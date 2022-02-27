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У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва
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У районі Гостомеля у суботу українським військом було розгромлено спецпідрозділ Росгвардії Чечні.
Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.
За інформацією джерела в Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".
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Відайте половину зарплати ,на ліки ,їжу . А ГОЛОВНЕ ЗБРОЮ захисникам Вашої землі . С
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И РУССКИЙ ЧЛЕН