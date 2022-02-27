Австралія допоможе Україні з летальною зброєю через партнерів по НАТО

Австралія допоможе Україні з летальною зброєю через НАТО для боротьби з агресією РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це пише The Daily Telegraph.

"Я щойно розмовляв з міністром оборони, і ми намагатимемося надати будь-яку підтримку для летальної допомоги через наших партнерів по НАТО, зокрема США та Великобританію", – сказав прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Це означає, що Австралія буде надавати фінансування через НАТО на озброєння та наступальний потенціал, а не надсилатиме власну зброю. Раніше Австралія зобов’язувалася надсилати гуманітарну допомогу, але категорично виключала відправку військ.

Скотт Моррісон приєднався до сотень українських австралійців, які відвідали урочисту церковну службу в Сіднеї, щоб помолитися за Батьківщину. Виступаючи після богослужіння, він зауважив, що Росія повинна заплатити за свої дії.

Прем'єр також пообіцяв посилити гуманітарну допомогу Україні.

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Нагадаємо, 13 країн НАТО уже надіслали або погоджують військову допомогу Україні, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.