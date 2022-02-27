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ЄС поставить Україні бойові літаки та зброю, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС поставить Україні бойові літаки та зброю, - Боррель

Європейський Союз надасть Україні летальну зброю загальною вартістю EUR450 млн та нелетальних вантажів на суму EUR50 млн.

Про це повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки повномасштабна війна триває, і ми хочемо зробити все, щоб підтримати Україну, ми вирішили використати наші можливості надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії загальною вартістю EUR450 млн пакета підтримки та ще на EUR50 млн нелетальних матеріалів – палива, захисного обладнання", - сказав він.

За словами Борреля, усе це буде покриватися за рахунок можливостей нашого Європейського фонду миру. "Це вперше в історії, як ми це робимо, і всі з цим погодилися, принаймні не перешкоджали цьому рішенню", - наголосив високий представник.

Читайте: Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами винищувачів, вистачить на всіх окупантів, - командування Повітряних Сил

Доставляти ці матеріали будуть через Польщу. Завтра міністри оборони країн-членів ЄС зберуться, щоб скоординувати поставки.

Крім того, у ЄС мають намір працювати над посиленням кіберзахисту України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Екологи закликають не забувати сортувати сміття.




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27.02.2022 22:58
+44
За штурвалами будут добровольцы с Британии, США, Канады...
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27.02.2022 23:00
+37
Хибара Людмилы Путиной.Франція
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27.02.2022 23:02
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може джавелины водителям автобусов для самообороны раздать? (черный юмор такой, если кто не понял)
шоб эти москали повыдохли...
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28.02.2022 00:20 Відповісти
В твиттере fighter jets. Это как переводится
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27.02.2022 23:36 Відповісти
истребители
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27.02.2022 23:40 Відповісти
вовремя переговор русские суки вошли в Бердянск - а шо такможно
переговариваться?
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27.02.2022 23:37 Відповісти
Так бердянск вроде и так обошли почти без сопротивления вчера,всех добровольцев на защиту марика отправили
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27.02.2022 23:39 Відповісти
Хороший канал на Youtube

WarLeaks - Military Blog

1,67 млн подписчиков
много видео по боевым действиям,
обновляются чуть ли не каждый час.....
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27.02.2022 23:37 Відповісти
пля как нал про война бм 10 стрела танком назвать дно
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27.02.2022 23:39 Відповісти
мне важно, не то, что на заборе написано....
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27.02.2022 23:56 Відповісти
пля не чё что он видосы пилит от нас пора за авторские спросить
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28.02.2022 00:00 Відповісти
та ну не смотри, вроде тебя кто-то заставляет.....
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28.02.2022 00:37 Відповісти
на цензоре это быстрее появляется
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27.02.2022 23:57 Відповісти
может быть, но много и такого, чего здесь не было......
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28.02.2022 00:40 Відповісти
А в летальное оружие входят ракетные установки?
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27.02.2022 23:39 Відповісти
да
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27.02.2022 23:40 Відповісти
Усё шо летает
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27.02.2022 23:53 Відповісти
А какой дальности ракетные установки? Надо такие чтобы сбивала рашистские самолеты и смогла долететь до Луки, до его баз.
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28.02.2022 00:16 Відповісти
Тоді танк - то нелетальна зброя...
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28.02.2022 01:31 Відповісти
А зачем писать каким образом будут поставлять оружие в Украину? Это явно лишнее.
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27.02.2022 23:42 Відповісти
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в его ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он автоматами
Наш полуостров Крым
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Пугает всех он Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами послал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для Русских эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
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27.02.2022 23:46 Відповісти
Відкрийте оригінальне відео в Твіттер, час -23.44 "even fighting jets"
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
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27.02.2022 23:52 Відповісти
Всім хто володіє англійською, дуже рекомендую послухати.
Насправді важливе відео. І так, там є про літаки, час -23.44 "even fighter jets"
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
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27.02.2022 23:52 Відповісти
"even fighter jets" - какие хотя бы? И тех. обслуживание кто будет делать?
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28.02.2022 07:32 Відповісти
Я зрозумів що воєнторг для України відкритий, ціна буде з дужим дісконтом, але на разі відділ де продають літаки є тимчасово на переобліку. Іншими словами - моделі і інші деталі будуть частиною наступних постачань зброї.
Він просто вказав що обмежень нема, буде все.
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28.02.2022 08:16 Відповісти
"які можуть бути керовані українскіми льотчиками" - він це каже там же. Це можут бути старі сушки та міги що хтось з НАТО ще має на озброєнні
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28.02.2022 08:49 Відповісти
Пуйло просто "геній". Це ж треба примудритись - за 3 дні наробити стільки "доброго": 1) Остаточно відвернути від росії Україну і українців. 2) Налаштувати проти себе і росії увесь світ, навіть ті країни - де влада була досить лояльною до росії навіть після 2014-го року. 3) Опустити свою країну до рівня якогось Нікарагуа чи Венесуели.
P.S. Нобелівську премію цьому "генію".
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27.02.2022 23:57 Відповісти
и отправить его в психушку, для опытов. слишком необычный пациент, как для того, чтобы его сразу же шлёпнуть.
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28.02.2022 06:47 Відповісти
Для нього є спеціальна премія : Шнобелівська...
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28.02.2022 06:50 Відповісти
Vot uze luce,teper pojdut vsio sto zaxotyte MRLS tak ze nuzni stob na rostojanije 300 kilometrov streliali. ES ecio pro sankciji i SP1 daze ne protiv ego zakryt i raski sudam zaxodit v porti ES xocet zapretit
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27.02.2022 23:58 Відповісти
Швидше! Робіть це швидко!!!
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28.02.2022 00:16 Відповісти
А де про літаки???
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Evropska unie da Ukrajine i stihacky https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kyjevu-hrozi-mohutny-nalet-190734
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28.02.2022 00:21 Відповісти
"Евросоюз одобрил поставки оружия Украине на сумму 450 млн евро. Истребители российского производства также будут частью военной помощи. Украина получит их в течение часа, сообщил около 22 часов представитель ЕС."
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28.02.2022 03:27 Відповісти
Я так понимаю речь идёт о советских самолётах оставшихся в бывших странах варшавского блока. Так как они все переходят на новые истребители, то отдают нам ненужное.
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28.02.2022 06:50 Відповісти
Это тоже сгодится, ничего, у наших летчиков тоже все будет, у нас замечательные пилоты. Слава Украине!
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28.02.2022 07:36 Відповісти
Пока только такое и сгодится, так как на другие типы самолётов нужно переучиваться месяцами, если не годами. Невозможно просто так пересесть с советского МиГ-29, к примеру на американский Ф-15.
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28.02.2022 07:39 Відповісти
закройте небо, спасите мирных людей. на земле наши ребята их уделают без проблем
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28.02.2022 01:52 Відповісти
Крилаті ракети для нанесення удару по Москві.
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28.02.2022 03:54 Відповісти
По Москве ударили более мощным,чем крылатые ракеты,оружием. Посмотрим за экономикой и финансами а рфии начиная с сегодняшнего дня. Не зря ****** попросил переговоры!
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28.02.2022 04:14 Відповісти
Путін ще раз обісрався.
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28.02.2022 04:05 Відповісти
Ну да, он сказал про "fighting jets", но когда я на него смотрю хочется блевать.
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28.02.2022 05:27 Відповісти
современнейшие кацолеты типа су и миг должны знать, что самолет F-15 провел 124 боя... в том числе с руснявыми вонючками... угадайте счет... 124:0 в пользу американца... ну что, кацапская мерзкая русня... все еще впереди... вам понравится как вас недолюдей будут выжигать вместе с вашими кацолетами...
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28.02.2022 05:45 Відповісти
От слов к делу и побыстрее. Харэ *******!
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28.02.2022 08:23 Відповісти
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