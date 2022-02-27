Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками, - Безугла
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Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками.
Про це повідомила у фейсбуці нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ЗСУ збили ще один Іл-76 із російськими десантниками", - зазначила вона.
Деталей вона не повідомила.
Топ коментарі
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+47 Lvbnhj
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Будь ласка, зачекайте...
Тримаймося
Все буде добре. Ми переможемо.
..........
Слава Україні
Смерть москалям.
Нормально !
Хлопці, ви - неймовірні.
Ми, правда, в цьому не сумнівалися.
Хай у вас руки не болять тиснути на ті кнопки, які керують пусками ракет.
Не буде вам прощення ніколи !!!
Смерть москалям!
Отже, є ще що збивати. Якщо вони наважаться ще піднятися в небо.
Це ж, падлюки, позасмічують нам геть усе: і ліси, і дороги.
Розгрібай потім ото, розчищай.
Самі не живуть і людям не дають.
Шоб ви не дождали !
не пишить роССійські військові
пишіть в усіх нивнах правду і правильно , хай за ними навіки закріпится - вони рашисти
рашист - вбивця з російського війська що служить ідолу роСС нацизму путлеру
ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ, АЛЕ....
Чекаємо.
Олія буде цього року дешева, але деякі сорти будуть раритетні
русский военньій ил76 и десантники----иди на х"й
СЛАВА УКРАЇНІ!!!