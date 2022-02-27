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Пожежа на нафтобазі під Васильковом триває: вогонь не поширюється, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пожежа на нафтобазі під Васильковом триває: вогонь не поширюється, - ДСНС

Сховище нафтопродуктів "КЛО" горить біля с.Крячки Фастівського району Київської області неподалік м.Васильків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с.Крячки Фастівського району в результаті обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні. 

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Підрозділи ДСНС готові і за першої можливості усувати пожежу після закінчення обстрілів. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
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зачем было всё хранить на базе ? заполните все заправки и хоть что то уцелело бы . это же не вчера её заполнили .
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27.02.2022 10:01 Відповісти
❗️Важливо: радіаційний фон на лівому березі Києва у нормі

У КМДА запевнили, що радіаційний фон на лівому березі столиці України не перевищує норми.

«Станом на 7:00 зафіксовано показник радіаційного фону 0,14 - 0,16 мкЗв/ годину при нормі 0,26 мкЗв/год».

Не вірте чуткам та зберігайте спокій!
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27.02.2022 10:40 Відповісти
 
 