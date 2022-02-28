На мэра Купянска, сдавшего город оккупантам, завели дело о госизмене
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения оказал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете", - говорится в сообщении.
Теперь его привлекут к ответственности по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по факту государственной измены УК Украины).
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https://hromadske.ua/posts/vo-mera-berdyanska-zayaviv-sho-rosijski-vijskovi-zajnyali-vsi-adminbudivli-mista
Виконувач обов'язків мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста. Він запевнив, що влада залишається на місцях і намагається працювати.
Про це він сказав у відеозверненні.
«Щойно ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка, озброєні солдати та почали переміщення по всій території нашого рідного міста. Я до останнього перебував у будівлі міської ради, але нещодавно туди зайшли озброєні люди, які відрекомендувалися російськими військовими і сказали, що всі адміністративні будівлі під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю міськради. Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей», - сказав він.
Свідло зазначив, що вважає таку пропозицію неприйнятною, тому весь оперативний штаб покинув будівлю. За його словами, місцева влада продовжує працювати й координувати роботу оперативного штабу віддалено.
«Ми всі залишаємось на місцях і продовжуємо працювати, поки це можливо. Але ми всі маємо розуміти, що йде війна. Я не знаю, яким буде завтрашній день, але на мою думку, сьогоднішня ніч буде дуже й дуже важкою. Тому закликаю всіх мешканців зберігати спокій та перебувати у сховищах. Що буде завтра - ми можемо тільки здогадуватися», - зазначив очільник міста.
Журналістка із Бердянська нам у коментарі розповіла, що російські військові зайшли у місто 27 лютого з двох сторін.
«Вони почали ходити всіма районами міста, БТР їхали, і піхота поруч ішла. Люди почали знімати це та викладати в інтернет. Писали, що голодні, шукають їжу. Люди виходили до них і питали, навіщо вони прийшли. Солдати сказали: "Ми мирне населення не чіпаємо, але якщо нам чинити опір - ми стріляємо на ураження". Увечері вони зайшли до міськвідділу поліції, потім до виконкому, а потім до частини ДСНС», - сказала журналістка.
Вона розповіла, що люди в місті почуваються беззахисними. За її словами, окупанти відключили телебачення у місті.
Також нам розповіли, що народний депутат і впливовий бізнесмен міста Олександр Пономарьов та ексмер міста Валерій Баранов останніми днями майже не робили офіційних заяв. Так, Баранов з'явився в мережі лише сьогодні, 27 лютого.А Пономарьов зробив один допис у Facebook 24 лютого. Крім того, ми отримали інформацію, що окупанти зайняли будівлю місцевого телеканалу «ТБ Бердянськ», який належить Пономарьову.
Ми також звертались до колцентру Бердянська. Ми запитали, чому на сайті міської ради не пишуть, що у Бердянську російська техніка та окупанти, але вказують «військові». Там відповіли, що не знали, що то за техніка.
А у самооборони вирішальна роль щоб загарбники не зайняли населений пункт з ходу.
На жаль - таке трапляється. На щастя - картину війни принципово не змінює.
Раньше россия была сильной и они могли надеяться на жирные пенсии.
Сейчас это страна-изгой.
Полный остракизм. Крах экономике. Это будет ж* мира. Хуже сев. кореи.
И находятся умственно отсталые, кто этого до сих пор не понимает.
Я в шоке просто....
zdem utra 8 po moskve. fondovij rinok otkrojut. eti iskanderi u karlika v zope budet. buketom.
«Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом. <...> Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна», - написал в фейсбуке Вячеслав Мархаев.
Мархаев - член КПРФ и депутат Госдумы от Республики Бурятия. Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ - Михаил Матвеев и Олег Смолин.
https://t.me/charter97_org/63921
Вот эту мысль кто может должен тиражировать во всех ватных пабликах!
Керувати повинні військові люди із званням та досвідом, а мери можуть бути лише радниками по локальним питанням.
Якщо ні, напишу російською, можу й німецькою, якщо бажаєш.
Если завтра украинская делегация сдаст россии часть украинской территории, будет ли в отношении них возбуждено уголовное дело сразу же?
Ведь нигде нет информации о том, на ЧТО пойдут представители украинской делегации.
Лозунги були в СРСР.
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