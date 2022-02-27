ЕС поставит Украине боевые самолеты и оружие, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европейский союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро и нелетальных грузов на сумму 50 млн евро
Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, ісообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Поскольку полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 млн евро пакета поддержки и еще 50 млн нелетальных материалов – топливо, защитное оборудование", - сообщил он.
По словам Борреля, это все будет покрываться за счет возможностей нашего Европейского фонда мира. "Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, как минимум, не препятствовали этому решению", - подчеркнул Высокий представитель.
Доставлять эти материалы будут через Польшу. Завтра министры обороны стран-членов ЕС соберутся, чтобы скоординировать поставки.
Кроме того, в ЕС намерены работать над усилением киберзащиты Украины.
Пожалуйста, подождите...
шоб эти москали повыдохли...
переговариваться?
WarLeaks - Military Blog
1,67 млн подписчиков
много видео по боевым действиям,
обновляются чуть ли не каждый час.....
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в его ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он автоматами
Наш полуостров Крым
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Пугает всех он Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами послал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для Русских эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
Насправді важливе відео. І так, там є про літаки, час -23.44 "even fighter jets"
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvlRjmLAGB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498020843334643715%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fyes-postavit-ukrajini-boyovi-litaki-borrel-ostanni-novini-50220693.htm
Він просто вказав що обмежень нема, буде все.
P.S. Нобелівську премію цьому "генію".