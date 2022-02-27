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Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками, - Безугла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками, - Безугла

Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками.

Про це повідомила у фейсбуці нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками", - зазначила вона. 

Деталей вона не повідомила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+58
краса, добре працюємо, за 25 бригаду
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27.02.2022 06:55
+49
навоз в тельняшках
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27.02.2022 06:54
+47
Доброго ранку українці.
Тримаймося
Все буде добре. Ми переможемо.
..........

Слава Україні
Смерть москалям.
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27.02.2022 06:55
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навоз в тельняшках
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27.02.2022 06:54 Відповісти
краса, добре працюємо, за 25 бригаду
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27.02.2022 06:55 Відповісти
Доброго ранку українці.
Тримаймося
Все буде добре. Ми переможемо.
..........

Слава Україні
Смерть москалям.
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27.02.2022 06:55 Відповісти
Бандера схвалює!
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27.02.2022 06:56 Відповісти
прекрасная новость... надо рукожёпых десантников предупреждать, чтобы брали с собой в карманы свежие подсолнечные семечки... чтобы то говно, из которого состоит тело кацапа, перегнило и послужило хорошим удобрением для подсолнуха...
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27.02.2022 06:57 Відповісти
Третій ?

Нормально !
Хлопці, ви - неймовірні.

Ми, правда, в цьому не сумнівалися.
Хай у вас руки не болять тиснути на ті кнопки, які керують пусками ракет.
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27.02.2022 06:57 Відповісти
Ето просто празднік какой-то 🇺🇦🙏Господи, поможи нам 🙏
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27.02.2022 06:57 Відповісти
Смерть росфашистам.
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27.02.2022 06:58 Відповісти
Смажені півні.
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27.02.2022 06:58 Відповісти
Добрий ранок
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27.02.2022 06:59 Відповісти
Горіть у пеклі, кацапи 😡
Не буде вам прощення ніколи !!!
Смерть москалям!
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27.02.2022 07:00 Відповісти
Ще мінус 150 - 200 раків? Красиво!
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27.02.2022 07:03 Відповісти
2 чи 3 вже? Трохи збився з рахунку
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27.02.2022 07:05 Відповісти
вроде третий гавнолёт !
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27.02.2022 07:08 Відповісти
Грозев інформував,що з кацапії (псков) вилетіло до бульбостану 18 іл-76,так що ці паскуди можуть ще появитись в нашому небі...
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27.02.2022 08:16 Відповісти
А на какой аэродром летели? Были у них успешнае посадки и где?
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27.02.2022 07:05 Відповісти
Они скорее всего скидывали десант
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27.02.2022 07:09 Відповісти
они успешно попали в Украину, головой в землю, с высоты 2 км, без парашута
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27.02.2022 07:09 Відповісти
Я десь бачила, що 9 ІЛ-76 вони в Гомель нагнали. Може, помиляюся - море інфи всі дні.

Отже, є ще що збивати. Якщо вони наважаться ще піднятися в небо.

Це ж, падлюки, позасмічують нам геть усе: і ліси, і дороги.
Розгрібай потім ото, розчищай.

Самі не живуть і людям не дають.
Шоб ви не дождали !
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27.02.2022 07:07 Відповісти
Смерть как собакам! Все будет Украина!
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27.02.2022 07:08 Відповісти
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27.02.2022 07:09 Відповісти
ВСУ -- ГероI !!! НеперевершенI !!!Бережи Вас , Боже !
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27.02.2022 07:09 Відповісти
"Не ссцим, стоїм, ******" (с) Горький Лук
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27.02.2022 07:09 Відповісти
Царство йому Небесне!
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27.02.2022 07:24 Відповісти
Царство небесне Лукові. Дуже багато зробив для перемоги. Його слово - непепевершена зброя.
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27.02.2022 07:25 Відповісти
Командування повітряних сил підтверджує
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27.02.2022 07:59 Відповісти
Так. Ще вчора. То на біса Цензорові рекламувати "безуглу"?
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27.02.2022 08:25 Відповісти
Норм!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 07:10 Відповісти
прошу вмовляю ..

не пишить роССійські військові

пишіть в усіх нивнах правду і правильно , хай за ними навіки закріпится - вони рашисти

рашист - вбивця з російського війська що служить ідолу роСС нацизму путлеру
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27.02.2022 07:10 Відповісти
Правильно, речі потрібно називати своїми іменами
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27.02.2022 07:14 Відповісти
Цікаво, вони встигли викинути десант, чи ще ні? Хоча, і в одному і в другому випадку то добре. Але краще було б з орками.
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27.02.2022 07:13 Відповісти
Де підтвердження від МОУ?
ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ, АЛЕ....
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27.02.2022 07:13 Відповісти
Поки нема.
Чекаємо.
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27.02.2022 07:19 Відповісти
российские рассадники
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27.02.2022 07:15 Відповісти
Надіємося, СРУсійскіє дЯсантнікі пригалі з насінням соняшнику
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27.02.2022 07:20 Відповісти
Походу, это тот, то высрал "десантникафф" над софиевской борщагой. Шел назад, но - "нивернулсиизбоя". "Десантникаф" тоже по пустырям положили уже - негде им там ныкатся было - частный сектор, народ не бедный, с оружием.
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27.02.2022 07:31 Відповісти
так оно лучше, всех скопом вместе с пепелацам. слава ВСУ
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27.02.2022 07:31 Відповісти
Супер. Третій іл-76. А де хоч одне фото?
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27.02.2022 07:35 Відповісти
Крипта, покупай гречу и доширак - счас те интернет отключат и до своей "крипты" хер ты с чебурнета дотянешься))
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27.02.2022 07:49 Відповісти
почему москакляндцы упали, потому что они были тяжелее воздуха
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27.02.2022 07:40 Відповісти
Гавно в них забагато..
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27.02.2022 08:17 Відповісти
БОЖЕ, яка гарна новина !!!! ПУЩАЙ ПАЛЕТАЮТ !!!!
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27.02.2022 07:42 Відповісти
Третій літак з насінням соняшнику.
Олія буде цього року дешева, але деякі сорти будуть раритетні
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27.02.2022 07:46 Відповісти
Покойся без мира **** фашистская
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27.02.2022 07:52 Відповісти
Гарна новинка! Героям Слава! Смерть рашистським зомби-окупантам!!!! Слава ВСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙💪
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27.02.2022 08:06 Відповісти
Слава Украине!
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27.02.2022 08:20 Відповісти
По счету - третий Ил - 76 Раши. Очень хорошо. Но где фото?
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27.02.2022 08:51 Відповісти
Слава ЗСУ!від всіх жінок уклін вам до землі.Дякую!!! Ї"""ште їх ,щоб земля у них горіла під ногами.Щоб не було їм місця ні на небі ні на землі,ні на воді ні під водою.

русский военньій ил76 и десантники----иди на х"й

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Усе кацапське населення то вороги!!!!!!!
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27.02.2022 10:09 Відповісти
 
 