ЕС поставит Украине боевые самолеты и оружие, - Боррель

Европейский союз предоставит Украине летальное оружие общей стоимостью 450 млн евро и нелетальных грузов на сумму 50 млн евро

Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, ісообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 млн евро пакета поддержки и еще 50 млн нелетальных материалов – топливо, защитное оборудование", - сообщил он.

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По словам Борреля, это все будет покрываться за счет возможностей нашего Европейского фонда мира. "Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, как минимум, не препятствовали этому решению", - подчеркнул Высокий представитель.

Доставлять эти материалы будут через Польшу. Завтра министры обороны стран-членов ЕС соберутся, чтобы скоординировать поставки.

Кроме того, в ЕС намерены работать над усилением киберзащиты Украины.