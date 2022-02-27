УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14783 відвідувача онлайн
Новини КурйозиЗа кордономВійна в Україні
11 394 13
Білорусь (5970) війна (56511) Лукашенко (2309) санкції (6850) Євросоюз (7036) фон дер Ляєн Урсула (523)

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном Війна в Україні

ЄС запроваджує санкції для режиму Лукашенка, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз упроваджує санкції для режиму Олександра Лукашенка за пособництво у війні Росії з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми націлюватимемося на іншого агресора в цій війні - на режим Лукашенка. В цій жорстокій атаці на Україну замішаний режим Лукашенка. Ось і вдаримо по режиму Лукашенка новим пакетом санкцій", - заявила вона в неділю у Брюсселі.

Президент Єврокомісії поінформувала, що ЄС має намір ввести обмежувальні заходи щодо найважливіших їх секторів.

Дивіться: "Іскандерами" вдарили по аеропорту Житомира з Білорусі, - Геращенко (оновлено). ВIДЕО

"Це зупинить їхній експорт продуктів від мінерального палива до тютюну, деревини, цементу, заліза і сталі. Ми також поширимо на Білорусь упроваджені нами експортні обмеження на товари подвійного призначення для Росії. Це також дасть змогу уникнути будь-яких ризиків обходу наших заходів проти Росії", - деталізувала вона.

Крім того, ЄС застосує санкції стосовно білорусів, які "допомагають Росії у воєнних діях".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Бульбофюрер думав, що буде далі з параші нафтодолари качати)
Але параша скоро так збідніє, що всі вассали розбіжаться і малі народи від'днаються.
показати весь коментар
27.02.2022 19:22
+10
ЄС-респект,чави таргана,узурпатора гвалтівника та вбивцю...
показати весь коментар
27.02.2022 19:22
+5
Ліньки навіть читати про цього гандона. Наступна новина
показати весь коментар
27.02.2022 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі самі і банки теж.
показати весь коментар
27.02.2022 19:21 Відповісти
Бульбофюрер думав, що буде далі з параші нафтодолари качати)
Але параша скоро так збідніє, що всі вассали розбіжаться і малі народи від'днаються.
показати весь коментар
27.02.2022 19:22 Відповісти
Стосовно Лукашенка і його погроз повномасштабного вступу у війну з Україною на боці Путіна...

1. Якщо хвацький Лукашенка не повний ідіот, то він має втокмачити в свою дурну гололовешку, що коли Україна вже перемелює Ординську армаду, то білоруську перемоле тим більше і набагато швидше ...

2. Путін має намір штовхнути Лукашенка саме в Західну Україну... - що тоді буде з здичавілими сябрами, які на це погодяться... - мабуть пояснювати нікому немає потреби

3. Сябри... тим більше не воюватимуть в Україні за Путіна...в умовах коли навіть частина росіян від цього відмовляється, а "всемогутній кадиров", після блискучого розгрому його елітних частин - більше посилати чеченців в Україну ВЖЕ "чомусь передумав " ... то білоруси - тим більше!

4. Якщо бацька відішле в Україну саме вірні та віддані йому війська, то які ж тоді залишаться в Білорусі, щоб захистити ЙОГО ж від гніву власного народу ?

Так що нинішня заява Луки - не більше, ніж путінські понти!
показати весь коментар
27.02.2022 19:32 Відповісти
ЄС-респект,чави таргана,узурпатора гвалтівника та вбивцю...
показати весь коментар
27.02.2022 19:22 Відповісти
Ліньки навіть читати про цього гандона. Наступна новина
показати весь коментар
27.02.2022 19:22 Відповісти
на Колєньку теж?
показати весь коментар
27.02.2022 19:23 Відповісти
Он же дите... в трусиках
показати весь коментар
27.02.2022 19:24 Відповісти
nice
показати весь коментар
27.02.2022 19:23 Відповісти
Європейський Союз упроваджує санкції для режиму Олександра Лукашенка.

Ставки повышались, всё шло слишком хорошо,
Но потом я сделал ход неверный.
Он поставил на кон этих двух - и я пошёл...
Зря пошёл я в пику, а не в черву!..(с)
показати весь коментар
27.02.2022 19:25 Відповісти
А ведь эту пиз...ту выкормил западный мир начиная с Ельцина. Помогали окорочками деньгами видели шо херню творят и не одергивали. И получили 1938 . Как карта ляжет дальше? Только Гитлер был наверно более вменяемый.
показати весь коментар
27.02.2022 19:38 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 19:42 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 20:26 Відповісти
ЄС накладає саекції на РБ, а наші тупо мовчать, хоча з їх території заїжджає техніка і обстрілюють. ********** на це ніяк не реагує видно в Лукашенка "мир в очах побачив".
показати весь коментар
27.02.2022 20:25 Відповісти
 
 