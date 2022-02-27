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ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) засудила Росію за вторгнення в Україну та ввела низку санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Так, на території Росії не проводитимуться міжнародні турніри. Домашні матчі проходитимуть на нейтральних полях та без глядачів.

Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведський футбольний союз слідом за Польщею відмовився грати у плей-офф зі збірною РФ

У матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Росії.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
показати весь коментар
27.02.2022 22:22
+24
ЗВИКАЙТЕ, СУКИ, ТЕПЕР ВИ ПРОКАЖЕНІ
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27.02.2022 22:19
+24
ЕС поставит Украине боевые самолеты - Боррель
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27.02.2022 22:26
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І ТУТА УПС, АГА?
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27.02.2022 22:18 Відповісти
⚡️Дания передаст Украине до 2700 единиц противотанкового оружия.
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27.02.2022 22:18 Відповісти
Кацапи дадуть їм гарну оцінку
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27.02.2022 22:20 Відповісти
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27.02.2022 22:22 Відповісти
ЕС поставит Украине боевые самолеты - Боррель
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27.02.2022 22:26 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
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27.02.2022 22:28 Відповісти
Справедливо было бы упомянуть автора этих замечательных строк.
делаю это за вас - Сергей Шнуров
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27.02.2022 22:32 Відповісти
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27.02.2022 22:49 Відповісти
Музикальна пауза 🎶🎶🎶

Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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27.02.2022 22:51 Відповісти
Северная параша 2.0
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27.02.2022 22:18 Відповісти
ЗВИКАЙТЕ, СУКИ, ТЕПЕР ВИ ПРОКАЖЕНІ
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27.02.2022 22:19 Відповісти
Телефоную в приймальну Раю, трубку взяв апостол Петро
- перепрошую, побиті на війні з Україною москалі у Вас в Раю?
- їх там нет ....
Телефоную на прохідну пекла
- перепрошую, побиті на війні з Україною москалі у вас у пеклі?
- їх там нет ....
Знову телефоную нагору
- святий Петре, дуже вибачаюсь, але їх немає ні у Вас ні у пеклі! Де ж їхні душі????
- так у них душ і не було - без душі вони... а тіла у вас в черноземі.
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27.02.2022 22:51 Відповісти
А повністю кишнути слабо?
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27.02.2022 22:19 Відповісти
скоро викинуть, ти десь бачив команду Югославів
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27.02.2022 22:23 Відповісти
Синьо-жовті трибуни: в Англії підтримали Україну перед фіналом Кубка - красиве відео

https://sport.24tv.ua/sino-zhovti-tribuni-angliyi-pidtrimali-********-pered-finalom_n1882614
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27.02.2022 22:19 Відповісти
трибуни так, а от клуб Челсі ніт.
Вчора на матчі Евертон -МС о це було супер.
І так *****-***** тепер кричать на всіх стадіонах.
добився таки недофюрер світового визнання
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27.02.2022 22:26 Відповісти
фифа это на сборные, где уефа?
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27.02.2022 22:21 Відповісти
Не все одразу, друже, не все одразу...
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27.02.2022 22:26 Відповісти
расею отрезают от планеты Земля.
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27.02.2022 22:22 Відповісти
Её надо превратить в Атлантиду. Где утопла, когда утопла....?
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27.02.2022 22:26 Відповісти
⚡️Впервые за десятилетия созывается чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН - постпред США.
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27.02.2022 22:23 Відповісти
охренеть !!"
НАТО дасть Україні бойові винищувачі та сама за них заплатить

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#BREAKING: EU countries will provide 'fighter jets' to Ukraine under Brussels funding: Borrell via AFP
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27.02.2022 22:23 Відповісти
Все идет по тому плану, который я и предложил пару дней назад. Приятно, что они прислушались к доводу рассудка. За штурвал (пока Призрак Киева приценивается к новому оборудованию) сядут уже имеющие опыт управления подобными аппаратами добровольцы из новообразованного "Украинского Иностранного Легиона". Поэтому, НАТО в войне участвовать не будет, а вот его летчик Ихтамнет Второй очень даже запросто. С гибридной войной тебя, Вова!
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27.02.2022 22:47 Відповісти
Денацификация идёт по плану, как я погляжу...
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27.02.2022 22:24 Відповісти
так вже дуже багато нацистів із порєбрика відправились на концерт Кобзона.
А в Україні є лише патріоти українці.
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27.02.2022 22:31 Відповісти
руський футбольний союз іди на ***!
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27.02.2022 22:24 Відповісти
рекомендую статью-обращение к российскому снайперу

https://dumskaya.net/news/ty-mozhesh-predotvratit-tretyu-mirovuyu-voynu-ob-160442/
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27.02.2022 22:24 Відповісти
Из форума футбольного сайта football.ua:

Россияне думали, что идут на украинскую землю. Бедолаги. Мы ведь сотни раз говорили, что не "на", а "в"!
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27.02.2022 22:25 Відповісти
Есть суперлига : ЛНР,ДНР,ПМР, Абхазия, вот там и Россея будет.
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27.02.2022 22:26 Відповісти
ПМРО проблема тепер туда ходен кацлітак не залетить
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Теперь можно официально распевать на стадионах? путин-муйло!
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27.02.2022 22:27 Відповісти
россию не пнет теперь только ленивый
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27.02.2022 22:28 Відповісти
Цензор спишь ?
Там вроде ЕС самолёты поставит
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27.02.2022 22:29 Відповісти
А що так ? Фінансовий потічок від росії змалів ?
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27.02.2022 22:29 Відповісти
Хоч хтось вірно митикує
⚡️ Получен приказ стрелять на месте в мародеров - Сухомлин, мер Житомира.
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27.02.2022 22:30 Відповісти

⚡️Российские СМИ сообщают: «26 февраля прошли беспрецедентные по масштабу кибератаки на портал Госуслуги, сайты Кремля, Госдумы, Первого канала, Роскосмоса и Российские железные дороги.

Более 50 DDoS-атак более чем 1 Тбайт».
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27.02.2022 22:32 Відповісти
Похоже на то, пытался для проверки зайти на Кремлевский сайт - не открывается, получил большое удовлетворение ;
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27.02.2022 22:36 Відповісти
навіть хакерська спільнота всіх національностей оголосила русофобію русні.
далі буде, от візьмуть і пропадуть грошенята з карти івана із зажопинська, чи два товарні потяги зітнкуться...
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27.02.2022 22:38 Відповісти
Це жах: навіть хакери стали кривавими бандерівцями!
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Є САЙТ, Russia MUST BE STOPPED! Help Ukraine WIN! кожен може відкрити і валити російські ресурси. але сильно грузить систему, попереджаю

Будь ласка, відкрийте цю сторінку на вашому пристрої. Це закидає російські пропагандистські сайти запитами та створить величезне навантаження на їхню інфраструктуру.

Ваш браузер працюватиме повільно. Все гаразд, не хвилюйтеся та тримайте його відкритим.

Невеликий внесок кожного з нас врятує Україну
https://stop-russian-desinformation.near.page
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27.02.2022 23:49 Відповісти
Куплет 2:
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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27.02.2022 22:34 Відповісти
Бгг. А летать на матчи они будут через Землю Франца-Иосифа
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27.02.2022 22:35 Відповісти
Куплет 3:
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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27.02.2022 22:35 Відповісти
проститутки, это еще с 14-го года понятно было
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27.02.2022 22:35 Відповісти
Куплет 4:
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше А вторий насрав в штани слухати гурт ''пирятин'' ''немає москаля''-гімн патріотів УКРАЇНИ
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27.02.2022 22:36 Відповісти
Вони засцуть на нейтральному полі грати.На всіх турнірах за ними будуть прицільно пильнувати збірна з біатлону,стрільби та інших в синьо жовтих кольорах
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27.02.2022 22:37 Відповісти
Куплет 1:
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка їбанула
В молодого москаля
Приспів:
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
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27.02.2022 22:37 Відповісти
Нихрена не понял, их братушек сербов в свое время вообще отстранили от соревнований за ведение агрессивной войны. В ФИФА пытаются отработать полученные бабки? Этим корупционерам это дорого обойдется!
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27.02.2022 22:39 Відповісти
Є данні що полонених вже більше тисячі!!!!!
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27.02.2022 22:41 Відповісти
Та выгнать их, такой страны скоро не будет.
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27.02.2022 22:42 Відповісти
В 1985 на финале КЧ между Ювентусом и Ливерпулем погибло 39 человек. Виноваты болельщики Ливерпуля. За это все английские клубы были отстранены от всех турниров УЕФА на 5 лет, Ливерпуль на 6. А тут за все преступления государства свинорашки всего лишь не будут выступать на своих полях. Да гнать эту слякоть вообще из международного спорта!!!
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27.02.2022 22:44 Відповісти
а выгнать?
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27.02.2022 22:45 Відповісти
взагалі потрібно було її викинути!
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27.02.2022 22:54 Відповісти
Решение половинчато-нехорошее, но думаю, это ещё не конец истории, поэтому кричать "зрада" рановато.
В марте должны были играться стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре : Польша - россия и Чехия - Швеция. Сборные Польши и Швеции уже отказались играть с россией, причём на любом поле - хоть домашнем, хоть гостевом, хоть нейтральном (Польша уже, а Швеция - если русские и шведы пройдут в следующий круг отбора). Пока молчит только Чехия, хотя думаю, что общественное мнение и их дожмёт. Но - было бы несправедливо, чтобы всем засчитали техническое поражение и тогда русские пройдут на чемпионат без игр и без отбора . . .

Их надо исключить из турнира, как исключили Югославию с Чемпионата Европы - 1992 за войну !!!

Правда, думаю, что ФИФА ещё и до этого дойдёт. Просто до игр ещё 3 недели и ситуация развивается. Особенно, если Чехия ещё откажется с русскими играть, то ситуация станет просто беспрецедентной, когда со сборной отказываются играть ЛЮБЫЕ возможные соперники.
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27.02.2022 23:10 Відповісти
Чехи теж відмовились грати. А поляки додали що їм пофіг як ті болота будуть називати і де будуть грати, вони на поле не вийдуть. Прокаженим одна дорога "іди *****".
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27.02.2022 23:43 Відповісти
Упс, не побачив був тієї інформації своєчасно.
Соррі, Ви праві, чехи справді відмовилися - респект Чеському футбольному союзу і збірній цієї країни.
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27.02.2022 23:59 Відповісти
Пізно. Дали їм ЧМ світу в 2018 році провести. Я принципово жодного матчу не дивився.
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27.02.2022 23:38 Відповісти
А що слабо взагали виключити мордор з усих змагань?
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28.02.2022 00:53 Відповісти
Слабо
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28.02.2022 04:27 Відповісти
Тю, тупе то фіфа. Наче під "нейтральним" прапором москалі перестануть бути москалями
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28.02.2022 04:28 Відповісти
 
 