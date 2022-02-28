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ДРГ обстріляла жителів села на Харківщині: поранено чотирьох людей

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ДРГ обстріляла жителів села на Харківщині: поранено чотирьох людей

У Харківській області диверсійно-розвідувальна група обстріляла мирне населення в селі Попівка Красноградського району, поранено чотирьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що 27 лютого до чергової частини Красноградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що о 14:42 до приймального відділення Красноградської центральної районної лікарні були доправлені 37-річний, 49-річний і 62-річний чоловіки та 31-річна жінка.

Потерпілі дістали вогнепальні поранення в різні частини тіла.

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Встановлено, що двоє поранених чоловіків є бійцями територіальної оборони.

Відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Автор: Анна Судак
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Передаю вітання сім'ї Валерія Жидкова із Орловской області.

Этот москаль домой уже не поедет. Остается компостом здесь в Украине. Передаем его мамке спасибо за удобрение.

https://twitter.com/MrLatis/status/1498048938179444737

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28.02.2022 02:17 Відповісти
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28.02.2022 02:18 Відповісти
Це хороший москаль. Побільше б таких.
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28.02.2022 03:51 Відповісти
У меня один вопрос возник: время же военное, почему везде показывают видео с задержанием ДРГшников? Их разве ВСУ, НП и полиция не имеет права валить на месте в условиях военного времени?
Я думаю, что если бы ДРГшники знали, что их тупо будут остреливать - желающих поклеить светящиеся меточки резко поубавится..
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28.02.2022 02:56 Відповісти
******** недавно, около часа ночи, обстреляли градами мирный поселак Высокий. Он южнее Харькова. Горят дома. Сидим в подвалах. Света нет.
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28.02.2022 03:44 Відповісти
 
 