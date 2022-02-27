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Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Лист Епіфанія опубліковано на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Владико! Четвертий день триває неспровокована повномасштабна агресія Росії – держави, Православну Церкву якої Ви очолюєте, проти України. В результаті розв'язаної керівництвом Вашої країни війни страждають мільйони людей, сотні тисяч дітей, жінок, людей похилого віку були змушені шукати безпечнішого місця, залишивши рідний дім. Щодня наші співгромадяни змушені годинами перебувати в укриттях під час обстрілу наших міст російськими військами. Гинуть військовослужбовці та мирні жителі. На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас набагато важливіше, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас за свого пастиря. Тому навряд чи має сенс звертатися до Вас із проханням зробити щось дієве, щоб агресія Росії проти України негайно припинилася. Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На нашому боці - правда. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором, - Епіфаній

Йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають на землі України. Керівництво нашої країни вже звернулося до Міжнародного Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на батьківщину, щоб рідні та близькі змогли з ними попрощатися та поховати. На жаль, жодної відповіді з російської сторони отримано досі не було.

Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента.

Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоча б на це", - звернувся Епіфаній до Кирила.
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Топ коментарі
+18
Гундяй скажк: "То не наши отроки!"
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27.02.2022 17:55
+15
якщо після цих подій в Україні залишиться хоч один МПшний піп чи церква.....пора і цей кгб гадюшник закривати.
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27.02.2022 17:57
+14
Витончений тролинґ
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27.02.2022 17:56
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Гундяй скажк: "То не наши отроки!"
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27.02.2022 17:55 Відповісти
Не Гундяйка скажет их там нет.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
Хорошо о нём думаешь. Отморозится 100%.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
То що, без добрив залишимось???
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27.02.2022 17:55 Відповісти
Ті що попилом стали - теж не погане добриво
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Це не добрива. Ця наволоч тільки отруює наші родючі черноземи.
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27.02.2022 18:28 Відповісти
Даремно ви так. Можливо хтось з мокшан прислухався таки до поради та поклав насіннячко до кишені.

"Земле, ей все едино
Апатитьі иль навоз"
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27.02.2022 18:30 Відповісти
Немає від кацапу користі. Ані за життя, а ні після смерті.
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27.02.2022 19:23 Відповісти
Витончений тролинґ
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27.02.2022 17:56 Відповісти
Супер! такого приниження Гундяєва ще було. Провто повозив гундяєвським іблом по лайну.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
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27.02.2022 17:57 Відповісти
це що, порнозвезда?
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27.02.2022 18:04 Відповісти
А как ты думаешь?
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27.02.2022 18:08 Відповісти
Ви продовжуєте писати про " распятих мальчиков" тепре уже про "ізнасилованих дєвочек"
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27.02.2022 18:13 Відповісти
Совсем вам в Ольгино матчасть не преподают - на классике палитесь
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27.02.2022 18:16 Відповісти
Я не розумію вашого "витонченого таланту"
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27.02.2022 18:19 Відповісти
Тогда ликбез.
В 2014 наши украинские ребята делали подобные посты с различными звездами кино и порнозвездами,а потом публиковали на ватных сайтах и веселились от тупости засРашкинцев,лайкающих подобные картинки и проклинающих "кровавых бендеровцев". Там был и Ди Каприо и т.д. Это российская порнозвезда с псевдонимом Sasha Grey.
Надеюсь,суть понятна.
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27.02.2022 18:25 Відповісти
Sasha Grey.
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27.02.2022 18:13 Відповісти
шалун😬
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27.02.2022 18:14 Відповісти
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27.02.2022 18:16 Відповісти
Грей Сашу, Сашу грей.
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27.02.2022 18:29 Відповісти
А почему про монтажную пену ни одного слова ???
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27.02.2022 18:15 Відповісти
зарубили топором? то це шось про лесорубов с "Красной шапки"
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27.02.2022 18:25 Відповісти
якщо після цих подій в Україні залишиться хоч один МПшний піп чи церква.....пора і цей кгб гадюшник закривати.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
Це не так, Вікторе, бо навіть ці обертні благали ***** припинити війну. Мабуть теж трохи стали українцями допоки жили тут: Предстоятель УПЦ МП - Путину: «Война с Украиной - повторение греха Каина»
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27.02.2022 18:05 Відповісти
пофігу вже, в пергу чергу та вся ******* має покинути Лаври.
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27.02.2022 18:07 Відповісти
Там мабуть повна лавра диверсантів потрібно негайно перевірка і всіх російських попів евакуація в Росію негайно.
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27.02.2022 18:10 Відповісти
Після заяви альфа банк стало ясно, що будуть міняти путіна .Але коли та яким чином. Лука теж щось для себе вирішив.
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27.02.2022 17:57 Відповісти
У них "вся ночь впереди"...
Ледоруб им в помощь!
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27.02.2022 18:37 Відповісти
Депутат горсовета Одессы назначил цену в $800 за "пойманного российского оккупанта". Через два часа одесситы привели 6 человек.
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27.02.2022 17:58 Відповісти
Коломойський мовчить.
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27.02.2022 18:01 Відповісти
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27.02.2022 17:58 Відповісти
Незабаром будете на лавці в Гаазі
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27.02.2022 18:16 Відповісти
надо предварительно все тела свалить в кучу и заснять
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27.02.2022 17:58 Відповісти
Щоб їх рідні могли попрощатися і поховати... Хай їхні рідні, та хто виплодив цю мразоту їдуть і самі їх забирають.
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Хто побачить Медведчука, самі знаєте що робити, згідно з законами військового часу.
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Розмазал гундяя, як тузик грєлку. Зараз своїм скрєпоносним православним текст кину
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27.02.2022 17:59 Відповісти
Господь...я вбив людину... - кацап не людина, вбий ще.
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27.02.2022 18:04 Відповісти
Им пофиг, самки ещё нарожают
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27.02.2022 18:12 Відповісти
Чудове звернення. Дуже тонко.
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27.02.2022 18:13 Відповісти
русня тушки своих ванек не считает. Это такая исконно русская православная скрэпа.
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27.02.2022 18:15 Відповісти
начали разомбирование через кровь и гробы
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27.02.2022 18:18 Відповісти
Так и надо действовать. Русня по-другому не понимает.
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27.02.2022 18:20 Відповісти
чувствую что только так ну санкции а они ух весело ухе сру карты не работают в цивилизации а скоро и на нигерии в снегах
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27.02.2022 18:22 Відповісти
***** свою страну-помойку загнало в каменный век. В сущности, русне там самое место.
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27.02.2022 18:27 Відповісти
А куди ж їх дівати? Це проблема.
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27.02.2022 18:23 Відповісти
А шо , Красный Крест не справляется?

да хай дохлых орков шакалы сгрызут и вороны склюют
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27.02.2022 18:35 Відповісти
***** найкращий об'єднувач українців. Щойно мені повідомили, що Василь Ломаченко, здавалось би наглухо охмурений РПЦ, вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровська.
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27.02.2022 18:53 Відповісти
Нехай Онуфрій просить Гундяя!
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27.02.2022 19:43 Відповісти
Погогы ГБшника не позволят Гундяю признать очевидное, а трупы московитов, да кто их когда считал, сдох Максим да хер с ним. Все по расписанию. Когда Орда думала о червях?
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27.02.2022 21:17 Відповісти
Трупи російських окупантів - це справжній запах "русского мира" (який насправді рурсько-фашисткй режим).
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27.02.2022 22:12 Відповісти
 
 