Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник із закордонних справ та оборони прем'єр-міністра Нідерландів Джеффрі ван Левен у твіттері.
"Нідерланди поставлять Україні 200 зенітних ракет Stinger. Інші захисні матеріали вже в дорозі", - написав ван Левен.
Топ коментарі
+13 Дмитрий Шевченко 926c6be7
показати весь коментар26.02.2022 16:04
+7 Чайка Київ
показати весь коментар26.02.2022 16:04
+5 Porol ferton
показати весь коментар26.02.2022 16:04
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Шевченко 926c6be7
показати весь коментар26.02.2022 16:04 Відповісти Мені подобається 13
Aleksandr Kreng
показати весь коментар26.02.2022 16:18 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Шевченко 926c6be7
показати весь коментар26.02.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 4
Kristobal Juan
показати весь коментар26.02.2022 17:28 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар26.02.2022 16:04 Відповісти Мені подобається 7
vlah
показати весь коментар26.02.2022 16:31 Відповісти Мені подобається 3
Іван Лазівський
показати весь коментар26.02.2022 16:42 Відповісти Мені подобається 5
Porol ferton
показати весь коментар26.02.2022 16:04 Відповісти Мені подобається 5
сережка че
показати весь коментар26.02.2022 16:14 Відповісти Мені подобається 3
Porol ferton
показати весь коментар26.02.2022 16:15 Відповісти Мені подобається 5
Мое Родителей
показати весь коментар26.02.2022 16:33 Відповісти Мені подобається 1
Yevhenii Kyriukha
показати весь коментар26.02.2022 18:07 Відповісти Мені подобається 1
Лилия Стацкая
показати весь коментар26.02.2022 16:17 Відповісти Мені подобається 2
NCG
показати весь коментар26.02.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 2
инна Моржак
показати весь коментар26.02.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...