Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів
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Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна, про повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо у соцмережі.
"Україна має право захищатися від російського вторгнення. Тому ми надамо додатково 3000 автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів", - написав де Кроо.
Топ коментарі
+21 Все Обманываете
показати весь коментар27.02.2022 16:54
+19 Muron
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+15 Muron
показати весь коментар27.02.2022 16:53
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Будь ласка, зачекайте...
ось ось почнеться справжня війна, а не те що нам показували... каца хлопці ходять їжу кляньчуть, чи до поліції підходять з запитаннями де заправитися бо в танках дизелю кат ма...
треш повний треш..... ганьба і пі-ць
а ця гидота добалакалась провести зустріч на річці.... е 6 аааать, що ще треба щоб зрозуміти?
автоматична регулярній не потрібна!
терам зброю у нас не дають (ну може тільки в Києві)
навіть гладкоствол тільки по зельонкє, зельонку на придбання теж не дають так шо пересічні утріться це не про вас точно!
покладуть на храненіє згноять або спалять... ото й усе, а ми всі здохнемо - будемо вбиті кацапами