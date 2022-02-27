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"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З нафтобази у Василькові, які зазнала ударів російських окупантів, вивели 23 вагони-цистерни.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога.

Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Пожежа на нафтобазі під Васильковом триває: вогонь не поширюється, - ДСНС

Автор: Богдан Гуньковський
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машинист красавчег награждать надо и менять его на серюню
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27.02.2022 09:55 Відповісти
кажуть, що в локомотиві був "сєрґєй_лєщєнко", я Вас запевняю Навіть свою ваґіно-борідку трохи підсмалив.
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27.02.2022 09:58 Відповісти
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27.02.2022 09:56 Відповісти
Молодці всі хто це зміг зробити !
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27.02.2022 09:56 Відповісти
Красавцы
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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27.02.2022 10:02 Відповісти
Мати сталеві яйця - це не ******* об голову "кірпічі" на дєнь вЄдЄвЄ Мати сталеві яйця - це відтягувати потяг з дизелем та газом від палаючої після ракетного удару нафтобази
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27.02.2022 10:03 Відповісти
По всій Україні продовжують давати відсіч росіянам у повномасштабній війні. Цього разу на Херсонщині доєднались навіть роми.

фейсбук Людмили Калініної.

Про це повідомляють місцеві мешканці. За їхніми словами, роми навіть вкрали у росіян танк.

Опір агресору дали у селищі Любимівка, що у Херсонській області та розташоване неподалік міста Каховка.
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27.02.2022 10:05 Відповісти
Їх предки ******* коней, то хай вони ******* ворожу техніку!
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27.02.2022 10:48 Відповісти
 
 