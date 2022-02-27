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Влада Росії каже про безпрецедентний масштаб DDoS-атак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

26 лютого через DDoS-атаки зі збоями працювали сайти Кремля, уряду, Держдуми, а також "Першого каналу" та "Роскосмосу".

Про це написав сайт РБК,  повідомляє Цензор.НЕТ

Російське мінцифри повідомило про безпрецедентну кількість DDoS-атак: 26 лютого їх було зафіксовано більше 50, їх потужність склала більше 1 Тбайт. Там заявили про "ряд професійних цільових атак на портал держпослуг".

При цьому росіяни запевняють, що "всі атаки успішно відображають фахівці центру безпеки", що  інформація та дані користувачів "надійно захищені" і хакери не можуть отримати до них доступ.

Але ще у п'ятницю Anonymous зламала сайт російського Міноборони і поширила персонаьні дані працівників. Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну.  Також організація зламала сайт влади Чечні

У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають Путіна припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.
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Топ коментарі
+38
головне завалити банківську систему, покласти банки
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27.02.2022 04:57
+31
Їбати по всім фронтам. Ми тут не граємо "нравіцца/не нравіцца"
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27.02.2022 04:57
+24
Мочат русню по всех фронтах.
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27.02.2022 04:58
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головне завалити банківську систему, покласти банки
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27.02.2022 04:57 Відповісти
Треба виводити в топ! Неможливість розрахуватися в магазинах та зняти готівку в банкоматах протверезить свинособак.
Anonymous допомогай!
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27.02.2022 06:27 Відповісти
Їбати по всім фронтам. Ми тут не граємо "нравіцца/не нравіцца"
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27.02.2022 04:57 Відповісти
Мочат русню по всех фронтах.
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27.02.2022 04:58 Відповісти
здивовані, гівнюки?
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27.02.2022 04:58 Відповісти
***** треба:
1. Припинити атакувати Україну.
2. Зробити ось оце:

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27.02.2022 04:58 Відповісти
Ой! А шо случилось?! А кто это сделал?
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27.02.2022 04:59 Відповісти
І як же ви тепер. Скажу вам як мешканець міста Києва. Орки, ви іпо...лись. Ще до війни на Троещині можна будо получити люлей без всяких причин. Ви навіть не уявляєте як вас відрехтують сьогодні, якщо ви туди попретнсь..
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27.02.2022 05:01 Відповісти
hujlo must die, assassinator or poisoned, it's us or him.
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27.02.2022 05:02 Відповісти
Nope my friend. He must long live yet! We want him nacked in a cage in center of Kiev, like a wild animal, and used as a part of historical atractions for our tourists...
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27.02.2022 05:34 Відповісти
Get real, dear sir, Spanish inquisition times are long gone, however, totally appreciating your point, please do not insult animals, my beloved cat Vasyl, my family dogs Nixon and Skye, by comparison to this freak human being hujlo, ok?
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27.02.2022 06:50 Відповісти
You are right, dear Sir! It has been just a free fly of imagination. After all, your cat Vasyl has more compassion for the mices he eats, than this human-like creature has for Ukrainians.
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27.02.2022 07:35 Відповісти
Vasyl is a civilized urban cat, he doesn't eat mouse yo! But dead russians, my dogs would love this taste, it's fresh and pure, spiced of javelin or nlaw, if prepacked and caramelized, could blow the market.
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27.02.2022 08:17 Відповісти
Your urbanized cat, Vasyl, who can no longer catch or eat mice, reminds me of NATO, which is afraid of hujlo. But I am afraid if your cute puppies taste once the hujlos slaves meat, then they'll eat your cat.
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27.02.2022 08:40 Відповісти
I still hold Ukrainian passport, so legally I could claim my two russian-speaking slaves as a law-abiding citizen, right?
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27.02.2022 09:25 Відповісти
I would say, with Ukrainian Pass and with Your sense of humor, there could be easily more than two.
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27.02.2022 09:28 Відповісти
Stay cool bro, all the best to you and your family, Ukraine will defeat this garbage moscovia, Slava Ukraini.
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27.02.2022 09:45 Відповісти
The same to you, bro. Glory to the Heroes!
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27.02.2022 09:51 Відповісти
But, it is true, that fresh javelins and nlaws have qualities to deliver to any dish very space note... even mice and insects would be appresiated to try how that taste is.
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27.02.2022 08:59 Відповісти
Thanks,bat not Kiev, right KYIV)
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27.02.2022 08:15 Відповісти
of cource Kyiv. Thanks bro
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27.02.2022 08:18 Відповісти
Kyiv, Syrec rules yos! Mausoleum in Moscau needs a new Vladimir, whomever kills hujlo will be a savior of the world, US$100 from me
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27.02.2022 08:36 Відповісти
Jokes aside, we are of cource very thanksfull to Canada and NATO for Your help to my country in this very diffcult situation.
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27.02.2022 09:05 Відповісти
Brits led the charge, God Save The Queen
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27.02.2022 09:13 Відповісти
God Save The Queen
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27.02.2022 09:20 Відповісти
We owe you, Ukraine, don't thank, you fight Evil Empire for us, you sleep in your pogreb for us, you kill russians for us.
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27.02.2022 09:34 Відповісти
It is true, the people of Ukraine are living through the very difficult times now. And I think our countries have a lot of synergic potential
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27.02.2022 09:45 Відповісти
Да, суки, это не вторая мировая , сейчас есть и компьютерная армия. Очень рада, что в ней также очень много иностранцев.
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27.02.2022 05:04 Відповісти
Что-бы не было атак надо просто перестать стрелять и выплатить контрибуцию за разрушенное! Хотя скоро у них и компов то не будет а не будет компов то не будет и атак!
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27.02.2022 05:06 Відповісти
"влада рф" якщо ти ще існуєш ,самознищуйся,тому ,що МИ вже йдемо по тебе!😡
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27.02.2022 05:07 Відповісти
Пацани, кацапам торба. близько 10 000 народу ними зараз займаються. там буде стояти усе що має мікрочіп.
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27.02.2022 05:08 Відповісти
Казламорді рєпоєди думали шо токо вони хакєри куданах.
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27.02.2022 05:10 Відповісти
Анонімус з нами.
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27.02.2022 05:12 Відповісти
Это делают студенты первокурсники )) Один из них мой сын. Препод пообещал дополнительный балл каждому студенту за Dos атаки на информационные и правительственные сайты Вот это я понимаю - талантливый преподаватель
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27.02.2022 05:17 Відповісти
Я знаю дітей восьмикласників які займаються цією справою.
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27.02.2022 06:07 Відповісти
Тепер я розумію чому мій внук захотів іти вчиться на комп"ютерщика і саме по спеціалізації "кібербезпека"!Посидівши у бомбосховищі він з більшою охотою буде готуваться щоб через рік поступать на навчання!
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27.02.2022 06:10 Відповісти
тоді - гайда до КПІ https://vstup.osvita.ua/y2021/r27/174/818135/
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27.02.2022 09:15 Відповісти
Лучше вместо музыки показать кишки и горелую технику их вояк. Это думаю им бы понравилось очень и очень
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27.02.2022 06:14 Відповісти
Анонимусы жгут.
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27.02.2022 05:14 Відповісти
an individual or business entity who will kill Vladimir Putin, hujlo president of Raska Federaska, gets US$100 from me, I am ready to negotiate the the amount of the reward.
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27.02.2022 05:16 Відповісти
А це бачили ?

https://www.facebook.com/radio10.ua/videos/717453692580794

Радіо 10

Good

Слава хакерам! На всіх російських каналах українська музика!…

Хай слухають !
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27.02.2022 05:18 Відповісти
Наскільки я зрозумів це тільки початок. Анонімуси знайшли собі забавку-завалити рашку
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27.02.2022 05:20 Відповісти
если раньше кацапия ссалась, то теперь будет сраться профузным поносом вместе с плешивым ********** стариком кабаевым и мерзотным шойгушкой...
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27.02.2022 05:46 Відповісти
Потрiбно, щоб на державних сайтах РФ була не тiльки украiнська музика а й вiзитка Яроша
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27.02.2022 05:58 Відповісти
смерть кацапам и русне... пусть срутся каждую секунду до полного изнеможения...
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27.02.2022 06:01 Відповісти
Не нравится вам суки. Гореть вам в аду и на земле. Если бы 10 ю часть моего гнева обратить в силу вас бы гнид разорвало нах!
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27.02.2022 06:10 Відповісти
Анонімус,ви крутезні!!!
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27.02.2022 07:02 Відповісти
мабуть Байдином пороблено)))

пора покласти всю інфраструктру Нємитой
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27.02.2022 07:29 Відповісти
НА ГОЛОВУ ХЙЛА АТАКА НЕОБХОДИМА !!!
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27.02.2022 07:43 Відповісти
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27.02.2022 07:49 Відповісти
Долучайтеся шановні

https://stop-russian-desinformation.near.page/

Відкриваємо у браузері і залишаємо відкритим

Використовуйте VPN з українських ip вони блокують

Змінюйте країну в впн час від часу
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27.02.2022 07:46 Відповісти
кацапские свини, перехадите на чебурашку !!!!
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27.02.2022 07:54 Відповісти
 
 