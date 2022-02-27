Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає, - Кличко
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Ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою, але російських військ у столиці немає. Військові та територіальна оборона продовжують знищувати диверсантів.
Про це повідомив сьогодні у зверненні до киян мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та терроборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів. Вночі були сутички і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", - зазначив Кличко.
За його словами, для безпеки киян введено комендантську годину до завтрашнього ранку. Вийти з дому можна тільки в укриття за сигналом повітряної тривоги.
Він також додав, що з 24 лютого загинули або померли 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина, 4 невідомих і 18 військових і бійців територіальної оборони. Поранено 106 осіб, з них 47 цивільних, у тому числі троє дітей і 17-річний курсант.
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