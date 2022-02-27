Внаслідок ракетного удару по військовій частині у Володимирі загинув воїн
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Унаслідок ракетного удару по військовій частині поблизу Володимира зі сторони Білорусі загинув захисник України.
Про це під час відеозвернення у Фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника", – зазначив Пальонка.
Топ коментарі
+19 Aleks_15
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О 22:30 в н.п. Капітановка (50.442889602520836, 30.18299615325078) відмічено стоянку техніки противника (кількість уточнюється).
За наявною інформацією, над ними спостерігається 5 дронів.