Антимайданівця Топаза звільнили від відповідальності за співучасть у викраденні людини
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Від відповідальності Гната Кромського звільнили в зв'язку із закінченням строків давності.
Таке рішення виніс Дарницький суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Антимайданівцю "Топазу" інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань.
За такий злочин передбачається покарання у вигляді не більше 5-ти років позбавлення волі.
Йдеться про викрадення Владислава Іваненко. У ніч на 21 січня 2014 року його переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували, вимагаючи "зізнань" про джерела фінансування Революції Гідності. Пізніше "тітушки" його відпустили.
За версією слідства, Кромський був пособником групи "тітушок", які викрали Іваненка.
Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення. Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!". 28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".
Будь ласка, зачекайте...
Утрись потом
Там большинство тоже за кеш работало?))
Пиши про Роттердам+, как уголь на оценку возили))
так я с дебилками стараюсь не общаться
дело закрыли по срокам, а не за недоказанностью.
вы хоть что-то читайте
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання) (№3413) - за основу та в цілому
Як невдобно вийшло.
Для дебилов повторяю со ссылкой
18 мая 2017 года Верховная Рада большинством голосов (227 - «За», 3 - «Против») проголосовала за отмену закона.
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]
Надія Савченко прокоментувала скасування закону, найменованого на її честь, заявивши, що буде ініціювати звернення до КСУ щодо визнання закону про скасування неконституційним.[29]
На, рашотролик, тебе на украинском языке Что-то от этого поменялось?
"По закону Гади, который зажоповцы с бютовцами протащили." - твої слова?
Ще раз, посилання на поіменне голосування:
Фаркція БПП Кількість депутатів: 139 За:104 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:14 Відсутні:21
Фаркція "опозиційний блок" Кількість депутатів: 43 За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:20 Відсутні:22
То що ти ще намагаєшся довести? Фільтруй, тріпач.
18 травня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування закону.[26][27] 17 червня відповідний закон був підписаний Президентом Петром Порошенком.[28]
Я тебе уже ответил про Гадин закон, читать не умеешь?
ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО
І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ
НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
ПЫСЫ: я знаю, где я был и где я не был.
Интересно если бы синишку парашенки так похитили?
Готуються.