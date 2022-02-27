Перемовини між Україною та Росією розпочнуться в найближчі хвилини, - Веніславський

Українсько-російські переговори розпочнуться найближчим часом.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, переговори почнуться в найближчі хвилини, а, можливо, вже вони почалися", - сказав Веніславський.

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