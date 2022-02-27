Українці за два дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень
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Лише за 2 доби громадяни України перерахували 1 мільярд 160 мільйонів гривень на домомогу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють у Генштабі ЗСУ у фейсбуці.
"Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу клієнти одного з державних банків", - йдеться у повідомленні.
Так, за дві доби 25-26 лютого вони перерахували на спецрахунки Національний банк України для допомоги Збройним Силам України:
560 тис платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка;
900 тис транзакцій на 785 млн грн з особистих карток.
"Слава Україні! Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Сергей Рейнвей
показати весь коментар27.02.2022 07:59
+5 Дмитрий Чуб
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+2 Eлена Терехина c0673215
показати весь коментар27.02.2022 08:12
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1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
Впрочем, я 10к тоже ниасилил
Дійсно, велика кількість відомих волонтерів і фондів - було б бажання.