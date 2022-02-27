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"Укрзалізниця" вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З нафтобази у Василькові, які зазнала ударів російських окупантів, вивели 23 вагони-цистерни.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога.
Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться в повідомленні.
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Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
фейсбук Людмили Калініної.
Про це повідомляють місцеві мешканці. За їхніми словами, роми навіть вкрали у росіян танк.
Опір агресору дали у селищі Любимівка, що у Херсонській області та розташоване неподалік міста Каховка.