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Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger

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Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger

Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник із закордонних справ та оборони прем'єр-міністра Нідерландів Джеффрі ван Левен у твіттері.

"Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger. Інші захисні матеріали вже в дорозі", - написав ван Левен.

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Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger 01
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Топ коментарі
+13
это примерно -120 вертолетов РФ или даже больше. Спасибо им за помощь. Главное что бы вовремя дошли, чувствую рашисты сегодня Киев будут жать еще сильнее..
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26.02.2022 16:04
+7
Дякую! Щиро!
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26.02.2022 16:04
+5
-200 говнорузьких танків
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26.02.2022 16:04
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это примерно -120 вертолетов РФ или даже больше. Спасибо им за помощь. Главное что бы вовремя дошли, чувствую рашисты сегодня Киев будут жать еще сильнее..
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26.02.2022 16:04 Відповісти
Давай не будет столь пессимистами, 1200 шт.
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26.02.2022 16:18 Відповісти
кремлядь, а что тебя удивляет? У Стингеров по старым парашинским совковертолетам коэффициент поражения 0.8 (даже при условии отстрела ими тепловых ловушек), так что 200 стингеров приземлят примерно 160 ваших вертушек. Я написал 120 из расчета на то что часть будет не там где надо или не доедет.
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26.02.2022 16:27 Відповісти
нечем жать
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Дякую! Щиро!
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26.02.2022 16:04 Відповісти
Я не понимаю. Есть вражеское, россиское Приднестровье, которое 24-го обстреляла Украину. Недалеко от Слободки, ПРЯМО НА ГРАНИЦЕ в Приднестровье находится Колбасна, где 20 тыс тонн боеприпасов. Пусть они устаревшие и только половина из них еще нормальные, почему бы не захватить?
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26.02.2022 16:31 Відповісти
А я не понимаю, почему молдавское руководство засунуло язьік в задницу. Так шанс заимели вернуть себе Приднестровье. Смотрят идиотьІ как гибнут украинцьІ. Такие же пид... и грузинские руководители.
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26.02.2022 16:42 Відповісти
-200 говнорузьких танків
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26.02.2022 16:04 Відповісти
Стингеры это для ПВО!
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Перепрошую - 200 говнорурузьких
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26.02.2022 16:15 Відповісти
Тоже не верно.пилотов несколько.смотря о каких воздушных судах идет речь.в любом случае .это может быть и за выстрел 200.в любом случае.есть чем бить! и это главное.
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Якщо МІ8 з десантом збивати то ще більше рузьких можна зробити харошими
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26.02.2022 18:07 Відповісти
отличная помощь.
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26.02.2022 16:17 Відповісти
как там гаага по mh17?
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26.02.2022 16:27 Відповісти
Надо 298 за каждого погибшего на Малазийском Боинге, єто вам ответка от Голландцев!
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26.02.2022 17:09 Відповісти
 
 