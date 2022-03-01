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На мера Куп’янська, який здав місто окупантам, завели справу про держзраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На мера Куп’янська, який здав місто окупантам, завели справу про держзраду

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

Про це повідомили в прокуратурі Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Тепер його притягнуть до відповідальності за за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, за фактом державної зради КК України).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
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27.02.2022 23:35
+41
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27.02.2022 23:40
+36
Не панькайтесь з винесенням та оголошенням вироку! Всі докази в наявності, роботи на 15 хвилин!
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27.02.2022 23:35
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А що воно ще дихає????
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28.02.2022 00:04 Відповісти
він уже не мер а може бути вмер.)
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28.02.2022 00:07 Відповісти
більше бздить
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28.02.2022 00:11 Відповісти
И в украинской семье не без урода.
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28.02.2022 00:05 Відповісти
если именно сейчас не начинать показательно казнить предателей всех рангов - то все что Мы сейчас делаем будет дарма....
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28.02.2022 00:06 Відповісти
Помимо Купянска. Мутная история.
https://hromadske.ua/posts/vo-mera-berdyanska-zayaviv-sho-rosijski-vijskovi-zajnyali-vsi-adminbudivli-mista

Виконувач обов'язків мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста. Він запевнив, що влада залишається на місцях і намагається працювати.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Щойно ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка, озброєні солдати та почали переміщення по всій території нашого рідного міста. Я до останнього перебував у будівлі міської ради, але нещодавно туди зайшли озброєні люди, які відрекомендувалися російськими військовими і сказали, що всі адміністративні будівлі під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю міськради. Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей», - сказав він.

Свідло зазначив, що вважає таку пропозицію неприйнятною, тому весь оперативний штаб покинув будівлю. За його словами, місцева влада продовжує працювати й координувати роботу оперативного штабу віддалено.

«Ми всі залишаємось на місцях і продовжуємо працювати, поки це можливо. Але ми всі маємо розуміти, що йде війна. Я не знаю, яким буде завтрашній день, але на мою думку, сьогоднішня ніч буде дуже й дуже важкою. Тому закликаю всіх мешканців зберігати спокій та перебувати у сховищах. Що буде завтра - ми можемо тільки здогадуватися», - зазначив очільник міста.

Журналістка із Бердянська нам у коментарі розповіла, що російські військові зайшли у місто 27 лютого з двох сторін.

«Вони почали ходити всіма районами міста, БТР їхали, і піхота поруч ішла. Люди почали знімати це та викладати в інтернет. Писали, що голодні, шукають їжу. Люди виходили до них і питали, навіщо вони прийшли. Солдати сказали: "Ми мирне населення не чіпаємо, але якщо нам чинити опір - ми стріляємо на ураження". Увечері вони зайшли до міськвідділу поліції, потім до виконкому, а потім до частини ДСНС», - сказала журналістка.

Вона розповіла, що люди в місті почуваються беззахисними. За її словами, окупанти відключили телебачення у місті.

Також нам розповіли, що народний депутат і впливовий бізнесмен міста Олександр Пономарьов та ексмер міста Валерій Баранов останніми днями майже не робили офіційних заяв. Так, Баранов з'явився в мережі лише сьогодні, 27 лютого.А Пономарьов зробив один допис у Facebook 24 лютого. Крім того, ми отримали інформацію, що окупанти зайняли будівлю місцевого телеканалу «ТБ Бердянськ», який належить Пономарьову.

Ми також звертались до колцентру Бердянська. Ми запитали, чому на сайті міської ради не пишуть, що у Бердянську російська техніка та окупанти, але вказують «військові». Там відповіли, що не знали, що то за техніка.
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28.02.2022 00:08 Відповісти
Таке враження,що заплановано здають міста.Сподіваюсь,що помиляюсь.
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28.02.2022 00:27 Відповісти
Здають містечка мери-зрадники, які мали б сприяти теробороні але саботували її.
А у самооборони вирішальна роль щоб загарбники не зайняли населений пункт з ходу.
На жаль - таке трапляється. На щастя - картину війни принципово не змінює.
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28.02.2022 04:27 Відповісти
Розберемось з кожним випадком окремо,але попізже.Все буде Україна!
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28.02.2022 05:47 Відповісти
Думає - нацарює сто рублів і втече. А х*й там.
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28.02.2022 00:10 Відповісти
Хіба що в північну корею🤣
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28.02.2022 05:48 Відповісти
В Бердянске мер тоже с опзж и туда тоже зашли росвойска,,,совпадение?,,,не думаю,,,
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28.02.2022 00:12 Відповісти
Онліфанс наклав санкції на свинокацапських шалав. Гроші не виводяться.
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28.02.2022 00:13 Відповісти
мне вообще удивительно, вот чем сейчас думаете вата на юге, в Харькове??
Раньше россия была сильной и они могли надеяться на жирные пенсии.
Сейчас это страна-изгой.
Полный остракизм. Крах экономике. Это будет ж* мира. Хуже сев. кореи.

И находятся умственно отсталые, кто этого до сих пор не понимает.
Я в шоке просто....
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28.02.2022 00:14 Відповісти
сходи на их форумы, почитай. ...Великий путин, мы победили.. санкции похер.. все отлично.. уря!
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28.02.2022 00:23 Відповісти
ок, напишите мне завтра пож-та, не изменилось ли настроение
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28.02.2022 00:28 Відповісти
soglasen!!!!
zdem utra 8 po moskve. fondovij rinok otkrojut. eti iskanderi u karlika v zope budet. buketom.
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28.02.2022 00:36 Відповісти
Третий депутат Госдумы осудил войну в Украине:

«Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом. <...> Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна», - написал в фейсбуке Вячеслав Мархаев.

Мархаев - член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия. Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ - Михаил Матвеев и Олег Смолин.
https://t.me/charter97_org/63921
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28.02.2022 00:29 Відповісти
Как бы т.е.
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28.02.2022 00:50 Відповісти
Хароший руській!Харошим руськім-харошие гроби!😡
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28.02.2022 05:51 Відповісти
Спасибо, Вячеслав. Мьі вас повесим в числе последних упьірей.
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28.02.2022 07:28 Відповісти
Эти упыри как мы не пробивали коридор в Крым, вот что хреново будет.
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28.02.2022 00:49 Відповісти
Браво!
Вот эту мысль кто может должен тиражировать во всех ватных пабликах!
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28.02.2022 09:56 Відповісти
Справу про держ зраду це мало.Я б таким колаборантам відрізав би одне вухо .Аби до кінця свого життя всі люди бачили що він коллаборант.
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28.02.2022 00:16 Відповісти
Для чого відрізати вухо трупові?
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28.02.2022 00:20 Відповісти
dlia kollekcii na stene
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Номер телефонона цього мера +38(095)-425-66-80
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Не можливо дозвониться, весь час занято
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28.02.2022 00:33 Відповісти
Колаборанти мають знищуватись за законами військового часу. ОПЗЖ має висіти на смереках.
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28.02.2022 00:19 Відповісти
ТАКИХ ********* НАДО РАСТРЕЛИВАТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ
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28.02.2022 00:21 Відповісти
При поимке вешать и не снимать ,гнида . Весь народ помогает ВСУ и борется , а эта ***** , нет слов ............
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28.02.2022 00:22 Відповісти
думаю, что не нужно заводить дело, нужно просто будет найти и отправить на концерт Кобзона, тварь
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28.02.2022 00:23 Відповісти
Вернуться захваченные города, у русни нет шансов их удерживать ,когда мы их погоним назад в мокшанские болота.
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28.02.2022 00:24 Відповісти
Надіюсь що в внього вже не має голови.
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28.02.2022 00:24 Відповісти
Расстрелять падлу на месте.
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28.02.2022 00:27 Відповісти
в раде таких полно.. после войны, сбу должно заняться этими предателями.. хотя сбу тоже ими напичкано..
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28.02.2022 00:28 Відповісти
Які ще мери у воєнний час?
Керувати повинні військові люди із званням та досвідом, а мери можуть бути лише радниками по локальним питанням.
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28.02.2022 00:28 Відповісти
В мене питання - якщо завтра делегація України на зустрічі з росіянами здасть частину теритоії України - теж одразу буде кримінальна справа проти них?
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28.02.2022 00:31 Відповісти
Дядя ты дибил???
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28.02.2022 00:34 Відповісти
шановний, я тебе не ображав. чи , може ти не розумієш українською, тому так реагуєш?
Якщо ні, напишу російською, можу й німецькою, якщо бажаєш.
Если завтра украинская делегация сдаст россии часть украинской территории, будет ли в отношении них возбуждено уголовное дело сразу же?
Ведь нигде нет информации о том, на ЧТО пойдут представители украинской делегации.
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28.02.2022 00:43 Відповісти
Наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА!!!!
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28.02.2022 00:34 Відповісти
Я б тобі за таку новину не одну пляшку горілки, віскі, корна "поставив", але я питав реально, а не те, чого ми б хотіли.
Лозунги були в СРСР.
Краще дії
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28.02.2022 00:47 Відповісти
Якщо завтра,як ти кажеш,"делегація України" і далі по тексту,то вони автоматично перестають бути делегацією України.Конституція України тобі в допомогу🤣
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28.02.2022 05:41 Відповісти
Это хорошо, а как же мэр Новой Каховки, который точно также сдал город, на время вторжения полиции уже в городе не было, работников военкомата тоже, территориальная оборона была саботирована, небыло предпринято никаких от слова совсем действий по ее организации. И да он ходил на переговоры с оккупантами. Если его не заберет прокуратура, сами его повесим.
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28.02.2022 00:35 Відповісти
Час до пекла цій тварині
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28.02.2022 01:17 Відповісти
А как насчет тех кто голосовпл за его.
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28.02.2022 01:46 Відповісти
Ура перемога, а на всех опзжоперив превентивно нельзя?
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28.02.2022 02:01 Відповісти
Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ. Всіх, хто голосував за ОПЗЖ треба на кол посадить!
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28.02.2022 02:55 Відповісти
Зрадники, повинні чистити сортири.
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28.02.2022 03:57 Відповісти
15 рочків строгача-це найгуманніше,що може бути.мертвечук,шуфрич,рябинович і ко -приготуватись.😡
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28.02.2022 05:35 Відповісти
Не пожалкувати i вислати за ним ССО никiв та показово розстрiлчти
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28.02.2022 06:19 Відповісти
Мер Куп'янська зрадив Україну.В кожній новині є і позитив- позриваються деякі консерви-колаборанти.Сцись кіп'ятком ,а краще скоріш самоліквідуйся,бо ми вже йдемо по тебе😡
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28.02.2022 06:57 Відповісти
Зачем так строго-Мамчур,за это,Героя Украины получил...
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28.02.2022 07:29 Відповісти
Щось мені підказує, що йому все рівно...
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28.02.2022 07:38 Відповісти
Наши "судейские" так и не смогли посадить Штепу мэра Славянска которая встречала первых рашен оккупантов в 2014 с цветами... Так что вопрос неоднозначный.. Ну вот так у нас.. Поэтому эти "пад-ы" и не боятся сдавать города.
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28.02.2022 09:47 Відповісти
Лишень би не було так як зі Штепою!
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01.03.2022 01:53 Відповісти
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