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У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Міноборони підтвердили, що під Києвом убили кадирівця Тушаєва

У районі Гостомеля у суботу українським військом було розгромлено спецпідрозділ Росгвардії Чечні.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили у Міноборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що під час розгрому підрозділу було знищено генерала Магомеда Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні. Це підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

За інформацією джерела в Міноборони, "з тими, що залишилися, наразі вже зі стрілецької зброї розбирається Нацгвардія України та спецпідрозділ Альфа".

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Топ коментарі
+109
Та ні , цих чеченцями не можна називати . Я служив з чеченцями - вони ніколи підуть нікому прислужувати . А це такі ж , як в нас шуфрічі , ківі , мураєви - їх же не можна називати Українцями .
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27.02.2022 03:55
+71
ну что кацапы,оказывается ваши кадырковцы очень даже смертные.Никогда кремлевские жополимзы не могли бы покорить Украину.Лизать зад Кадырке- удел русни.
Этих мразей ,предавшиих свой народ,пусть даже земля не принимает,на корм волкам.
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27.02.2022 03:45
+64
Навіщо ображати людей, називати « чурки»? З півдня до нас приїхали допомагати чеченці, грузини, воюють азербайджанці, вони захищають Україну! Дуже прикро це чути..
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27.02.2022 04:26
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Дорогі співвітчизникі!!!!!БЛОКУЙТЕ інстаграми , сайти , наших ворогів . Заходьте на їх сторінки і відмічайте що інформація не правдива . Баскова, Кадырова , Путина, !!!!! Я сам не справляюсь потрібно більше анти лайтів !!!!! Я
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27.02.2022 11:06 Відповісти
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН які перебувають за кордоно переховуються щоб не йти в армію армії . ПІДТРИМАЙТЕ українську армію грошима !!!!!

Відайте половину зарплати ,на ліки ,їжу . А ГОЛОВНЕ ЗБРОЮ захисникам Вашої землі . С
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27.02.2022 11:13 Відповісти
Придётся Кадырову лично приехать и показать свой героизм, хватит языком трепать. Или очко жим-жим?
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27.02.2022 11:42 Відповісти
ну вот..грозился лох Дон Дон взять Киев, а взял лишь за щеку..
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27.02.2022 12:15 Відповісти
побрили короче чувака...
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27.02.2022 12:51 Відповісти
Где туша Тушаева? Испарилась
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27.02.2022 12:37 Відповісти
Я не можу передати цього листа кадирці. Будь-ласка допоможіть розповсюдити, шоб дойшло до адресата

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1953066191521350&set=a.404707506357234
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27.02.2022 13:28 Відповісти
Замотать его в гнилую русскую свинью, и отправить ******* .чтоб его даже Аллах не принял
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28.02.2022 00:56 Відповісти
ЧЕЧЛЕНЫ. ЧЕЧЛЕНЫ ЧЕЧЛЕНЫ ЧЕЧЛЕНЫ ЧЕЧЛЕНЫ


ЧЕЧЛЕНКИ ЧЕЧЛЕНКИ ЧЕЧЛЕНКИ ЧЕЧЛЕНКИ


И РУССКИЙ ЧЛЕН
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28.02.2022 04:21 Відповісти
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