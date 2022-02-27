13 707 62
Швеція поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Влада Швеції направить до України п’ять тисяч одиниць протитанкової зброї для боротьби з російською агресією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нині Швеція пропонує пряму підтримку Збройним силам України", - сказала прем’єр-міністр Магдалена Андерссон.
За її словами, ця підтримка включатиме 135 тисяч польових пайків, 5 тисяч шоломів, 5 тис. бронежилетів та 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.
Топ коментарі
+39 jklpqrs
показати весь коментар27.02.2022 22:04
+22 Ревизор
показати весь коментар27.02.2022 22:06
+22 Muron
показати весь коментар27.02.2022 22:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Де жт і несчастні кацапи стільки танків і БТРів наберуть?
⚡️⚡️⚡️🍁 Реально новость дня!
🔥 Евросоюз будет поставлять в Украину истребители - Боррель
Представь себе девочку. Маленькую. Лет шести. С озорными васильковыми глазами. С льняными шелковыми волосами, которые мама заплела утром в косы. Когда она смеется - видно, что не хватает переднего молочного зуба. Но это ее не портит. Она любит свою куклу и отказывается есть манную кашу с пенкой…
Сегодня она лежит под бетонной стеной. А сверху битое стекло и серая пыль, которая засыпала ее открытые васильковые глаза. Ее мать сломала пальцы, пытаясь сдвинуть плиту. Спасатели пыталась добраться до девочки, но было уже поздно. Огонь. Пепел. Пыль. Она - одна из многих, кто погиб во время вторжения российских войск в Украину. И если это продолжится - будут еще погибшие. Ты мог бы спасти жизнь детей.
Ты говоришь, что тебя не разжалобить?
Ладно. Может у тебя нет детей? Ну да. Ими же легко шантажировать. Скорее всего, вас тщательно отбирали.
Ты гордишься тем, что действуешь по приказу великого человека? Чувствуешь, что его боятся даже министры. У них трясутся руки. И тебе смешно? Они были его приятелями и друзьями. А потом он стал подозрительным. Он не подпускает к себе их и на пять метров. Он даже испражняется в специальную посуду. Для того, чтобы его не клонировали. Он делает другие странные и страшные вещи.
А разве это хорошо? Он может заподозрить и тебя. Только злодей всегда настороже и ожидает от всех подвоха. Нормального же человека зло всегда застает врасплох.
Ты в опасности. Может, он, хрустя ботиночками по снегу, для того, чтобы возложить букет к памятнику, вдруг почувствует на себе твой взгляд. Тебя, засевшего с винтовкой на высоте и охраняющего его. Как-то продерет его. У американцев есть такое выражение «кажется, гусь прошел по моей могиле». Он почувствует что-то и все. Выгонит тебя. И ты выйдешь в новый мир. А он будет страшный. Уже сейчас Россию отключают от СВИФТ. Начнется хаос. Голод. Где ты будешь искать работу? Охранником? Если ты не понравился «самому», то политики тебя не возьмут. Работать охранником в магазине? Пойти в биатлон? Так Россия не попадет ни на один чемпионат. Ты привык к пустому спортзалу. Душевой . Бассейну. Привык к натуральным сокам по утрам. К натуральным продуктам со стола «великого». Но теперь все. Пальмовое масло. Слипшиеся в кучу пельмени с мясом из собаки. Больше ничего не будет. А Он в любой момент может тебе это устроить. Он параноик. Но его слишком боятся, чтобы отправить на принудительное лечение.
Ты давал присягу? Да, но присягу народу. Миллионы людей по всему миру сейчас выходят на улицу. Они кричат: «Нет убийству!»
Даже ближайшее окружение ненавидит его. За свое унижение. За вечный страх. За дрожащие руки. За то, что он разрушил их спокойную жизнь. За то, что их дети вынуждены выезжать из Европы и США и возвращаться в неприветливую злую Россию.
Представим, если ты плавно и мягко нажмешь на спусковой крючок. Он упадет, уткнется лицом в сугроб. И что-то плеснет из затылка. Ты знаешь что. Ты же профессионал. А ты сразу отбросишь винтовку и поднимешь руки вверх. Тебя тут же убьют? С чего это ты решил?
Им же надо узнать, кто тебя надоумил! Только у него перестанет подниматься пар от мозгов, они уже будут думать о преемственности. И о том, кто мог тебя на этот поступок сподвигнуть. Может конкурент? Сперва на тебя навалятся и, может, в запале надают тебе чувствительных люлей. Может даже сломают ребро. Потом один в генеральской шинели долго-долго будет бежать к упавшему лидеру. А пар уже не будет подниматься. Подойдя, он коснется робко его плеча и поймет, что вождь мертв.
И начнется катавасия. Тебе еще раз сломают ребро. Потащат в комендатуру Кремля. Допросят. Ты им скажешь, что убил сумасшедшего, который хотел развязать Третью мировую. И спас тем самым весь мир.
О твоем подвиге узнают все. И везде, везде в мире начнется праздник. Будут звонить колокола, будут в воздух лететь конфетти и президенты будут плакать. И голодные , изможденные российские солдаты остановятся и посмотрят на дела рук своих. А что дальше? Истерзанные войной люди обнимут своих детей. А все страны начнут скандировать твое имя.
Как тебя звать? Иван? Свободу Ивану! И все девушки наденут майки с твоей физиономией. Тебя тут же предложат поменять на всех российских солдат, взятых в плен. И новый лидер согласится.
Поверь мне, ты будешь вторым Гагариным. Видел его фотографии, где он в лимузине в окружении толпы народа с охапками цветов? Тебя будут встречать как человека, предотвратившего Третью мировую войну.
Тебе надо лишь мягко, плавно нажать на спусковой крючок.
Автор - Дмитрий Жогов
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Українською це - розкішниця. Українську потрібно знати.
Сейчас россия для всего мира такая, как Германия была для всего мира в 41-ом!
Вчера он утопил яхту Вице президента российского концерна по производству оружия - «Ростех» стоящую в порту Мальйорки.
Называлась эта Яхта - Lady Andalusia. Теперь лежит на дне Марины Мальйорки.
Полиция его сначала задержала, а судья, узнав, что он утопил яхту русского, увидев как русская ракета ударила в жилой дом на Лобановского 7 а - отпустил его из под стражи.
https://t.me/oleksiihoncharenko/11609?single
кацапи, вам *****.
Після ПТРК може трохи менше.
Наймовірніше - це ось така чудова річ: https://ru.wikipedia.org/wiki/RBS_56
Слава Швеции!!
Слава Украине!!!