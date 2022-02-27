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На Черкащині є факти роботи ДРГ РФ, загалом ситуація контрольована, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Черкащині є факти роботи ДРГ РФ, загалом ситуація контрольована, - ОДА

Ситуація на Черкащині контрольована, однак є факти роботи ДРГ по області.

Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину ситуація на Черкащині продовжує бути контрольованою.

Для цього Збройні Сили, тероборона, силові служби докладають максимум зусиль 24/7.

Ми робимо все можливе для подальшої стабільної роботи критичної інфраструктури області. І надалі підсилюємо оборонні блокпости та будуємо укріплення.

Є факти роботи ДРГ по області - відпрацьовуємо. Бачите підозрілих осіб чи автомобілі, дрони - відразу давайте знати правоохоронцям.

Це ж стосується і міток диверсантів. Постійно пильнуйте дахи своїх будинків та інших будівель, вулиці. Особливо дороги між населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
⚡Тем временем на Полтавщине уничтожили более чем 200 единиц техники РФ

Колонну заметили местные и сообщили об этом в тероборону.
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27.02.2022 09:02
+5
200 одиниць техніки окупантів знищили на Полтавщині в ночі 27.02.2022
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27.02.2022 09:04
+4
⚡В Харькове российские военные бросили свою технику
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27.02.2022 09:10
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⚡Тем временем на Полтавщине уничтожили более чем 200 единиц техники РФ

Колонну заметили местные и сообщили об этом в тероборону.
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27.02.2022 09:02 Відповісти
Гуцул на могилі сина:

- Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до Унiверситету

не вiдпустив, чи я тобi грошi не вiдсилав!? А ти прийiхав i шо ти менi

сказав? "Здравствуйте папа!"!?



У Сумах на футболі фани заводять «Хто не скаче, той москаль!».

Підривається півстадіону. Позаду сім'я (тато, мама, дитина років 5ти).

Дитина питає:

- Пап-пап, а што ані крічат?

- Пригай давай…
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27.02.2022 09:03 Відповісти
⚡Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает:
"Все украинские военные на своих боевых позициях защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага.

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет!

Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда! 🇺🇦"
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27.02.2022 09:05 Відповісти
⚡Появилась петиция, адресованная к НАТО про закрытие воздушного пространства над Украиной. На данный момент ее поддержало более 250 000 людей.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Потрібно перевірити, обшукати гадюшники МП.

Algor


Виявляється ці ДРГ з параші прибували впродовж кількох місяців, розсіялись по всій Україні, орендували житло та чекали команду на "роботу".

Ну добре, з "маліною" зрозуміло, а зброя та підривні матеріали звідки?

Відповідь може бути тільки одна - ОПЗЖ-Новінський-РПЦ (у підвалах)!!!
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Задля справедливости від самого початку війни Онуфрій підтримав українське Військо, а путіна назвав Каїном. Є на офіційному сайті.
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27.02.2022 09:33 Відповісти
Заради тієї ж справедливості, вже зловили не одного "священослужителя" МП, які скоють диверсії проти України.
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27.02.2022 09:45 Відповісти
Не заперечую. Але за всієї моєї огиди до т.зв. упц_мп, офіційна позиція митрополита на сайті.
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27.02.2022 09:56 Відповісти
⚡В сеть попала запись радиосвязи российского военного. Он говорит, что его подразделение попало под обстрел на Гостомельском мосту, техника уничтожена. Просит о помощи. Достоверность проверяем
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27.02.2022 09:08 Відповісти
Уничтожение, никаких пленных. Мрази должны знать, что их ждёт только смерть.
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27.02.2022 09:08 Відповісти
Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:
- Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
- Та ви шо таке триндите, куме!
- Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться. Я йому: "Може тобі допомогти?". А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
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27.02.2022 09:09 Відповісти
Не "топиться", а "тоне"
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27.02.2022 09:16 Відповісти
⚡В Харькове российские военные бросили свою технику
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27.02.2022 09:10 Відповісти
"По Харкову, все добре! Легкоброньована техніка+пехота зайшла в місто, заблукали не знали куди дітись, ми їм допомогли вказали дорогу до пекла ті хто вцілів розбіглись. На них полює все місто."
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27.02.2022 09:18 Відповісти
свіженьке відео з Харькова.Харків, підбита та затрофеїна російська колона
https://twitter.com/i/status/1497829722633420802
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27.02.2022 09:10 Відповісти
 
 