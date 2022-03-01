На мера Куп’янська, який здав місто окупантам, завели справу про держзраду

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

Про це повідомили в прокуратурі Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Тепер його притягнуть до відповідальності за за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, за фактом державної зради КК України).