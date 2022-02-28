На мэра Купянска, сдавшего город оккупантам, завели дело о госизмене

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Купянского городского головы Геннадия Мацегоры.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения оказал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете", - говорится в сообщении.

Теперь его привлекут к ответственности по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 (по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, по факту государственной измены УК Украины).