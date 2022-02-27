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Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає, - Кличко

Ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою, але російських військ у столиці немає. Військові та територіальна оборона продовжують знищувати диверсантів.

Про це повідомив сьогодні у зверненні до киян мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та терроборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів. Вночі були сутички і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", - зазначив Кличко.

За його словами, для безпеки киян введено комендантську годину до завтрашнього ранку. Вийти з дому можна тільки в укриття за сигналом повітряної тривоги.

Він також додав, що з 24 лютого загинули або померли 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина, 4 невідомих і 18 військових і бійців територіальної оборони. Поранено 106 осіб, з них 47 цивільних, у тому числі троє дітей і 17-річний курсант.

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Автор: Ірина Дашківська
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27.02.2022 14:25 Відповісти
Сегодня, как можно понять, будет попытка двух диктаторов взять Киев: бульбаши, - с одной стороны, спецназ и дрг орков, - с другой.
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27.02.2022 14:27 Відповісти
No pasarán!
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Здесь могло бы помочь закрытое небо, но НАТО на это пока не идёт. Нашим нужно "вручную" всех устранять. Боже, храни Украину!
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Нет и НИКОГДА не будет !!!
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27.02.2022 14:41 Відповісти
Прошерстіть Лавру і монастирі РПЦ на криївки ДРГ
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27.02.2022 14:41 Відповісти
Комунальники герої
Де немає москаля
Є тепло вода і світло
Все що треба для життя ...
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27.02.2022 17:15 Відповісти
 
 