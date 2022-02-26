Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник із закордонних справ та оборони прем'єр-міністра Нідерландів Джеффрі ван Левен у твіттері.

"Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger. Інші захисні матеріали вже в дорозі", - написав ван Левен.

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