Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками, - Безугла

Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками", - зазначила вона.

Деталей вона не повідомила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ