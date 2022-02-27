ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) засудила Росію за вторгнення в Україну та ввела низку санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.
Так, на території Росії не проводитимуться міжнародні турніри. Домашні матчі проходитимуть на нейтральних полях та без глядачів.
Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".
У матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Росії.
Топ коментарі
+40 olele
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+24 Тетяна Тать
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+24 Roman Rjevskiy
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Будь ласка, зачекайте...
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
делаю это за вас - Сергей Шнуров
Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
https://youtu.be/trdItw1gnr8
- перепрошую, побиті на війні з Україною москалі у Вас в Раю?
- їх там нет ....
Телефоную на прохідну пекла
- перепрошую, побиті на війні з Україною москалі у вас у пеклі?
- їх там нет ....
Знову телефоную нагору
- святий Петре, дуже вибачаюсь, але їх немає ні у Вас ні у пеклі! Де ж їхні душі????
- так у них душ і не було - без душі вони... а тіла у вас в черноземі.
https://sport.24tv.ua/sino-zhovti-tribuni-angliyi-pidtrimali-********-pered-finalom_n1882614
Вчора на матчі Евертон -МС о це було супер.
І так *****-***** тепер кричать на всіх стадіонах.
добився таки недофюрер світового визнання
НАТО дасть Україні бойові винищувачі та сама за них заплатить
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#BREAKING: EU countries will provide 'fighter jets' to Ukraine under Brussels funding: Borrell via AFP
А в Україні є лише патріоти українці.
https://dumskaya.net/news/ty-mozhesh-predotvratit-tretyu-mirovuyu-voynu-ob-160442/
Россияне думали, что идут на украинскую землю. Бедолаги. Мы ведь сотни раз говорили, что не "на", а "в"!
Там вроде ЕС самолёты поставит
⚡️ Получен приказ стрелять на месте в мародеров - Сухомлин, мер Житомира.
⚡️Российские СМИ сообщают: «26 февраля прошли беспрецедентные по масштабу кибератаки на портал Госуслуги, сайты Кремля, Госдумы, Первого канала, Роскосмоса и Российские железные дороги.
Более 50 DDoS-атак более чем 1 Тбайт».
далі буде, от візьмуть і пропадуть грошенята з карти івана із зажопинська, чи два товарні потяги зітнкуться...
Будь ласка, відкрийте цю сторінку на вашому пристрої. Це закидає російські пропагандистські сайти запитами та створить величезне навантаження на їхню інфраструктуру.
Ваш браузер працюватиме повільно. Все гаразд, не хвилюйтеся та тримайте його відкритим.
Невеликий внесок кожного з нас врятує Україну
https://stop-russian-desinformation.near.page
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше А вторий насрав в штани слухати гурт ''пирятин'' ''немає москаля''-гімн патріотів УКРАЇНИ
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка їбанула
В молодого москаля
Приспів:
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
В марте должны были играться стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре : Польша - россия и Чехия - Швеция. Сборные Польши и Швеции уже отказались играть с россией, причём на любом поле - хоть домашнем, хоть гостевом, хоть нейтральном (Польша уже, а Швеция - если русские и шведы пройдут в следующий круг отбора). Пока молчит только Чехия, хотя думаю, что общественное мнение и их дожмёт. Но - было бы несправедливо, чтобы всем засчитали техническое поражение и тогда русские пройдут на чемпионат без игр и без отбора . . .
Их надо исключить из турнира, как исключили Югославию с Чемпионата Европы - 1992 за войну !!!
Правда, думаю, что ФИФА ещё и до этого дойдёт. Просто до игр ещё 3 недели и ситуация развивается. Особенно, если Чехия ещё откажется с русскими играть, то ситуация станет просто беспрецедентной, когда со сборной отказываются играть ЛЮБЫЕ возможные соперники.
Соррі, Ви праві, чехи справді відмовилися - респект Чеському футбольному союзу і збірній цієї країни.