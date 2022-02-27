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Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН, - Кислиця

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Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН, - Кислиця

Україна звернулася до членів Ради безпеки ООН з проханням прийняти рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї.

Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки", - пише він.

Відповідно до долученого порядку денного, засідання Радбезу заплановане на 27 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів

Нагадаємо, вночі на 26 лютого Росія скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Як пану Кисліці терміново із вами зв'язатись для подальших консультацій?
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27.02.2022 03:34
+4
оон - беззмістовна марна марудна бюрократична дупа
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27.02.2022 03:34
+4
Будут в ООН умножать кацапов на ноль.
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27.02.2022 03:36
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а сенс? - там кацапи.
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27.02.2022 03:31 Відповісти
Як пану Кисліці терміново із вами зв'язатись для подальших консультацій?
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27.02.2022 03:34 Відповісти
знову цей чорноротий...- тебе звали сюди, клоп?
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27.02.2022 03:38 Відповісти
Сёма, шо ты такой нервный?
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27.02.2022 04:26 Відповісти
а шо ти такий злий, зяма?
на Брайтоні все ґаразд?
думав ми з тобою попращалися, а ти все ти лізеш і лізеш- шо тобі ще дать?
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27.02.2022 04:38 Відповісти
я тебе наскрізь бачу, брайтоn.
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27.02.2022 05:56 Відповісти
Пані Лілія, хто хто но Ви?
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27.02.2022 03:43 Відповісти
Будут в ООН умножать кацапов на ноль.
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27.02.2022 03:36 Відповісти
лишать права голоса
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27.02.2022 03:37 Відповісти
спочатку кацапню винести с туда, потім і буде сенс...
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27.02.2022 03:40 Відповісти
А яка різниця в тому чи є там кацапи чи нема? Це ж не Рада Безпеки ООН де козломорді мають право вето, це Генеральна Асамблея, де взагалі немає ніякого вето. Я десь в новинах прочитав, що найгірше це те, що рішення Генеральної Асамблеї є не обов'язковими до виконання. Це погано.
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27.02.2022 04:01 Відповісти
"рішення Генеральної Асамблеї є не обов'язковими до виконання" - це Ваша відповідь на Ваше запитання....
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27.02.2022 04:06 Відповісти
Для рашки взагалі не існує мвжнародного права. Проте там можуть бути прийняті політичні резолюції від імені всього людства. Тобто наприклад весь світ юридично визнає росією фашистською державою, що загрожує людству.
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27.02.2022 05:02 Відповісти
Так и решение совета безопасности не обязательное, дальше что? Репоеды показали, что им вообще закон не писан.
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27.02.2022 10:28 Відповісти
Там немає опції "вето"
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27.02.2022 04:06 Відповісти
оон - беззмістовна марна марудна бюрократична дупа
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27.02.2022 03:34 Відповісти
Там є процедура, у разі якщо країна член радбезу накладає вето і вона сама є стороною конфлікту то питання виноситься на Генасамблею. Рашці фактино оголосить війну весь світ.
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27.02.2022 04:58 Відповісти
 
 