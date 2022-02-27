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Швеція поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Швеція поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї

Влада Швеції направить до України п’ять тисяч одиниць протитанкової зброї для боротьби з російською агресією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нині Швеція пропонує пряму підтримку Збройним силам України", - сказала прем’єр-міністр Магдалена Андерссон.

За її словами, ця підтримка включатиме 135 тисяч польових пайків, 5 тисяч шоломів, 5 тис. бронежилетів та 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Також читайте: Бельгія поставить Україні 3 тис. автоматичних гвинтівок і 200 протитанкових засобів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
Це, дядьку, добре. Дуже добре.
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27.02.2022 22:04
+22
Я обращаюсь к тебе снайпер. Ты профессионал. Лучший из лучших. Других на такую службу и не берут.

Представь себе девочку. Маленькую. Лет шести. С озорными васильковыми глазами. С льняными шелковыми волосами, которые мама заплела утром в косы. Когда она смеется - видно, что не хватает переднего молочного зуба. Но это ее не портит. Она любит свою куклу и отказывается есть манную кашу с пенкой…

Сегодня она лежит под бетонной стеной. А сверху битое стекло и серая пыль, которая засыпала ее открытые васильковые глаза. Ее мать сломала пальцы, пытаясь сдвинуть плиту. Спасатели пыталась добраться до девочки, но было уже поздно. Огонь. Пепел. Пыль. Она - одна из многих, кто погиб во время вторжения российских войск в Украину. И если это продолжится - будут еще погибшие. Ты мог бы спасти жизнь детей.

Ты говоришь, что тебя не разжалобить?

Ладно. Может у тебя нет детей? Ну да. Ими же легко шантажировать. Скорее всего, вас тщательно отбирали.

Ты гордишься тем, что действуешь по приказу великого человека? Чувствуешь, что его боятся даже министры. У них трясутся руки. И тебе смешно? Они были его приятелями и друзьями. А потом он стал подозрительным. Он не подпускает к себе их и на пять метров. Он даже испражняется в специальную посуду. Для того, чтобы его не клонировали. Он делает другие странные и страшные вещи.

А разве это хорошо? Он может заподозрить и тебя. Только злодей всегда настороже и ожидает от всех подвоха. Нормального же человека зло всегда застает врасплох.

Ты в опасности. Может, он, хрустя ботиночками по снегу, для того, чтобы возложить букет к памятнику, вдруг почувствует на себе твой взгляд. Тебя, засевшего с винтовкой на высоте и охраняющего его. Как-то продерет его. У американцев есть такое выражение «кажется, гусь прошел по моей могиле». Он почувствует что-то и все. Выгонит тебя. И ты выйдешь в новый мир. А он будет страшный. Уже сейчас Россию отключают от СВИФТ. Начнется хаос. Голод. Где ты будешь искать работу? Охранником? Если ты не понравился «самому», то политики тебя не возьмут. Работать охранником в магазине? Пойти в биатлон? Так Россия не попадет ни на один чемпионат. Ты привык к пустому спортзалу. Душевой . Бассейну. Привык к натуральным сокам по утрам. К натуральным продуктам со стола «великого». Но теперь все. Пальмовое масло. Слипшиеся в кучу пельмени с мясом из собаки. Больше ничего не будет. А Он в любой момент может тебе это устроить. Он параноик. Но его слишком боятся, чтобы отправить на принудительное лечение.

Ты давал присягу? Да, но присягу народу. Миллионы людей по всему миру сейчас выходят на улицу. Они кричат: «Нет убийству!»

Даже ближайшее окружение ненавидит его. За свое унижение. За вечный страх. За дрожащие руки. За то, что он разрушил их спокойную жизнь. За то, что их дети вынуждены выезжать из Европы и США и возвращаться в неприветливую злую Россию.

Представим, если ты плавно и мягко нажмешь на спусковой крючок. Он упадет, уткнется лицом в сугроб. И что-то плеснет из затылка. Ты знаешь что. Ты же профессионал. А ты сразу отбросишь винтовку и поднимешь руки вверх. Тебя тут же убьют? С чего это ты решил?

Им же надо узнать, кто тебя надоумил! Только у него перестанет подниматься пар от мозгов, они уже будут думать о преемственности. И о том, кто мог тебя на этот поступок сподвигнуть. Может конкурент? Сперва на тебя навалятся и, может, в запале надают тебе чувствительных люлей. Может даже сломают ребро. Потом один в генеральской шинели долго-долго будет бежать к упавшему лидеру. А пар уже не будет подниматься. Подойдя, он коснется робко его плеча и поймет, что вождь мертв.

И начнется катавасия. Тебе еще раз сломают ребро. Потащат в комендатуру Кремля. Допросят. Ты им скажешь, что убил сумасшедшего, который хотел развязать Третью мировую. И спас тем самым весь мир.

О твоем подвиге узнают все. И везде, везде в мире начнется праздник. Будут звонить колокола, будут в воздух лететь конфетти и президенты будут плакать. И голодные , изможденные российские солдаты остановятся и посмотрят на дела рук своих. А что дальше? Истерзанные войной люди обнимут своих детей. А все страны начнут скандировать твое имя.

Как тебя звать? Иван? Свободу Ивану! И все девушки наденут майки с твоей физиономией. Тебя тут же предложат поменять на всех российских солдат, взятых в плен. И новый лидер согласится.

Поверь мне, ты будешь вторым Гагариным. Видел его фотографии, где он в лимузине в окружении толпы народа с охапками цветов? Тебя будут встречать как человека, предотвратившего Третью мировую войну.

Тебе надо лишь мягко, плавно нажать на спусковой крючок.

Автор - Дмитрий Жогов

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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27.02.2022 22:06
+22
Оце піде сафарі на кацапа і бульбаша
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27.02.2022 22:08
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Це, дядьку, добре. Дуже добре.
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27.02.2022 22:04 Відповісти
Оце піде сафарі на кацапа і бульбаша
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27.02.2022 22:08 Відповісти
5000 і це тільки Швеція!
Де жт і несчастні кацапи стільки танків і БТРів наберуть?
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27.02.2022 23:16 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·20 мин

⚡️⚡️⚡️🍁 Реально новость дня!

🔥 Евросоюз будет поставлять в Украину истребители - Боррель
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27.02.2022 22:35 Відповісти
NLAW?
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27.02.2022 23:08 Відповісти
мочи кацапів спасай Україну
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27.02.2022 22:05 Відповісти
Бачу, всі країни наскладали всіляких няшок проти російських танків. Треба вже більше проти літаючих трун давати, танки скоро закінчаться.
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27.02.2022 22:05 Відповісти
Прошла инфа, что Евросоюз будет поставлять нам истребители.
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27.02.2022 22:26 Відповісти
А кто на них летать ьбудет. Это же не пересел с рено на фолькса. Тут немножко по другому. Пару лет поучится надо.
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27.02.2022 22:29 Відповісти
В Евросоюзе одни дураки и шутки у них дурацкие. Так и запишем.
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Про добровольцев не сльішал ? Которьіе имеют налет на данньіх типах самолетов . 😃
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27.02.2022 22:43 Відповісти
Я обращаюсь к тебе снайпер. Ты профессионал. Лучший из лучших. Других на такую службу и не берут.

Представь себе девочку. Маленькую. Лет шести. С озорными васильковыми глазами. С льняными шелковыми волосами, которые мама заплела утром в косы. Когда она смеется - видно, что не хватает переднего молочного зуба. Но это ее не портит. Она любит свою куклу и отказывается есть манную кашу с пенкой…

Сегодня она лежит под бетонной стеной. А сверху битое стекло и серая пыль, которая засыпала ее открытые васильковые глаза. Ее мать сломала пальцы, пытаясь сдвинуть плиту. Спасатели пыталась добраться до девочки, но было уже поздно. Огонь. Пепел. Пыль. Она - одна из многих, кто погиб во время вторжения российских войск в Украину. И если это продолжится - будут еще погибшие. Ты мог бы спасти жизнь детей.

Ты говоришь, что тебя не разжалобить?

Ладно. Может у тебя нет детей? Ну да. Ими же легко шантажировать. Скорее всего, вас тщательно отбирали.

Ты гордишься тем, что действуешь по приказу великого человека? Чувствуешь, что его боятся даже министры. У них трясутся руки. И тебе смешно? Они были его приятелями и друзьями. А потом он стал подозрительным. Он не подпускает к себе их и на пять метров. Он даже испражняется в специальную посуду. Для того, чтобы его не клонировали. Он делает другие странные и страшные вещи.

А разве это хорошо? Он может заподозрить и тебя. Только злодей всегда настороже и ожидает от всех подвоха. Нормального же человека зло всегда застает врасплох.

Ты в опасности. Может, он, хрустя ботиночками по снегу, для того, чтобы возложить букет к памятнику, вдруг почувствует на себе твой взгляд. Тебя, засевшего с винтовкой на высоте и охраняющего его. Как-то продерет его. У американцев есть такое выражение «кажется, гусь прошел по моей могиле». Он почувствует что-то и все. Выгонит тебя. И ты выйдешь в новый мир. А он будет страшный. Уже сейчас Россию отключают от СВИФТ. Начнется хаос. Голод. Где ты будешь искать работу? Охранником? Если ты не понравился «самому», то политики тебя не возьмут. Работать охранником в магазине? Пойти в биатлон? Так Россия не попадет ни на один чемпионат. Ты привык к пустому спортзалу. Душевой . Бассейну. Привык к натуральным сокам по утрам. К натуральным продуктам со стола «великого». Но теперь все. Пальмовое масло. Слипшиеся в кучу пельмени с мясом из собаки. Больше ничего не будет. А Он в любой момент может тебе это устроить. Он параноик. Но его слишком боятся, чтобы отправить на принудительное лечение.

Ты давал присягу? Да, но присягу народу. Миллионы людей по всему миру сейчас выходят на улицу. Они кричат: «Нет убийству!»

Даже ближайшее окружение ненавидит его. За свое унижение. За вечный страх. За дрожащие руки. За то, что он разрушил их спокойную жизнь. За то, что их дети вынуждены выезжать из Европы и США и возвращаться в неприветливую злую Россию.

Представим, если ты плавно и мягко нажмешь на спусковой крючок. Он упадет, уткнется лицом в сугроб. И что-то плеснет из затылка. Ты знаешь что. Ты же профессионал. А ты сразу отбросишь винтовку и поднимешь руки вверх. Тебя тут же убьют? С чего это ты решил?

Им же надо узнать, кто тебя надоумил! Только у него перестанет подниматься пар от мозгов, они уже будут думать о преемственности. И о том, кто мог тебя на этот поступок сподвигнуть. Может конкурент? Сперва на тебя навалятся и, может, в запале надают тебе чувствительных люлей. Может даже сломают ребро. Потом один в генеральской шинели долго-долго будет бежать к упавшему лидеру. А пар уже не будет подниматься. Подойдя, он коснется робко его плеча и поймет, что вождь мертв.

И начнется катавасия. Тебе еще раз сломают ребро. Потащат в комендатуру Кремля. Допросят. Ты им скажешь, что убил сумасшедшего, который хотел развязать Третью мировую. И спас тем самым весь мир.

О твоем подвиге узнают все. И везде, везде в мире начнется праздник. Будут звонить колокола, будут в воздух лететь конфетти и президенты будут плакать. И голодные , изможденные российские солдаты остановятся и посмотрят на дела рук своих. А что дальше? Истерзанные войной люди обнимут своих детей. А все страны начнут скандировать твое имя.

Как тебя звать? Иван? Свободу Ивану! И все девушки наденут майки с твоей физиономией. Тебя тут же предложат поменять на всех российских солдат, взятых в плен. И новый лидер согласится.

Поверь мне, ты будешь вторым Гагариным. Видел его фотографии, где он в лимузине в окружении толпы народа с охапками цветов? Тебя будут встречать как человека, предотвратившего Третью мировую войну.

Тебе надо лишь мягко, плавно нажать на спусковой крючок.

Автор - Дмитрий Жогов

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

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27.02.2022 22:06 Відповісти
Не будет работать, как и многие другие аргументы. "Снайпер" не захочет быть супергероем. В этом случае необходимы большие деньги и хорошо подготовленная операция международного масштаба, но без рекламы и шума с бубнами - очень узкий круг.
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11.03.2022 18:20 Відповісти
Дуже добре, хоч і запізд_ало.
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27.02.2022 22:06 Відповісти
путін, тікай з села, - тобі пізда!
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27.02.2022 22:07 Відповісти
Rhodesian, прошу пана бути вічливим, не пізда, а АДЗІП!
Українською це - розкішниця. Українську потрібно знати.
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27.02.2022 22:11 Відповісти
этому на укр-мове не учат
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Цілком вірно, це кожен українець знає з дитинства
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27.02.2022 22:55 Відповісти
нет конечно украинци разные с разным диалектом
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27.02.2022 22:56 Відповісти
вам цього не зрозуміти
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27.02.2022 23:05 Відповісти
СУПЕР 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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27.02.2022 22:07 Відповісти
80% сержантского состава СА были украинцами, это было подтверждением наших способностей в ратном деле, мы умеем воевать с умом....***** это не учло. Тем хуже для него !
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27.02.2022 22:08 Відповісти
В кінці 80х при горбачовському скороченні і українські офіцери, особливо молодші.
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Ну тепер тільки ще літаючих тарілок нам не хватає.
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27.02.2022 22:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mvPx0LGeBXI люди піздять кацапскі бетери
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27.02.2022 22:10 Відповісти
Буде чим святу українську землю орати
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27.02.2022 22:12 Відповісти
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28.02.2022 00:41 Відповісти
5000 шведоджавелінів-це правильно
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27.02.2022 22:12 Відповісти
В 41-ом была такая Германия!

Сейчас россия для всего мира такая, как Германия была для всего мира в 41-ом!
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27.02.2022 22:13 Відповісти
германия была более честной что-ли они убивали "чужих" а эти падлы атакуют своих родственников по крови! ИВОТНЫЕ
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27.02.2022 22:43 Відповісти
ЖИВОТНЫЕ кацапские
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Узнаю прагматичных европейцев... посмотрели что нужно на самом деле и вышлют. Кстати, заметила что тут народ вообще не очень эмоциональный... Вот они сначала посмотрят, подумают, ***************, обсудят, сделают выводы и только потомчто-то делают... ужас как раздражает... украинцы другие, но это не всегда хорошо.
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27.02.2022 22:13 Відповісти
все правильно только думают долго - очевидно же чем меньше погибнет украинцев тем больше останется в живых европейцев - это их прямая выгода
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Украинец Остапчук Тарас Владимирович. Нанес сегодня врагу ущерб на 7 миллионов евро.

Вчера он утопил яхту Вице президента российского концерна по производству оружия - «Ростех» стоящую в порту Мальйорки.

Называлась эта Яхта - Lady Andalusia. Теперь лежит на дне Марины Мальйорки.

Полиция его сначала задержала, а судья, узнав, что он утопил яхту русского, увидев как русская ракета ударила в жилой дом на Лобановского 7 а - отпустил его из под стражи.

https://t.me/oleksiihoncharenko/11609?single
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27.02.2022 22:13 Відповісти
Яхтсменам на заметку.
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27.02.2022 22:26 Відповісти
каждый мстит как может!
кацапи, вам *****.
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Тільки скрізь її розвозьте а не никайте все в Київ.. На півдні *** танки голими руками зустрічають
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27.02.2022 22:14 Відповісти
Дякую! Весь світ з Україною, і позблокові держави як Швеція - теж!
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27.02.2022 22:16 Відповісти
Шведы вообще красавцы, спасибо за NLAW. вата уже оценила
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27.02.2022 22:17 Відповісти
кацапи взагалі ******* все імпортне )
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27.02.2022 22:37 Відповісти
ну теперь у них дефицита импортного NLAW точно не будет
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27.02.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо брати шведи!
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27.02.2022 22:17 Відповісти
Слава Швеції, смерть ворогам!
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27.02.2022 22:18 Відповісти
300 тис.грн. один танк на металоломі.
Після ПТРК може трохи менше.
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27.02.2022 22:19 Відповісти
так и цены упадут на металолом
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27.02.2022 22:49 Відповісти
5тыс nlaw? Жесть)
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27.02.2022 22:20 Відповісти
Не зовсім... Ймовірно RBS 56 (BILL 2)
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
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27.02.2022 22:21 Відповісти
Это крайне необходимо. После 10 побед у призрака Киева поизносился штурвал.
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27.02.2022 22:27 Відповісти
які саме? болгарські міг-29?
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27.02.2022 22:35 Відповісти
Низький уклін усім за допомогу і підтримку!!!
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27.02.2022 22:23 Відповісти
Я щось не втямлю. Кого пуйло сьогонді налякало своїм наказом про підвищену бойову готовність? Шведів? Німців? ЄС? Ні, ні і знову ні!
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27.02.2022 22:23 Відповісти
слава незламним Героям ЗСУ!
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27.02.2022 22:25 Відповісти
у шведів є класні ракети ПВО
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27.02.2022 22:31 Відповісти
"...5 тисяч одиниць протитанкової зброї "

Наймовірніше - це ось така чудова річ: https://ru.wikipedia.org/wiki/RBS_56
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27.02.2022 22:41 Відповісти
це мабуть тому, що Рюрік з дружиною прийшов із Швеції. Варяги. А кольори жовтий і синій - це вода і сонце.
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27.02.2022 23:08 Відповісти
Шведские гранатометьі "Карл Густав" считаются лучшими в мире . Морпехи США вооруженьі именно такими.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Шведы историсески всегда нас поддерживали и мы имеем флаги одинаковых цветов.
Слава Швеции!!
Слава Украине!!!
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27.02.2022 22:50 Відповісти
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27.02.2022 23:31 Відповісти
 
 