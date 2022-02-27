ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка, - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз упроваджує санкції для режиму Олександра Лукашенка за пособництво у війні Росії з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми націлюватимемося на іншого агресора в цій війні - на режим Лукашенка. В цій жорстокій атаці на Україну замішаний режим Лукашенка. Ось і вдаримо по режиму Лукашенка новим пакетом санкцій", - заявила вона в неділю у Брюсселі.
Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС має намір ввести обмежувальні заходи щодо найважливіших їх секторів.
"Це зупинить їхній експорт продуктів від мінерального палива до тютюну, деревини, цементу, заліза і сталі. Ми також поширимо на Білорусь упроваджені нами експортні обмеження на товари подвійного призначення для Росії. Це також дасть змогу уникнути будь-яких ризиків обходу наших заходів проти Росії", - деталізувала вона.
Крім того, ЄС застосує санкції стосовно білорусів, які "допомагають Росії у воєнних діях".
Будь ласка, зачекайте...
Але параша скоро так збідніє, що всі вассали розбіжаться і малі народи від'днаються.
1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...
2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби
3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!
4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?
Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
Ставки повышались, всё шло слишком хорошо,
Но потом я сделал ход неверный.
Он поставил на кон этих двух - и я пошёл...
Зря пошёл я в пику, а не в черву!..(с)