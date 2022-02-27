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Окупанти розстрілюють легкові автомобілі на Сумщині, загинули двоє мирних мешканців, - прокуратура. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Сумській області російськи окупанти вбили двох мирних жителів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
"25 лютого 2022 року в м. Тростянець близько 10 години ранку військові РФ обстріляли легковик, у якому їхав місцевий житель. 60-річний чоловік загинув.
О 17 годині окупанти вистрелили в автівку, в якій повертався додому 35-річний чоловік. Він отримав смертельні поранення", - йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом загибелі двох цивільних осіб на Сумщині. Дії окупантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.
Топ коментарі
+42 Александр Лихошва
показати весь коментар27.02.2022 20:55
+37 Maxim Ak-Murza
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+32 Мобильный крематорий
показати весь коментар27.02.2022 20:56
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Будь ласка, зачекайте...
Есть правда дебилы, которые верят словам ЗЕ. Но это уже другое.
Київ зараз відбиває ракети лукашенки🤷♂️
і прошу цензор викреслити слово ***** як некоректне...
воно перейшло на новий рівень
https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
воно перейшло на новий рівень
https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
1-й знак, за 50 м до межі населеного пункту, має містити напис "Зона сложения оружия", а на межі населеного пункту 2-й знак з написом "Входить по одному"
меня заставили, ****, мама забери, я на учениях.........
https://twitter.com/i/status/1498009422790111232
Кадыров опубликовал новые кадры с оккупантами из чеченского спецназа на территории Украины.
https://twitter.com/i/status/1498005334979399682
Это сделано на основании решения Генпрокуратуры. Роскомнадзор внёс ресурс в реестр запрещённых сайтов.
@interpolusa
33 хв
Київ.
Осокорки російський бородатий диверсант залишив свій рюкзак у River Mall і пішов.
Але це помітив охоронець.