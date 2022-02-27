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Внаслідок ракетного удару по військовій частині у Володимирі загинув воїн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок ракетного удару по військовій частині у Володимирі загинув воїн

Унаслідок ракетного удару по військовій частині поблизу Володимира зі сторони Білорусі загинув захисник України.

Про це під час відеозвернення у Фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника", – зазначив Пальонка.

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Топ коментарі
+19
в сторону бульбашей лупите по всему, в чем проблема?
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27.02.2022 23:18
+11
не игнорируйте обстрелы со стороны бульбашей, они используют все силы для того чтобы уничтожить Украину.
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27.02.2022 23:21
+6
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·11 мин

⚡️⚡️⚡️❗️❗️❗️
О 22:30 в н.п. Капітановка (50.442889602520836, 30.18299615325078) відмічено стоянку техніки противника (кількість уточнюється).
За наявною інформацією, над ними спостерігається 5 дронів.
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27.02.2022 23:19
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в сторону бульбашей лупите по всему, в чем проблема?
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27.02.2022 23:18 Відповісти
Nick Dmytriiev@NDmytriiev·11 мин

⚡️⚡️⚡️❗️❗️❗️
О 22:30 в н.п. Капітановка (50.442889602520836, 30.18299615325078) відмічено стоянку техніки противника (кількість уточнюється).
За наявною інформацією, над ними спостерігається 5 дронів.
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27.02.2022 23:19 Відповісти
не игнорируйте обстрелы со стороны бульбашей, они используют все силы для того чтобы уничтожить Украину.
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27.02.2022 23:21 Відповісти
Новина, зрозуміло, трагічна. Герою слава! Але, тільки подумати, РАКЕТА, щоб вбити одного солдата.
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27.02.2022 23:22 Відповісти
Ракетами ніхто ніколи війни не вигравав... Скільки тисяч Фау-1 і Фау-2 гітлерівці запустили до Англії... Результати мізерні... А там в кожній з них тонна вибухівки була... В "Іскандері" лише 480 кг...
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27.02.2022 23:29 Відповісти
ракета - оружие устрашения, хотя с современной точностью могут выводить инфраструктуру, впрочем чего и добваютяся, следующие объекты будут вода, электрика
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28.02.2022 00:13 Відповісти
Устатя млядь. Нельзя верить ни одному их слову. Любые переговоры они используют для того, чтобы нанести внезапный удар
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27.02.2022 23:30 Відповісти
Вічна слава герою! Смерть оркам!
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27.02.2022 23:36 Відповісти
скоты белорусы...
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27.02.2022 23:42 Відповісти
Імена наших героїв будуть з нами на віки.
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27.02.2022 23:46 Відповісти
Хєрачте лаптєногих так, щоб талібан хрестився
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28.02.2022 00:28 Відповісти
а хочется услышать, что ракетно-бомбовые удары наносятся по вонючим кацапским городам ярославлю, владимиру, смоленску, воронежу, *********** и мацкве... это бы сразу согрело душу очень многим... да скоро так оно и будет... умоется кацапстан своей вонючей кровью...
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28.02.2022 05:36 Відповісти
 
 