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Перемовини між Україною та Росією розпочнуться в найближчі хвилини, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини між Україною та Росією розпочнуться в найближчі хвилини, - Веніславський

Українсько-російські переговори розпочнуться найближчим часом.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, переговори почнуться в найближчі хвилини, а, можливо, вже вони почалися", - сказав Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовилися з Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип'ять, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
З фашистами ніяких перемовин.Смерть цапам!
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27.02.2022 16:27
+31
Это ошибка! Все будет дешевле бумаги на которой это напишут!
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27.02.2022 16:28
+24
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27.02.2022 16:27
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27.02.2022 16:27 Відповісти
З фашистами ніяких перемовин.Смерть цапам!
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27.02.2022 16:27 Відповісти
Нам по подвалам прятаться? И отвести войска чтобы не правацировать?
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27.02.2022 16:27 Відповісти
Наші скажуть кацапам чи ви з України Донбасу та Криму йдете чи вас кацапом пережаремо на вертелє
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27.02.2022 16:28 Відповісти
Это ошибка! Все будет дешевле бумаги на которой это напишут!
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27.02.2022 16:28 Відповісти
Это ошибка! Разведут, как лохов. Или капитуляция или затягивание времени для перегруппировки войск оккупантом. Верить москалям НЕЛЬЗЯ!
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27.02.2022 16:57 Відповісти
***** понял что армией Укарину не захватит тем более быстро. Поетому как всегда применит тактику как в *дебальцево* и Иловайске и еще везде...
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Нєє
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Висунуть ультиматум *****. Або капітуляція або ядерний удар!
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Звичайно що ні
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27.02.2022 16:32 Відповісти
Капітуляції мало. ***** повинен здатися для трибунала над ним.
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27.02.2022 16:37 Відповісти
Вы, опять спасёте рашу от отключения СВИФТА ???????
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27.02.2022 16:29 Відповісти
поздно, уже отключают
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27.02.2022 16:36 Відповісти
уже отключили,в Польше карты не действуют
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27.02.2022 16:40 Відповісти
Не знаю що відбувається. Невже знову Єрмак втрутився?
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27.02.2022 16:29 Відповісти
Какие на хрен переговоры???!!!
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27.02.2022 16:30 Відповісти
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27.02.2022 16:30 Відповісти
Какие переговоры, если они в это время ******?
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27.02.2022 16:30 Відповісти
На@#я??чтоб прекратьть огонь нашим?и укрепить кацапов?мобилизиоовать?
Пиз@ц!!
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27.02.2022 16:31 Відповісти
За окном наши фуячат ракетами не переставая.
Не ссы.
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27.02.2022 16:34 Відповісти
Нах с Украины!!!
Только потом переговоры.
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Так швидко і приховано можна тільки зраджувати українців.
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27.02.2022 16:33 Відповісти
Ніяких перемовин!!!
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27.02.2022 16:34 Відповісти
Так буває коли зрадники керують державою воїнів😟
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27.02.2022 16:36 Відповісти
Москалі сралили українську "Мрію" в Гостомелі.
Які перемовини з кацапи поки вони на нашій землі?
Зе - ти зовсім дебіл???
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27.02.2022 16:36 Відповісти
Господи, что вы творите?! Дождитесь хоть отключения свифта, в противном случае будут говорить, что Украина вступила в переговоры, поэтому с отключением можно повременить! Это же очевидно!
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27.02.2022 16:39 Відповісти
То вони це роблять свідомо. Бо в керивництві там всі хочуть торгувати і дружити з росією.
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27.02.2022 16:39 Відповісти
**** зелена - тільки перемога
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27.02.2022 16:39 Відповісти
Российская виртуальная реальность

Уже довольно много лет в массе моих дискуссий на связанные с Московией темы наступал примерно один и тот же момент. В ответ на свои построения и аргументы я слышал примерно такой ответ:

- Не, ну ты, конечно, красивую теорию задвинул. Но они же не тупые, чтобы вот так думать/делать. У них же спецслужбы о-го-го! Путин же сам из спецслужб, он же должен все знать и понимать!

А теперь давайте посмотрим на гений военного планирования операции, которая совершенно очевидно задумывалась как вершина и чуть ли не путь в учебники истории кремлевского карлика. Дело жизни. Восстановление поруганной чести прастихоспади державы.

Полгода весь металлолом стаскивали со всей своей, сколько ее там осталось от 1/6 суши. Всех своих чудо-военов кого хоть немного смогли отмыть нагнали. Трепещи, Малороссия! Щаз смишные хахлы сами сдадутся, а весь мир в обморок упадет от ужаса! Трепещи, Вселенная!

И такое впечатление, что планировали ее второгодники коррекционных классов, наслушавшиеся Соловьева (курильщика) со Скабеевой. В качестве разведданных использовались сюжеты "Звезды" и "Бесогона". Для оценки ТТХ вооружений - мультики об аналоговнетном оружии. Не особо удивлюсь, если и мультик "Три поросенка" был использован.



Я о чисто военном компоненте планирования писать и разбирать подробно не хочу. Не моя делянка. Но даже такому полному ламеру как я понятно, что и здесь облажались где только могли.

Но вот оценка политической обстановки просто поражает воображение.

Харьков вышли захватывать колхозом, от которого до города один кусок еле доехал и только по одному направлению. Это в первые часы внезапного нападения при 25 км от границы. Они что, действительно думали, что тут их встречать цветами будут? Даже если в венках, то не заслужили. Как эти силы, даже если бы доехали все, могли захватить и удерживать полуторамиллионный город? Нет ответа.

На Киев отправленные шли без сухпаев. На Киев. Который с деревянными щитами шел на снайперов и победил! Они думали за день его захватить? Они что, кроме своих пропагандонов телевизор не смотрели последние 8 лет? Ответ очевиден. Да, не смотрели.

Показательны результаты на бывшей линии соприкосновения с одичалыми из недореспублик. Ну тут-то уж регулярно есть боестолкновения. противник прекрасно известен. Силы понятны. Казалось бы идеальные условия для планирования операции. Тем более, что стоят силы известные, а ты заводишь сам решаешь сколько и чего. При внезапном нападении в таких условиях, как минимум тактический успех должен быть почти гарантирован. Что мы видим? Не продвинулись значимо практически нигде. Они что, тупые и операцию не могут спрогнозировать? Ответ думаю уже понятен. да?

Так что всем рассказчикам о сумеречном гебистском гении сразу. А таких накопилось за годы достаточно. Да, тупой. Да, выстроил систему, в которой объективной информации не имеет и близко. Да, окружил себя еще более тупыми, чем сам.

Вопрос закрыт.

Я не говорю, что нам будет легко. Им плевать, не только на нас, но и на своих. У них таки дохрена металлолома и биомассы. И по всей видимости, он таки ******* окончательно и играет оллин. Тормозов нет, понятий допустимо - не допустимо тоже. И цену до победы нам еще предстоит заплатить немалую. Ресурсов много еще, а цена не особо его волнует.

Но хватит переоценивать противника!

Микита Соловйов
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27.02.2022 16:41 Відповісти
Перемовини після того ,як з мішків на стіл викладуть голови Путіна і Лукашенко!
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27.02.2022 16:42 Відповісти
"нам підійде люба країна"... і тут ще раптом Медведчук злиняв-не здається, що нас просто зливають... Та то просто піз...ць. Грандіозна роль, тіпа, преза?
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27.02.2022 16:43 Відповісти
Россия иди На ***
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27.02.2022 16:44 Відповісти
Переговоры могут быть только на украинских условиях: Выход из Крыма, Донецка и Луганска! Любое приостановление боевых действий Европа будет рассматривать как найденный компромисс. Не делайте ошибок! Завтра курс будет по 150, а через неделю раисяне сами ***** выковыряют из бункера!
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27.02.2022 16:44 Відповісти
*******!!!!ВЕС МИР ДАЕТ ОРУЖИЕ ШОБ ЕГО РАЗЕБАШИТЬ,А ТЫ УРОД....
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27.02.2022 16:44 Відповісти
Опять зелений все просре, здасть воїнів... Чи дозволять таке???
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27.02.2022 16:45 Відповісти
воно ж слуга ригАналів!!! Секрет?
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27.02.2022 16:58 Відповісти
Тільки схибнете - вам п*зда.
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27.02.2022 16:45 Відповісти
Тимчасове перемир'я. Росіянам потрібно перегрупуватися.
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27.02.2022 16:46 Відповісти
Кто поехал от Украины?
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27.02.2022 16:48 Відповісти
СВОЛОТА! ЗРАДНИКИ!!!!!
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27.02.2022 16:57 Відповісти
СВОЛОТА! ЗРАДНИКИ!!!!!
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27.02.2022 16:56 Відповісти
і чому наші клерки так поспішають на переговори ? треба було завтра зранку поснідати, сходити на фітнес (я про клерків), та пообіді поїхати велосипедами
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27.02.2022 16:58 Відповісти
Ставьте условие - демилитаризация и денацификации московии. С вьіплатой Украине всего резервного фонда для начала
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27.02.2022 17:02 Відповісти
вимоги кацапстану : 1. Припиненн вогню,капітуляція. 2.Вивід нах все поки ще не утилізоване до кінця живе мясо. 3.Виведення всього мяса зі всієї території України. 4. Розмір репарацій- визначити в 4-5 трл.долл. І тільки так.
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27.02.2022 17:18 Відповісти
Я тільки за такі перемовини, і в нас вже є успішний премовник https://www.youtube.com/watch?v=27TUXeXbRVI&ab_channel=HumenBrain
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27.02.2022 17:28 Відповісти
вениславскому уже прямо сейчас лучше застрелиться... вместе со шмарклей зеленой...
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27.02.2022 17:28 Відповісти
Ля, я этих "перемовин" боюсь больше, чем самого русского наступления!
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27.02.2022 17:45 Відповісти
Возвращение Крыма и других оккупированных территорий и немедленная сдача россией оружия!
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27.02.2022 18:00 Відповісти
Нужно напомнить Действующему Президенту о верёвке и фонарном столбе. Просто так. Что бы имел ввиду.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
Ідіть ***** зедебіли зі своїми переговорами після перемоги вас усіх на київські каштани.
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27.02.2022 18:44 Відповісти
 
 