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ЕС поставит Украине боевые самолеты и оружие, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ЕС поставит Украине боевые самолеты и оружие, - Боррель

Европейский союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро и нелетальных грузов на сумму 50 млн евро

Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, ісообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 млн евро пакета поддержки и еще 50 млн нелетальных материалов – топливо, защитное оборудование", - сообщил он.

Читайте также: ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине и впервые предоставит летальное оружие третьей стране, - Боррель

По словам Борреля, это все будет покрываться за счет возможностей нашего Европейского фонда мира. "Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, как минимум, не препятствовали этому решению", - подчеркнул Высокий представитель.

Доставлять эти материалы будут через Польшу. Завтра министры обороны стран-членов ЕС соберутся, чтобы скоординировать поставки.

Кроме того, в ЕС намерены работать над усилением киберзащиты Украины.
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Топ комментарии
+74
Екологи закликають не забувати сортувати сміття.




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27.02.2022 22:58
+44
За штурвалами будут добровольцы с Британии, США, Канады...
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27.02.2022 23:00
+37
Хибара Людмилы Путиной.Франція
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27.02.2022 23:02
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може джавелины водителям автобусов для самообороны раздать? (черный юмор такой, если кто не понял)
шоб эти москали повыдохли...
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28.02.2022 00:20 Ответить
В твиттере fighter jets. Это как переводится
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27.02.2022 23:36 Ответить
истребители
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27.02.2022 23:40 Ответить
вовремя переговор русские суки вошли в Бердянск - а шо такможно
переговариваться?
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27.02.2022 23:37 Ответить
Так бердянск вроде и так обошли почти без сопротивления вчера,всех добровольцев на защиту марика отправили
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27.02.2022 23:39 Ответить
Хороший канал на Youtube

WarLeaks - Military Blog

1,67 млн подписчиков
много видео по боевым действиям,
обновляются чуть ли не каждый час.....
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27.02.2022 23:37 Ответить
пля как нал про война бм 10 стрела танком назвать дно
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27.02.2022 23:39 Ответить
мне важно, не то, что на заборе написано....
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27.02.2022 23:56 Ответить
пля не чё что он видосы пилит от нас пора за авторские спросить
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28.02.2022 00:00 Ответить
та ну не смотри, вроде тебя кто-то заставляет.....
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28.02.2022 00:37 Ответить
на цензоре это быстрее появляется
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27.02.2022 23:57 Ответить
может быть, но много и такого, чего здесь не было......
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28.02.2022 00:40 Ответить
А в летальное оружие входят ракетные установки?
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27.02.2022 23:39 Ответить
да
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27.02.2022 23:40 Ответить
Усё шо летает
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27.02.2022 23:53 Ответить
А какой дальности ракетные установки? Надо такие чтобы сбивала рашистские самолеты и смогла долететь до Луки, до его баз.
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28.02.2022 00:16 Ответить
Тоді танк - то нелетальна зброя...
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28.02.2022 01:31 Ответить
А зачем писать каким образом будут поставлять оружие в Украину? Это явно лишнее.
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27.02.2022 23:42 Ответить
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в его ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он автоматами
Наш полуостров Крым
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Пугает всех он Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами послал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для Русских эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
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27.02.2022 23:46 Ответить
Відкрийте оригінальне відео в Твіттер, час -23.44 "even fighting jets"
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
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27.02.2022 23:52 Ответить
Всім хто володіє англійською, дуже рекомендую послухати.
Насправді важливе відео. І так, там є про літаки, час -23.44 "even fighter jets"
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
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27.02.2022 23:52 Ответить
"even fighter jets" - какие хотя бы? И тех. обслуживание кто будет делать?
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28.02.2022 07:32 Ответить
Я зрозумів що воєнторг для України відкритий, ціна буде з дужим дісконтом, але на разі відділ де продають літаки є тимчасово на переобліку. Іншими словами - моделі і інші деталі будуть частиною наступних постачань зброї.
Він просто вказав що обмежень нема, буде все.
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28.02.2022 08:16 Ответить
"які можуть бути керовані українскіми льотчиками" - він це каже там же. Це можут бути старі сушки та міги що хтось з НАТО ще має на озброєнні
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28.02.2022 08:49 Ответить
Пуйло просто "геній". Це ж треба примудритись - за 3 дні наробити стільки "доброго": 1) Остаточно відвернути від росії Україну і українців. 2) Налаштувати проти себе і росії увесь світ, навіть ті країни - де влада була досить лояльною до росії навіть після 2014-го року. 3) Опустити свою країну до рівня якогось Нікарагуа чи Венесуели.
P.S. Нобелівську премію цьому "генію".
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27.02.2022 23:57 Ответить
и отправить его в психушку, для опытов. слишком необычный пациент, как для того, чтобы его сразу же шлёпнуть.
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28.02.2022 06:47 Ответить
Для нього є спеціальна премія : Шнобелівська...
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28.02.2022 06:50 Ответить
Vot uze luce,teper pojdut vsio sto zaxotyte MRLS tak ze nuzni stob na rostojanije 300 kilometrov streliali. ES ecio pro sankciji i SP1 daze ne protiv ego zakryt i raski sudam zaxodit v porti ES xocet zapretit
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27.02.2022 23:58 Ответить
Швидше! Робіть це швидко!!!
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28.02.2022 00:16 Ответить
А де про літаки???
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28.02.2022 00:18 Ответить
Evropska unie da Ukrajine i stihacky https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-kyjevu-hrozi-mohutny-nalet-190734
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28.02.2022 00:21 Ответить
"Евросоюз одобрил поставки оружия Украине на сумму 450 млн евро. Истребители российского производства также будут частью военной помощи. Украина получит их в течение часа, сообщил около 22 часов представитель ЕС."
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28.02.2022 03:27 Ответить
Я так понимаю речь идёт о советских самолётах оставшихся в бывших странах варшавского блока. Так как они все переходят на новые истребители, то отдают нам ненужное.
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28.02.2022 06:50 Ответить
Это тоже сгодится, ничего, у наших летчиков тоже все будет, у нас замечательные пилоты. Слава Украине!
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28.02.2022 07:36 Ответить
Пока только такое и сгодится, так как на другие типы самолётов нужно переучиваться месяцами, если не годами. Невозможно просто так пересесть с советского МиГ-29, к примеру на американский Ф-15.
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28.02.2022 07:39 Ответить
закройте небо, спасите мирных людей. на земле наши ребята их уделают без проблем
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28.02.2022 01:52 Ответить
Крилаті ракети для нанесення удару по Москві.
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28.02.2022 03:54 Ответить
По Москве ударили более мощным,чем крылатые ракеты,оружием. Посмотрим за экономикой и финансами а рфии начиная с сегодняшнего дня. Не зря ****** попросил переговоры!
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28.02.2022 04:14 Ответить
Путін ще раз обісрався.
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28.02.2022 04:05 Ответить
Ну да, он сказал про "fighting jets", но когда я на него смотрю хочется блевать.
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28.02.2022 05:27 Ответить
современнейшие кацолеты типа су и миг должны знать, что самолет F-15 провел 124 боя... в том числе с руснявыми вонючками... угадайте счет... 124:0 в пользу американца... ну что, кацапская мерзкая русня... все еще впереди... вам понравится как вас недолюдей будут выжигать вместе с вашими кацолетами...
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28.02.2022 05:45 Ответить
От слов к делу и побыстрее. Харэ *******!
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28.02.2022 08:23 Ответить
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