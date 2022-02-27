ЄС поставить Україні бойові літаки та зброю, - Боррель

Європейський Союз надасть Україні летальну зброю загальною вартістю EUR450 млн та нелетальних вантажів на суму EUR50 млн.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки повномасштабна війна триває, і ми хочемо зробити все, щоб підтримати Україну, ми вирішили використати наші можливості надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії загальною вартістю EUR450 млн пакета підтримки та ще на EUR50 млн нелетальних матеріалів – палива, захисного обладнання", - сказав він.

За словами Борреля, усе це буде покриватися за рахунок можливостей нашого Європейського фонду миру. "Це вперше в історії, як ми це робимо, і всі з цим погодилися, принаймні не перешкоджали цьому рішенню", - наголосив високий представник.

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Доставляти ці матеріали будуть через Польщу. Завтра міністри оборони країн-членів ЄС зберуться, щоб скоординувати поставки.

Крім того, у ЄС мають намір працювати над посиленням кіберзахисту України.