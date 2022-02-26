Нидерланды поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger
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Нидерланды поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник по иностранным делам и обороне премьер-министра Нидерландов Джеффри ван Левен в твиттере.
"Нидерланды поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger. Остальные защитные материалы уже в пути", - написал ван Левен.
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