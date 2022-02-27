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Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів

Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у соцмережі.

"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів", - написав де Кроо.

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Топ коментарі
+21
Респект Бельгії
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27.02.2022 16:54
+19
Цим будуть укомплектовані "бандероавтомобілі"
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27.02.2022 16:54
+15
кацапи випробують їх якість.
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27.02.2022 16:53
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кацапи випробують їх якість.
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27.02.2022 16:53 Відповісти
СПАСИБО )))) ЖДем с НЕТЕРПЕНИЕМ
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27.02.2022 16:55 Відповісти
Кацапня и является сейчас крупнейшим поставщиком оружия и боеприпасов...
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27.02.2022 16:58 Відповісти
Респект Бельгії
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27.02.2022 16:54 Відповісти
Это для переговоров.
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27.02.2022 16:54 Відповісти
Цим будуть укомплектовані "бандероавтомобілі"
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27.02.2022 16:54 Відповісти
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27.02.2022 16:55 Відповісти
Merci beaucoup
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27.02.2022 16:55 Відповісти
Дякуємо за Все, хоча малувато конЄшно
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27.02.2022 16:57 Відповісти
ВАЖНО! ВСЕМ, мировым производителям высокоточных, супер модернезированных и эффективных образцов вооружения, приглашаем Вас на их испытание в реальных условиях по кацапским оркам и их консервным банкам.
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Просьба распространить!
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27.02.2022 16:59 Відповісти
розкажу трошки про реальне - про "тероборону" в Чернівцях....- приїїхали із Польші із заробітків пару Дядьків - вже понад 50-60...- розуміють що на передову вже тяжко...хвороби - вага ( не побігаеш із 20 кг нак собі) - та і не такі специ - хотіли піти в місцеву ТЕРОБОРОНУ, при нагоді хоч одного кацапа завалити ... - а там вже все "зайнято"....- всі місцеві депутати - їх діточки сини та дочки - куми та куми кумів - вся та чиновничька корумпована сволота всіх своїх та бізнесменів за гроші "влаштували " - на фронт не хотять ...- найшли собі таку лазейку ....- от такі от місцеві гребані "патріоти"...
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27.02.2022 17:01 Відповісти
У Дніпрі та ж херня в обл і рай тільки що в відкриту на буй не посилають
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27.02.2022 17:04 Відповісти
уміють падли таракани для себе нори містити щоб ховатись - а потім ще льоти отримають - та земельку ...- гниди свої гірші ворогів ... а тим Дядькам порадили в керівництві тероборони іти в місцевий бат на "школеніе"...- от гидоти ...
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27.02.2022 17:15 Відповісти
найгірше те що я зрозумів це все вистава, нас жорстко зливають, нам не дають зброю а їх вже запустили і дали змогу згрупуватися, і встати на близьких вигідних позиціях!
ось ось почнеться справжня війна, а не те що нам показували... каца хлопці ходять їжу кляньчуть, чи до поліції підходять з запитаннями де заправитися бо в танках дизелю кат ма...
треш повний треш..... ганьба і пі-ць
а ця гидота добалакалась провести зустріч на річці.... е 6 аааать, що ще треба щоб зрозуміти?
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27.02.2022 17:36 Відповісти
Кому?
автоматична регулярній не потрібна!
терам зброю у нас не дають (ну може тільки в Києві)
навіть гладкоствол тільки по зельонкє, зельонку на придбання теж не дають так шо пересічні утріться це не про вас точно!
покладуть на храненіє згноять або спалять... ото й усе, а ми всі здохнемо - будемо вбиті кацапами
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27.02.2022 17:02 Відповісти
Merci à la Belgique ! (это для бельгийцев!!!)
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27.02.2022 17:04 Відповісти
Краще б ви їх привезли та просто роздали пересічним по паспортам та военним білетам - ото б було діло
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27.02.2022 17:10 Відповісти
Дякуємо, друзі з Бельгії ✌️
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27.02.2022 17:11 Відповісти
FN-FAL c'est manifique
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27.02.2022 17:11 Відповісти
 
 