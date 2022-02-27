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Перемовини між Україною та Росією розпочнуться в найближчі хвилини, - Веніславський
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Українсько-російські переговори розпочнуться найближчим часом.
Про це заявив народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, переговори почнуться в найближчі хвилини, а, можливо, вже вони почалися", - сказав Веніславський.
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Пиз@ц!!
Не ссы.
Только потом переговоры.
Які перемовини з кацапи поки вони на нашій землі?
Зе - ти зовсім дебіл???
Уже довольно много лет в массе моих дискуссий на связанные с Московией темы наступал примерно один и тот же момент. В ответ на свои построения и аргументы я слышал примерно такой ответ:
- Не, ну ты, конечно, красивую теорию задвинул. Но они же не тупые, чтобы вот так думать/делать. У них же спецслужбы о-го-го! Путин же сам из спецслужб, он же должен все знать и понимать!
А теперь давайте посмотрим на гений военного планирования операции, которая совершенно очевидно задумывалась как вершина и чуть ли не путь в учебники истории кремлевского карлика. Дело жизни. Восстановление поруганной чести прастихоспади державы.
Полгода весь металлолом стаскивали со всей своей, сколько ее там осталось от 1/6 суши. Всех своих чудо-военов кого хоть немного смогли отмыть нагнали. Трепещи, Малороссия! Щаз смишные хахлы сами сдадутся, а весь мир в обморок упадет от ужаса! Трепещи, Вселенная!
И такое впечатление, что планировали ее второгодники коррекционных классов, наслушавшиеся Соловьева (курильщика) со Скабеевой. В качестве разведданных использовались сюжеты "Звезды" и "Бесогона". Для оценки ТТХ вооружений - мультики об аналоговнетном оружии. Не особо удивлюсь, если и мультик "Три поросенка" был использован.
Я о чисто военном компоненте планирования писать и разбирать подробно не хочу. Не моя делянка. Но даже такому полному ламеру как я понятно, что и здесь облажались где только могли.
Но вот оценка политической обстановки просто поражает воображение.
Харьков вышли захватывать колхозом, от которого до города один кусок еле доехал и только по одному направлению. Это в первые часы внезапного нападения при 25 км от границы. Они что, действительно думали, что тут их встречать цветами будут? Даже если в венках, то не заслужили. Как эти силы, даже если бы доехали все, могли захватить и удерживать полуторамиллионный город? Нет ответа.
На Киев отправленные шли без сухпаев. На Киев. Который с деревянными щитами шел на снайперов и победил! Они думали за день его захватить? Они что, кроме своих пропагандонов телевизор не смотрели последние 8 лет? Ответ очевиден. Да, не смотрели.
Показательны результаты на бывшей линии соприкосновения с одичалыми из недореспублик. Ну тут-то уж регулярно есть боестолкновения. противник прекрасно известен. Силы понятны. Казалось бы идеальные условия для планирования операции. Тем более, что стоят силы известные, а ты заводишь сам решаешь сколько и чего. При внезапном нападении в таких условиях, как минимум тактический успех должен быть почти гарантирован. Что мы видим? Не продвинулись значимо практически нигде. Они что, тупые и операцию не могут спрогнозировать? Ответ думаю уже понятен. да?
Так что всем рассказчикам о сумеречном гебистском гении сразу. А таких накопилось за годы достаточно. Да, тупой. Да, выстроил систему, в которой объективной информации не имеет и близко. Да, окружил себя еще более тупыми, чем сам.
Вопрос закрыт.
Я не говорю, что нам будет легко. Им плевать, не только на нас, но и на своих. У них таки дохрена металлолома и биомассы. И по всей видимости, он таки ******* окончательно и играет оллин. Тормозов нет, понятий допустимо - не допустимо тоже. И цену до победы нам еще предстоит заплатить немалую. Ресурсов много еще, а цена не особо его волнует.
Но хватит переоценивать противника!
Микита Соловйов