідальності Гната Кромського звільнили в зв'язку із закінченням строків давності.

Таке рішення виніс Дарницький суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Антимайданівцю "Топазу" інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань.

За такий злочин передбачається покарання у вигляді не більше 5-ти років позбавлення волі.

Йдеться про викрадення Владислава Іваненко. У ніч на 21 січня 2014 року його переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували, вимагаючи "зізнань" про джерела фінансування Революції Гідності. Пізніше "тітушки" його відпустили. 

За версією слідства, Кромський був пособником групи "тітушок", які викрали Іваненка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО

Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення. Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!". 28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Но это еще не реванш антимайдана. Дайте ЗЕ еще 100 дней.
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21.09.2021 19:11
+13
Ця гнида давно вже повинна була гнити
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21.09.2021 19:18
+13
зе-сепар это реванш рыгов и антимайдана. поздравляю дегенератов 73% - вы сделали это вместе
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21.09.2021 19:28
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Но это еще не реванш антимайдана. Дайте ЗЕ еще 100 дней.
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21.09.2021 19:11 Відповісти
Статью прочти и посмотри на даты и по какому закону его выпустили.

Утрись потом
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21.09.2021 19:21 Відповісти
По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили.
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21.09.2021 19:26 Відповісти
Чого ж сивочолий не ветував?
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21.09.2021 19:31 Відповісти
18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
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21.09.2021 19:39 Відповісти
Порох предсталение о Законе имеет. Это у вас дурачок кладет на всё. Так что жритес.
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21.09.2021 19:46 Відповісти
Ага, має. Таке ж, як і ти. Проголосувати майже всім складом фракції щоб через два роки цю туфту скасовувати - говорить саме за себе про його "прєдставлєніє". Краще мовчи.
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21.09.2021 19:55 Відповісти
)))

Там большинство тоже за кеш работало?))

Пиши про Роттердам+, как уголь на оценку возили))
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21.09.2021 19:59 Відповісти
Підеш запитаєш.
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21.09.2021 20:12 Відповісти
У бенедиктовой?
так я с дебилками стараюсь не общаться
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21.09.2021 21:17 Відповісти
Уголь на оценку? Крутая у вас методичка!
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21.09.2021 22:11 Відповісти
это у зебилов так написано))
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21.09.2021 22:21 Відповісти
Пардон! Тут не стоит удивляться зебилы они такие.
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21.09.2021 23:21 Відповісти
та да...
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22.09.2021 00:53 Відповісти
Невероятно но факт. На свободу по этому закону он вышел именно при Порохе в 2018 году. А сечас просто закрыли дело которое не смогли доказать ни до 2018 года ни после.
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22.09.2021 06:32 Відповісти
такие вопросы, кому не волю, может зеля решать со своим моносбродом и хером на законах
дело закрыли по срокам, а не за недоказанностью.
вы хоть что-то читайте
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22.09.2021 09:24 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Савченко

Для дебилов повторяю со ссылкой

18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
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21.09.2021 19:44 Відповісти
Остаточне скасування
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]

Надія Савченко прокоментувала скасування закону, найменованого на її честь, заявивши, що буде ініціювати звернення до КСУ щодо визнання закону про скасування неконституційним.[29]

На, рашотролик, тебе на украинском языке Что-то от этого поменялось?
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21.09.2021 19:54 Відповісти
Що ти мені тулиш про скасування. Я й без тебе це знаю.

"По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили." - твої слова?

Ще раз, посилання на поіменне голосування:

Фаркція БПП Кількість депутатів: 139 За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21

Фаркція "опозиційний блок" Кількість депутатів: 43 За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:20 Відсутні:22

То що ти ще намагаєшся довести? Фільтруй, тріпач.
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21.09.2021 20:02 Відповісти
Остаточне скасування
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]

Я тебе уже ответил про Гадин закон, читать не умеешь?
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21.09.2021 20:07 Відповісти
Утераться это сугубо задача зебилов -теперь чуть ли не на каждом заборе"зеля х&йло" написано -еще ни при одном президенте такого не было)))
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21.09.2021 19:44 Відповісти
Что мешало банде соевых мародеров посадить этого Топаза по полной за пять лет когда были при власти. Понятное дело воровство и мародерство намного приятнее чем наказание виновных. Рыги подтвердят ни кого из видных не посадили за пять лет.
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23.09.2021 01:07 Відповісти
Ця гнида давно вже повинна була гнити
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21.09.2021 19:18 Відповісти
его еще возьмут в мвд работать
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21.09.2021 19:23 Відповісти
Возмут советником по майданам...
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22.09.2021 07:25 Відповісти
Надо предъявлять претензии к банде соевых мародеров и их любителям, что они пять лет делали, кроме мародерства и воровства? Почему не посадили Топаза по полной?
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23.09.2021 01:08 Відповісти
зе-сепар это реванш рыгов и антимайдана. поздравляю дегенератов 73% - вы сделали это вместе
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21.09.2021 19:28 Відповісти
Бідний Топаз, аж посивів. Революція Гідності зламала йому все життя.
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21.09.2021 19:45 Відповісти


ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ
НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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21.09.2021 20:24 Відповісти
Кремлевские слуги По билы, капитулянты подписавшие Минские соглашения, сажали украинских патриотов и участников АТО и не только. Почему при банде соевых мародеров не посадили ни одного видного рыга, никто не понес наказание. Ответ очевиден, при власти пять лет были украинофосбкие гниды, которые рассказывали дурачкам про мову, армию, виру, а сами уничтожали страну. По этому украинский народ выкинул на мороз этих колаборантов, капитулянтов, предателей и Иуд. По билы враги Украины.
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23.09.2021 01:14 Відповісти
Не посаженный Ефремов, подтверждает мои слова. Картинка была очень кстати.
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23.09.2021 01:16 Відповісти
Это чмо ещё ползает?
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21.09.2021 19:57 Відповісти
А сєпарка Штепа вже відсиділа за державну зраду
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21.09.2021 20:22 Відповісти
Так я не понял, парубок дал команду или не дал?
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21.09.2021 20:57 Відповісти
Зебобики, ходили ли вы на Майдан? И зачем?
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21.09.2021 21:03 Відповісти
Странно про это спрашивать подбарыжникам, которых на Майдане не было от слова совсем.
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23.09.2021 01:17 Відповісти
Зебобик шутит...Впрочем, шутки у них всегда идиотские. Вопрос в другом: Зебобики, ходили ли вы на Майдан? И зачем? Вот в чем вопрос.

ПЫСЫ: я знаю, где я был и где я не был.
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23.09.2021 06:48 Відповісти
Вот так вот. РЕЗУЛЬТАТ. Спасибо тебе порошенко и отдельно ЕС за реформы.

Интересно если бы синишку парашенки так похитили?
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21.09.2021 21:18 Відповісти
Навіть страшно уявити,щоб в Гаазі були такі судді!?
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21.09.2021 22:46 Відповісти
В Гааге вынесли бы точно такое решение.
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23.09.2021 01:18 Відповісти
Правильно, зеленим треба така падлюка з таким досвідом.

Готуються.
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22.09.2021 00:37 Відповісти
Он вышел на свободу в 2018 году. При чем тут зеленые?
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22.09.2021 06:29 Відповісти
Це він посивів чи пофарбував волосся ?
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22.09.2021 03:41 Відповісти
Сепар топаз - рыгоанал. Рыгоаналы - союзники бубочки. Бубочка своих не сдает. Именно это он кукарекал о кремлевском шпионе, агенте ФСБ Дерьмаке. Так что не стоит этому удивляться. Следующий шаг найвелычнишого - выплатить денежную компенсацию сепару топазу. Бенядиктова об этом побеспокоится.
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22.09.2021 08:37 Відповісти
 
 