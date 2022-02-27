Влада Росії каже про безпрецедентний масштаб DDoS-атак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
26 лютого через DDoS-атаки зі збоями працювали сайти Кремля, уряду, Держдуми, а також "Першого каналу" та "Роскосмосу".
Про це написав сайт РБК, повідомляє Цензор.НЕТ
Російське мінцифри повідомило про безпрецедентну кількість DDoS-атак: 26 лютого їх було зафіксовано більше 50, їх потужність склала більше 1 Тбайт. Там заявили про "ряд професійних цільових атак на портал держпослуг".
При цьому росіяни запевняють, що "всі атаки успішно відображають фахівці центру безпеки", що інформація та дані користувачів "надійно захищені" і хакери не можуть отримати до них доступ.
Але ще у п'ятницю Anonymous зламала сайт російського Міноборони і поширила персонаьні дані працівників. Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну. Також організація зламала сайт влади Чечні
BREAKING: #Anonymous has taken down the website of the Chechen Republic.https://t.co/1muioOS5ao > OFF#OpRussia #StandWithUkraine #Ukraina #UkraineWar— Anonymous (@AnonymousHelpTW) February 27, 2022
У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають Путіна припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.
Будь ласка, зачекайте...
Anonymous допомогай!
1. Припинити атакувати Україну.
2. Зробити ось оце:
https://www.facebook.com/radio10.ua/videos/717453692580794
Радіо 10
Good
Слава хакерам! На всіх російських каналах українська музика!…
Хай слухають !
пора покласти всю інфраструктру Нємитой
https://stop-russian-desinformation.near.page/
Відкриваємо у браузері і залишаємо відкритим
Використовуйте VPN з українських ip вони блокують
Змінюйте країну в впн час від часу