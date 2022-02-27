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Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, - Кличко

Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной, но российских войск в столице нет. Военные и территориальные обороны продолжают уничтожать диверсантов.

Об этом сообщил сегодня в обращении к киевлянам мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", - отметил Кличко.

По его словам, для безопасности киевлян введен комендантский час до завтрашнего утра. Выйти из дома можно только в укрытие по сигналу воздушной тревоги.

Он также добавил, что с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, 4 неизвестных и 18 военных и бойцов территориальной обороны. Ранены 106 человек, из них 47 гражданских, в том числе трое детей и 17-летний курсант.

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27.02.2022 14:25 Ответить
Сегодня, как можно понять, будет попытка двух диктаторов взять Киев: бульбаши, - с одной стороны, спецназ и дрг орков, - с другой.
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27.02.2022 14:27 Ответить
No pasarán!
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27.02.2022 14:34 Ответить
Здесь могло бы помочь закрытое небо, но НАТО на это пока не идёт. Нашим нужно "вручную" всех устранять. Боже, храни Украину!
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27.02.2022 14:34 Ответить
Нет и НИКОГДА не будет !!!
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27.02.2022 14:41 Ответить
Прошерстіть Лавру і монастирі РПЦ на криївки ДРГ
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27.02.2022 14:41 Ответить
Комунальники герої
Де немає москаля
Є тепло вода і світло
Все що треба для життя ...
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27.02.2022 17:15 Ответить
 
 