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обстріл (21071) пожежа (3746) Васильків (71)

"Нам загрожує екологічна катастрофа": Пожежу у Василькові ще не починали гасити, бо йде бій за аеропорт - голова ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Васильковом продовжується бій за аеропорт, тому поки неможливо почати гасіння пожежі на нафтобазі.

Про це повідомив голова Київської обасної державної адмінстрації Олексій Кулеба.

"Під Васильковом продовжується бій за аеропорт. Наразі російські війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть із Києва", - повідомив Кулеба.

"Бій не припиняється, тому ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Маємо пряме влучення в резервуар з паливом - нам загрожує екологічна катастрофа", - попередив голова КМДА. 

В районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO.

В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".

Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС  повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.

Робимо все можливе, аби не допустити цього!
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Топ коментарі
+16
Русишмразиш эти твари нелюди
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27.02.2022 04:38
+13
Одеса,сьогодні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1641299122889363
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27.02.2022 04:22
+13
Загалом вони того і домагаються, нанести максимальної шкоди нам і нашій землі. Звірі.
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27.02.2022 04:34
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Одеса,сьогодні.
https://www.facebook.com/watch/?v=1641299122889363
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27.02.2022 04:22 Відповісти
Скоро буде барбекю...
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27.02.2022 04:32 Відповісти
Одесса знает толк в поджаривании русни.
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27.02.2022 04:36 Відповісти
Вами хорошо прожаренных или с кровью?
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27.02.2022 05:48 Відповісти
Гурман, однако...
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27.02.2022 07:04 Відповісти
Загалом вони того і домагаються, нанести максимальної шкоди нам і нашій землі. Звірі.
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27.02.2022 04:34 Відповісти
Русишмразиш эти твари нелюди
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27.02.2022 04:38 Відповісти
Москалі не можуть знищити нашу військову інфраструктуру.Тому будуть так гадити.
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27.02.2022 04:45 Відповісти
Інфа трошки застаріла,4 км.-ні зарева,ні запахів (видно ********).За базар відповідаю.Все буде Ураїна!
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27.02.2022 05:13 Відповісти
Саня, вернись в кадр - актер уже истомился весь, ждетЪ-с)) Окромя того, ты проотвечалась - зарево видно, и не малое - не надо позитивной дезинформации. Надо б тя за это отодрать и на порнхаб свежатинку))) Короче, с*ки они, а не "братья"...
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27.02.2022 06:04 Відповісти
Шо ,кацапчику,підгорає?Ніх😀уя ви не зробите.Вам піз😀дець,ви навіть не уявляєте якого маштабу.Краще самоліквідуйся ,бо ми і до тебе прийдемо.
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27.02.2022 07:34 Відповісти
Саня, ну что ты - вроде ж понравилося тебе, даже на бутылку режиссер аж два раза разрешил сесть, как в сызранях и тверях любят)) Чего тебе еще надо, красивая?)) Чичена? Так они в Гостомеле подохли безславно, сорян))
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27.02.2022 07:42 Відповісти
Главное аэропорт !!!!

Аэропорты им нужны для высадки , тяжёлой техники и десантников . А

Проверить батальоны на предатели. Возможно есть кроты ( Щирлици)!!!!!!!!

Слава Украине!
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27.02.2022 06:56 Відповісти
всі йо**ні сосєді-сєпари (потікали вже , або по підвалам, нечути нікого) ноу ШО? як вам пісюки руЗЗкій мір???? за це ви глотку драли? за це наголосували! далі буде..... а ви тікайте тихенько, поки терроборона мокшанців виловлює по селах та лісах
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27.02.2022 07:31 Відповісти
 
 