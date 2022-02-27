На Черкащині є факти роботи ДРГ РФ, загалом ситуація контрольована, - ОДА
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Ситуація на Черкащині контрольована, однак є факти роботи ДРГ по області.
Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На цю хвилину ситуація на Черкащині продовжує бути контрольованою.
Для цього Збройні Сили, тероборона, силові служби докладають максимум зусиль 24/7.
Ми робимо все можливе для подальшої стабільної роботи критичної інфраструктури області. І надалі підсилюємо оборонні блокпости та будуємо укріплення.
Є факти роботи ДРГ по області - відпрацьовуємо. Бачите підозрілих осіб чи автомобілі, дрони - відразу давайте знати правоохоронцям.
Це ж стосується і міток диверсантів. Постійно пильнуйте дахи своїх будинків та інших будівель, вулиці. Особливо дороги між населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Колонну заметили местные и сообщили об этом в тероборону.
- Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до Унiверситету
не вiдпустив, чи я тобi грошi не вiдсилав!? А ти прийiхав i шо ти менi
сказав? "Здравствуйте папа!"!?
У Сумах на футболі фани заводять «Хто не скаче, той москаль!».
Підривається півстадіону. Позаду сім'я (тато, мама, дитина років 5ти).
Дитина питає:
- Пап-пап, а што ані крічат?
- Пригай давай…
"Все украинские военные на своих боевых позициях защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.
Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!
Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда! 🇺🇦"
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Algor
Виявляється ці ДРГ з параші прибували впродовж кількох місяців, розсіялись по всій Україні, орендували житло та чекали команду на "роботу".
Ну добре, з "маліною" зрозуміло, а зброя та підривні матеріали звідки?
Відповідь може бути тільки одна - ОПЗЖ-Новінський-РПЦ (у підвалах)!!!
- Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
- Та ви шо таке триндите, куме!
- Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться. Я йому: "Може тобі допомогти?". А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
https://twitter.com/i/status/1497829722633420802