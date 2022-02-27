3 650 3
Пожежа на нафтобазі під Васильковом триває: вогонь не поширюється, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сховище нафтопродуктів "КЛО" горить біля с.Крячки Фастівського району Київської області неподалік м.Васильків.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю вранці, передає Цензор.НЕТ.
"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с.Крячки Фастівського району в результаті обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи ДСНС готові і за першої можливості усувати пожежу після закінчення обстрілів. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У КМДА запевнили, що радіаційний фон на лівому березі столиці України не перевищує норми.
«Станом на 7:00 зафіксовано показник радіаційного фону 0,14 - 0,16 мкЗв/ годину при нормі 0,26 мкЗв/год».
Не вірте чуткам та зберігайте спокій!