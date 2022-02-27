Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Киеве 27 февраля остается напряженной, но российских войск в столице нет. Военные и территориальные обороны продолжают уничтожать диверсантов.
Об этом сообщил сегодня в обращении к киевлянам мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", - отметил Кличко.
По его словам, для безопасности киевлян введен комендантский час до завтрашнего утра. Выйти из дома можно только в укрытие по сигналу воздушной тревоги.
Он также добавил, что с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, 4 неизвестных и 18 военных и бойцов территориальной обороны. Ранены 106 человек, из них 47 гражданских, в том числе трое детей и 17-летний курсант.
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