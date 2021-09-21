Антимайданівця Топаза звільнили від відповідальності за співучасть у викраденні людини

Від відповідальності Гната Кромського звільнили в зв'язку із закінченням строків давності.

Таке рішення виніс Дарницький суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Антимайданівцю "Топазу" інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань.

За такий злочин передбачається покарання у вигляді не більше 5-ти років позбавлення волі.

Йдеться про викрадення Владислава Іваненко. У ніч на 21 січня 2014 року його переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували, вимагаючи "зізнань" про джерела фінансування Революції Гідності. Пізніше "тітушки" його відпустили.

За версією слідства, Кромський був пособником групи "тітушок", які викрали Іваненка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Антимайданівця Топаза побили в Києві. ФОТО

Нагадаємо, 20 січня 2018 року Київська райсуд Харкова визнав І. Кромського винним в посяганні на територіальну цілісність України, організації масових заворушень і незаконному заволодінні транспортним засобом. Його засудили до 8 років ув'язнення. Харків'янин Гнат Кромський був учасником охорони АнтиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий під позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "АнтиМайдану". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого його І. Кромського: "Топаз, дай команду!". 28 вересня 2019 року суд ухвалив рішення про негайне звільнення Кромського з-під варти. Термін покарання перерахували за так званим "законом Савченко".