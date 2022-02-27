УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14903 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
28 843 42
армія РФ (13489) Бердянськ (370) війна (56511)

У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія

На Запоріжжі у Бердянськ з боку села Азовське заїхала колона військової техніки агресора. У багатьох районах міста чути постріли.

Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі міста з боку Азовського заїхала група військової техніки та проїхала вздовж усього Мелітопольського шосе, спускалася вниз, маневрувала близько 30 хвилин вулицями міста та виїхала на виїзд з боку Азовського. У нас є інформація, що озброєні люди з автоматами йдуть Пролетарським проспектом невеликими групами, бойова техніка заїхала в приватний сектор у нагірній частині на вулицю Дубініна", - сказав він.

Чиновник також зазначив, що має факти того, що на котельню, яка живить військове містечко теплопостачанням, зайшли озброєні люди і попросили обслуговуючий персонал звільнити приміщення.

Також читайте: Окупанти зайняли колишній Бердянський аеропорт, - в.о. міського голови Свідло

За інформацією Бердянської райдержадміністрації, у багатьох мікрорайонах стріляють. У місті помічені російські ракетні комплекси "Бук".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
многое зависит от теробороны . Если мужики там остались.
показати весь коментар
27.02.2022 18:55
+14
Наши воины выбьют эту ватную мразь.
показати весь коментар
27.02.2022 19:00
+9
У нас нет терробороны, военкомат с утра вывезли из города, также все воинские части. Всем желающим записаться предлагали ехать в Марик...
показати весь коментар
27.02.2022 18:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
многое зависит от теробороны . Если мужики там остались.
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
терроборону накануне отправили в Марик
показати весь коментар
27.02.2022 18:57 Відповісти
У нас нет терробороны, военкомат с утра вывезли из города, также все воинские части. Всем желающим записаться предлагали ехать в Марик...
показати весь коментар
27.02.2022 18:57 Відповісти
****** и что город сдадут рашистам ,как Мелитополь.
показати весь коментар
27.02.2022 19:01 Відповісти
Была хорошая возможность чем-то накрыть всю эту сволоту, они кучно сначала в поле стояли, но... Теперь расползлись по городу.
показати весь коментар
27.02.2022 19:04 Відповісти
И что теперь?
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
Ну что вам сказать, из оружия у меня только холодное - могу как Чапаев на танк с шаблей А серьезно - подождем, будет поддержка, будем что-то предпринимать.
показати весь коментар
27.02.2022 19:13 Відповісти
Найвеличпйший знает что делать! Нахрена ему эта волость. А Интурист хорошо говорит!
показати весь коментар
27.02.2022 20:09 Відповісти
завтра будуть тікати щоб стати в чергу до банку в Ростові
показати весь коментар
27.02.2022 19:20 Відповісти
За базар отвечаете? Лично я ничего хорошего здесь не вижу.
показати весь коментар
27.02.2022 20:11 Відповісти
всё норм сделали- им виднее какие маневры правильные...
показати весь коментар
27.02.2022 19:55 Відповісти
хз. но оружие желающим надо было раздать, людей реально было много...
показати весь коментар
27.02.2022 20:08 Відповісти
Да пёс с ними! Постреляют кацапы украинцев и делов то всего.
Фильм Иван Васильевич меняет профессию.
показати весь коментар
27.02.2022 20:13 Відповісти
а бабы где? нехар нам такие бабы тогда...
показати весь коментар
27.02.2022 19:02 Відповісти
Какая нах терроборона?
В Киеве 20 тыс. автоматов в том числе и Юльке в юбке дали ...
А на местах вила + мешки с песком ...
Думаешь зря люди с пустыми руками дороги перекрывают?

Но хер с ним и вилами проткнем ...
показати весь коментар
27.02.2022 19:07 Відповісти
можна і сальця з отрутою для пацюків підкинути і горілочки
показати весь коментар
27.02.2022 19:21 Відповісти
А можно вилкой в глаз. И что с того что семью убьют, главное дороги хорошие.
показати весь коментар
27.02.2022 20:15 Відповісти
А чим юбка Юлі гірша за юбку Кіри Рудик и штанців Порошенка ?!

Ви хоч розумієте , що таке у ***** списки на ліквідацію ?
Хто в них , того в мирний час требо охороняти , ось видали зброю .
показати весь коментар
27.02.2022 20:09 Відповісти
прикол но Харьков только сегодня получил ништяки нлавы стингеры и джавики ...вот такая ***** ******** логистика , и это в Харьков где их можно было еще доставить то есть он не окружен и в нем нет русни а как ништяки доставить в город в котором уже русня это питаннячко






показати весь коментар
27.02.2022 20:27 Відповісти
а як же перемиря на час переговорів?
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
ха!
показати весь коментар
27.02.2022 19:03 Відповісти
Да ты что!!! Когда у свинособак было что-то по правилам?
показати весь коментар
27.02.2022 19:19 Відповісти
Місто Волноваха на Донеччині перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Населений пункт заблокований ворогом, заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Неможливо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає електрики і можливості її відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту", - сказав Кириленко.

Аби можна було допомогти населенню - російські війська мають припинити обстріли, додав керівник адміністрації. https://gazeta.ua/articles/donbas/_bez-vodi-hliba-ta-elektriki-volnovaha-na-mezhi-gumanitarnoyi-katastrofi/1073029
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
Наши воины выбьют эту ватную мразь.
показати весь коментар
27.02.2022 19:00 Відповісти
Выше же написали,что их вывезли из города и в Мариуполь
показати весь коментар
27.02.2022 19:03 Відповісти
і "русский дух" з деяких голів, і таблетки не буде потрібно
показати весь коментар
27.02.2022 19:22 Відповісти
С Мелитополя уже выбили ?
показати весь коментар
27.02.2022 19:23 Відповісти
Так гарно було відпочивати літом в Бердянську.
показати весь коментар
27.02.2022 19:04 Відповісти
в містах і селах літають снаряди, міни.
стріляє все що може стріляти.
по містам б,ють ракетами.
як і про що можна говорити? я не розумію
показати весь коментар
27.02.2022 19:06 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
не окупанти і не захопили
а озброєні люди і попросили.
щось дуже, дуже ввічливий мер попався.
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
Ну и кто же ло твоему эти вооружённые люди ,ка не оккупанты ?
показати весь коментар
27.02.2022 19:20 Відповісти
Он таки упорно пробивает корридор.Как на договорняк похоже.
показати весь коментар
27.02.2022 19:09 Відповісти
Щось мені страшнувато стало: чи не буде те що з Мелітополем? А від Бердянську до нього 80 км. Дай, Боже, мені помилитися. Вірю в краще!
показати весь коментар
27.02.2022 19:12 Відповісти
Треба перемолоти окупантів на північному напрямі, потім відібєм і Мелитопіль і Генічеськ.
показати весь коментар
27.02.2022 19:37 Відповісти
юг проседает...
показати весь коментар
27.02.2022 19:30 Відповісти
Или его специально сливают
показати весь коментар
27.02.2022 19:34 Відповісти
скоріш, фізично на все не вистачає. Якщо відбити загрозу в півночі, звільняться сили для деокупації на півдні.
показати весь коментар
27.02.2022 19:39 Відповісти
Там же до Маріка 80 км. І буде оточення (тіпун мені на язик). Сумно і страшно.
показати весь коментар
27.02.2022 21:13 Відповісти
На вечер 27.02 небратья расползлись по всему городу, заняли горотдел полиции и т.д. Периодически передвигаются небольшие колонны БТР и БМП, выставили блокпосты на пересечениях улиц. Часть небратьев неславянской внешности - не то якуты. не то буряты
показати весь коментар
27.02.2022 21:08 Відповісти
Завтра ці скоти підуть на Маріуполь. (((
показати весь коментар
27.02.2022 21:10 Відповісти
 
 