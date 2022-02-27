У Бердянськ заїхала військова техніка окупантів, в місті стрілянина, - мерія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запоріжжі у Бердянськ з боку села Азовське заїхала колона військової техніки агресора. У багатьох районах міста чути постріли.
Про це повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, інформує Цензор.НЕТ.
"У центрі міста з боку Азовського заїхала група військової техніки та проїхала вздовж усього Мелітопольського шосе, спускалася вниз, маневрувала близько 30 хвилин вулицями міста та виїхала на виїзд з боку Азовського. У нас є інформація, що озброєні люди з автоматами йдуть Пролетарським проспектом невеликими групами, бойова техніка заїхала в приватний сектор у нагірній частині на вулицю Дубініна", - сказав він.
Чиновник також зазначив, що має факти того, що на котельню, яка живить військове містечко теплопостачанням, зайшли озброєні люди і попросили обслуговуючий персонал звільнити приміщення.
За інформацією Бердянської райдержадміністрації, у багатьох мікрорайонах стріляють. У місті помічені російські ракетні комплекси "Бук".
Будь ласка, зачекайте...
Фильм Иван Васильевич меняет профессию.
В Киеве 20 тыс. автоматов в том числе и Юльке в юбке дали ...
А на местах вила + мешки с песком ...
Думаешь зря люди с пустыми руками дороги перекрывают?
Но хер с ним и вилами проткнем ...
Ви хоч розумієте , що таке у ***** списки на ліквідацію ?
Хто в них , того в мирний час требо охороняти , ось видали зброю .
Населений пункт заблокований ворогом, заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"Неможливо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає електрики і можливості її відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту", - сказав Кириленко.
Аби можна було допомогти населенню - російські війська мають припинити обстріли, додав керівник адміністрації. https://gazeta.ua/articles/donbas/_bez-vodi-hliba-ta-elektriki-volnovaha-na-mezhi-gumanitarnoyi-katastrofi/1073029
стріляє все що може стріляти.
по містам б,ють ракетами.
як і про що можна говорити? я не розумію
а озброєні люди і попросили.
щось дуже, дуже ввічливий мер попався.