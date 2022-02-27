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Пожар на нефтебазе под Васильковом продолжается: огонь не распространяется, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пожар на нефтебазе под Васильковом продолжается: огонь не распространяется, - ГСЧС

Хранилище нефтепродуктов "КЛО" горит возле с. Крячки Фастовского района Киевской области недалеко от г. Васильков.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье утром, передает Цензор.НЕТ.

"27 февраля примерно в час ночи вблизи с.Крячки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горения происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - говорится в сообщении.

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Подразделения ГСЧС готовы и при первой возможности будут устранять пожар после окончания обстрелов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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зачем было всё хранить на базе ? заполните все заправки и хоть что то уцелело бы . это же не вчера её заполнили .
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27.02.2022 10:01 Ответить
❗️Важливо: радіаційний фон на лівому березі Києва у нормі

У КМДА запевнили, що радіаційний фон на лівому березі столиці України не перевищує норми.

«Станом на 7:00 зафіксовано показник радіаційного фону 0,14 - 0,16 мкЗв/ годину при нормі 0,26 мкЗв/год».

Не вірте чуткам та зберігайте спокій!
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27.02.2022 10:40 Ответить
 
 