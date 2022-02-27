Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у соцмережі.

"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів", - написав де Кроо.

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