УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4750 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
29 224 53
війна (56544) Сумська область (2207) жертви (1253) Офіс Генпрокурора (2351)

Окупанти розстрілюють легкові автомобілі на Сумщині, загинули двоє мирних мешканців, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Сумській області російськи окупанти вбили двох мирних жителів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Окупанти розстрілюють легкові автомобілі на Сумщині, загинули двоє мирних мешканців, - прокуратура 01

"25 лютого 2022 року в м. Тростянець близько 10 години ранку військові РФ обстріляли легковик, у якому їхав місцевий житель. 60-річний чоловік загинув.

О 17 годині окупанти вистрелили в автівку, в якій повертався додому 35-річний чоловік. Він отримав смертельні поранення", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: У Харкові російський снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула літня жінка, - ДСНС. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі двох цивільних осіб на Сумщині. Дії окупантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Русня не хочет в плен, хочет на месте по закону военного времени …
показати весь коментар
27.02.2022 20:55
+37
русское зверье получает по рылу от ЗСУ и теробороны, и мстит мирным жителям. Эта мразота хуже зверей.
показати весь коментар
27.02.2022 20:55
+32
А потом "Я ничего не знал! Я на учения ехал! Мама верни меня в зад!" Паскуды кацапские!
показати весь коментар
27.02.2022 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русня не хочет в плен, хочет на месте по закону военного времени …
показати весь коментар
27.02.2022 20:55 Відповісти
Був у давні часи гарний звичай різати сухожилля,треба це робити полоненим асвабадітєлям щоб **** повзало до смерті і зброю до рук не брало,
показати весь коментар
27.02.2022 22:09 Відповісти
Цензор, не спи, бульбофюрер вдарив ракетою по аеродрому в Житомирі, порушивши домовленості по переговорах
показати весь коментар
27.02.2022 20:55 Відповісти
Это уже было на цензоре
показати весь коментар
27.02.2022 20:56 Відповісти
про Житомир - не було, принаймі в стрічці новин немає
показати весь коментар
27.02.2022 21:25 Відповісти
Можно подумать, что кто-то, кроме ЗЕ, верил словам Луки.

Есть правда дебилы, которые верят словам ЗЕ. Но это уже другое.
показати весь коментар
27.02.2022 21:05 Відповісти
Лицар Пишається Українцями@IntimateKnight

Київ зараз відбиває ракети лукашенки🤷‍♂️
показати весь коментар
27.02.2022 21:06 Відповісти
русское зверье получает по рылу от ЗСУ и теробороны, и мстит мирным жителям. Эта мразота хуже зверей.
показати весь коментар
27.02.2022 20:55 Відповісти
Це елементарний страх. Вони в кожному рухомому об'єкті бачать небезпеку. Адже мабуть бачили як, скажімо, в Дніпрі на них чекають тисячі коктейлів_молотов.
показати весь коментар
27.02.2022 21:04 Відповісти
І далеко не тільки в Дніпрі...
показати весь коментар
27.02.2022 21:09 Відповісти
Полонених не брати! - іх там нет!
показати весь коментар
27.02.2022 21:06 Відповісти
наш байрактар нищить кацапський бук https://www.youtube.com/watch?v=wrrRElF_vY0
показати весь коментар
27.02.2022 20:56 Відповісти
кривизна землі певно не дала аланоговнетному барахлу засікти турецького яструба
показати весь коментар
27.02.2022 21:06 Відповісти
***** ще не зрозуміло що воно *****.
і прошу цензор викреслити слово ***** як некоректне...
показати весь коментар
27.02.2022 20:56 Відповісти
Кажется, именно это оно уже поняло и оттого так бесится. Уже даже за красной кнопкой потянулось
показати весь коментар
27.02.2022 20:57 Відповісти
воно вже не *****
воно перейшло на новий рівень
https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
показати весь коментар
27.02.2022 21:09 Відповісти
воно вже не *****
воно перейшло на новий рівень
https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
показати весь коментар
27.02.2022 21:10 Відповісти
***** було і є *****м, таким його сатана породив, ми називаємо речі своїми іменами.
показати весь коментар
27.02.2022 22:28 Відповісти
Или сразу пусть ложат оружие, или после захода в населённый пункт - пленных не брать
показати весь коментар
27.02.2022 20:56 Відповісти
Для цього, на кожній дорозі в'їзду в кожен населений пункт мають стояти 2 дорожних знаки.
1-й знак, за 50 м до межі населеного пункту, має містити напис "Зона сложения оружия", а на межі населеного пункту 2-й знак з написом "Входить по одному"
показати весь коментар
27.02.2022 23:37 Відповісти
А потом "Я ничего не знал! Я на учения ехал! Мама верни меня в зад!" Паскуды кацапские!
показати весь коментар
27.02.2022 20:56 Відповісти
вот таких нужно жечь напалмом, чтоб подихали больно и долго..
меня заставили, ****, мама забери, я на учениях.........
показати весь коментар
27.02.2022 20:59 Відповісти
Над Полтавою було збито 2 ворожі літаки, але інформація не підтверджена, хто в курсі?
показати весь коментар
27.02.2022 21:00 Відповісти
Правда , так збили.
показати весь коментар
27.02.2022 21:06 Відповісти
ЗДОХНІТЬ ТВАРІ !!! ЗДОХНІТЬ !!! ЧЕКАЄ ВАС ПЕКЛО !!! ПРОКЛЯТТЯ НА ВЕСЬ ВАШ РОД ДО ОСТАННЬОГО ПОТОМКА !! ПУТИН ***** !!!
показати весь коментар
27.02.2022 21:01 Відповісти
Военных преступников надо будет судить, а лучше сразу убивать..
показати весь коментар
27.02.2022 21:01 Відповісти
"Ти наймогутніший народ у світі" - Олександр Усик звернувся до українців..вже нікому не хочеться бути на стороні Кацапні,прозрів Саня,але краще пізно ніж ніколи
https://twitter.com/i/status/1498009422790111232
показати весь коментар
27.02.2022 21:02 Відповісти
То нехай візьме каністру бензину і показово спалить той центр одурманювання під назвою РПЦ
показати весь коментар
27.02.2022 21:05 Відповісти
Это было бы физическим доказательством преданости украинскому народу. Давай Усик, докажи!
показати весь коментар
27.02.2022 21:33 Відповісти
Давайте помолимось за Марик ,орки будуть намагатись місто з усіх сторін після сильних арт ударів
показати весь коментар
27.02.2022 21:03 Відповісти
Если их не убить, будут убивать они - перепуганный оккупант это опасность, а угрозу опасности нужно утилизировать любыми методами. Сейчас оккупанты находятся в панике и стреляют куда попало и в что попало. Поэтому нужно быть бдительными. Могут стрелять по внедорожникам, микроавтобусам, автобусам так как в таким машинах часто ездят диверсанты. Поэтому владельцам такого транспорта лучше ходить пешком
показати весь коментар
27.02.2022 21:03 Відповісти
а чего никто не пишет вот про это?
Кадыров опубликовал новые кадры с оккупантами из чеченского спецназа на территории Украины.
https://twitter.com/i/status/1498005334979399682
показати весь коментар
27.02.2022 21:03 Відповісти
сейчас идет накопление
показати весь коментар
27.02.2022 21:04 Відповісти
⚡️Албания закрывает воздушное пространство для российских самолётов, - Reuters.
показати весь коментар
27.02.2022 21:04 Відповісти
Чекаєм на Казахстан
показати весь коментар
27.02.2022 21:06 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 21:07 Відповісти
⚡️Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить свои инвестиции в России (около $2,8 млрд) из-за ситуации на Украине.
показати весь коментар
27.02.2022 21:08 Відповісти
⚡В России заблокирован сайт «Ищи своих» с данными о пленных и убитых военных из РФ

Это сделано на основании решения Генпрокуратуры. Роскомнадзор внёс ресурс в реестр запрещённых сайтов.
показати весь коментар
27.02.2022 21:08 Відповісти
А Анонімус внес роскомнадзор до реєстру неіснуючих сайтів)
показати весь коментар
27.02.2022 21:12 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 21:09 Відповісти
*********** підводний танк. Зображає мертву рибу
показати весь коментар
27.02.2022 21:25 Відповісти
Только что. Запорожье. Аэропорт. Афигенный взрыв.
показати весь коментар
27.02.2022 21:09 Відповісти
Слава Богу стёкла целы. Думаю, не везде...
показати весь коментар
27.02.2022 21:10 Відповісти
Як там вата Запорізька? Прозріває?
показати весь коментар
27.02.2022 21:26 Відповісти
Второй взрыв.
показати весь коментар
27.02.2022 21:11 Відповісти
Хер знает кто их расстрелял
показати весь коментар
27.02.2022 21:24 Відповісти
Alex True
@interpolusa

33 хв

Київ.

Осокорки російський бородатий диверсант залишив свій рюкзак у River Mall і пішов.

Але це помітив охоронець.
показати весь коментар
27.02.2022 21:24 Відповісти
Запорожье. Третий взрыв.
показати весь коментар
27.02.2022 21:27 Відповісти
У нас теж сьогодні розстріляли машину з колони кацапської, Макарів Київська область, один загинув, двоє поранених
показати весь коментар
27.02.2022 21:30 Відповісти
Удивительно, отверстия пуль совсем не так лежат, как при покушении на Шифера.
показати весь коментар
27.02.2022 21:53 Відповісти
як, по корінню батьків - сумчанин (згодом - дончанин, а потім - киянин), не бачу сенсу лікувати пораненого окупанта.. нехай спокійно засинає (або неспокійно)... їх ніхто не кликав в Україну...
показати весь коментар
27.02.2022 22:01 Відповісти
 
 