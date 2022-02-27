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Українці за два дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українці за два дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень

Лише за 2 доби громадяни України перерахували 1 мільярд 160 мільйонів гривень на домомогу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють у Генштабі ЗСУ у фейсбуці.

"Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу клієнти одного з державних банків", - йдеться у повідомленні.

Так, за дві доби 25-26 лютого вони перерахували на спецрахунки Національний банк України для допомоги Збройним Силам України:

560 тис платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка;

900 тис транзакцій на 785 млн грн з особистих карток.

"Слава Україні! Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

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Українці за два дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень 01
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Топ коментарі
+6
Теперь в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность переводить деньги со счета "Бонус+" на помощь ВСУ.
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27.02.2022 07:59
+5
Дійсно, так і є, одночасно побачив та перерахував 1000 з картки е-підтримка щодо вакцініції
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27.02.2022 08:03
+2
Ми-СИЛА !!! Правда за нами ! Смерть тварюкам ! Слава Україні ! Слава нашім бійцям !!!!
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27.02.2022 08:12
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Теперь в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность переводить деньги со счета "Бонус+" на помощь ВСУ.
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27.02.2022 07:59 Відповісти
Дійсно, так і є, одночасно побачив та перерахував 1000 з картки е-підтримка щодо вакцініції
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27.02.2022 08:03 Відповісти
Зараз зроблю ...
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27.02.2022 08:41 Відповісти
що з Харьковом є інфа,а то кацапи кричать "Харьков наш" не вірю не може бути..якщо є хто пишіть!!!
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27.02.2022 08:03 Відповісти
Ловят и делают с них шашлыки. Что то прорвалось но наши находят и гасят.
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27.02.2022 08:19 Відповісти
дякую за відповідь,а то реально щось лячно стало
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27.02.2022 08:22 Відповісти
там некоторые даже технику побросали, где то прячутся ...
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27.02.2022 08:45 Відповісти
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
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27.02.2022 08:04 Відповісти
Я возьму с вашего разрешения себе на страницу в фб
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27.02.2022 08:32 Відповісти
Вчора вже переказав. Все для нашої перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні 🇺🇦!
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27.02.2022 08:11 Відповісти
Ми-СИЛА !!! Правда за нами ! Смерть тварюкам ! Слава Україні ! Слава нашім бійцям !!!!
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27.02.2022 08:12 Відповісти
Скинул им ковидную тысячу, там нужнее.
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27.02.2022 08:21 Відповісти
Дуже добре, гарна новина, а тепер дайте дані скільки перечислили українці із за кордону.Сьогодні я щоб переказати кошти відстояв у черзі десь 20 хв і дістав шок переді мною жіночка похилого віку відправляє на ЗСУ $10000 і тут я зі своїми пару сотнями відчув себе ніщебродом
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27.02.2022 08:23 Відповісти
Даёшь соревнование!

Впрочем, я 10к тоже ниасилил
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27.02.2022 09:02 Відповісти
Добре ... Але мало ...
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Насправді інфа прикрита черги довжелезні і меньше 500 баксів ніхто не переказу
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27.02.2022 09:26 Відповісти
а є якісь рахунки, де закуповують ліки для поранених?.....кажуть, в Вінницю привезли дуже важкопоранених.....трохи Притулі закинув і віддав з єпідтримки, але то все мабуть зараз йде на бойові дії
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27.02.2022 09:00 Відповісти
Рахунок НБУ один - там най розбираються.
Дійсно, велика кількість відомих волонтерів і фондів - було б бажання.
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27.02.2022 09:34 Відповісти
фондів багато, але є бажання допомогти саме лікарням.....хоча, може бути варіант, що на данний момент вони забезпечені всім необхідним
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27.02.2022 09:49 Відповісти
 
 