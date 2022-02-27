Внаслідок ракетного удару по військовій частині у Володимирі загинув воїн

Унаслідок ракетного удару по військовій частині поблизу Володимира зі сторони Білорусі загинув захисник України.

Про це під час відеозвернення у Фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника", – зазначив Пальонка.

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