Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Лист Епіфанія опубліковано на сайті ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Владико! Четвертий день триває неспровокована повномасштабна агресія Росії – держави, Православну Церкву якої Ви очолюєте, проти України. В результаті розв'язаної керівництвом Вашої країни війни страждають мільйони людей, сотні тисяч дітей, жінок, людей похилого віку були змушені шукати безпечнішого місця, залишивши рідний дім. Щодня наші співгромадяни змушені годинами перебувати в укриттях під час обстрілу наших міст російськими військами. Гинуть військовослужбовці та мирні жителі. На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас набагато важливіше, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас за свого пастиря. Тому навряд чи має сенс звертатися до Вас із проханням зробити щось дієве, щоб агресія Росії проти України негайно припинилася. Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На нашому боці - правда. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором, - Епіфаній

Йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають на землі України. Керівництво нашої країни вже звернулося до Міжнародного Червоного Хреста із закликом сприяти поверненню тіл російських військових на батьківщину, щоб рідні та близькі змогли з ними попрощатися та поховати. На жаль, жодної відповіді з російської сторони отримано досі не було.

Тому я звертаюся до Вас, як голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента.

Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоча б на це", - звернувся Епіфаній до Кирила.