Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кілька штатів США вирішили зняти з продажу російську горілку на знак протесту проти нападу РФ на Україну.
Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Губернатор штату Огайо Майк Девайн доручив міністерству торгівлі свого штату "припинити як купівлю, так і продаж усієї горілки, виробленої компанією "Російський стандарт"".
Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також підписав наказ "про видалення спиртних напоїв російського виробництва та російських брендів з наших магазинів спиртних напоїв та вин до подальшого повідомлення".
"Нью-Гемпшир підтримує народ України у його боротьбі за свободу", - зазначив Сунуну.
Губернатор штату Юта Спенсер Кокс також видав розпорядження, що обмежує продаж продукції російського виробництва.
Серед інших губернатор Техасу Грег Ебботт попросив роздрібних торговців у своєму штаті прибрати російські товари з полиць магазинів, заявивши, що "Техас підтримує Україну".
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І шо тепер робити?
ДЕ ЦЯ НОВИНА?
SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, фактически мессенджер. Но не для самих денег, а именно распоряжений об их отправке - в этом отличие от платежных систем. Если совсем грубо, то оплата картой и межкарточные переводы - это для бытовых нужд, а SWIFT - для бизнеса.
Чем грозит россиянам отключение от SWIFT?
SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах и территориях. Отключение банка от SWIFT значит, что он мгновенно выпадает из этой системы. То есть российскому экспортеру пшеницы станет гораздо сложнее получить на свой счет в этих банках платеж от иностранного покупателя. А тому, кто ввозит в Россию одежду из Италии, придется сильно повозиться, чтобы заплатить итальянскому контрагенту.
Это не значит, что без SWIFT внешняя торговля с ЕС и США станет для России невозможна. Но ее объем станет в разы меньше, а издержки для всех участников - выше.
До появления SWIFT финансовые сообщения передавали по факсу и электронной почте. Сейчас так тоже можно, но это очень неудобно и долго. Кроме того, аналог SWIFT есть, например, в Китае - СIPS. Возможно, Россия будет пользоваться им. Но к нему подключено гораздо меньше контрагентов, чем к SWIFT (CIPS обслуживает примерно 0,3% объема транзакций SWIFT). К российскому СПФС и вовсе подключено буквально несколько иностранных банков, в частности, на Кубе, в Беларуси и в Кыргызстане.
Отключения SWIFT боялись как самой радикальной формы санкций еще в 2014 году - и вот в ночь на воскресенье 27 февраля США и ЕС выпустили совместный релиз об отключении "отдельных банков" от него. О каких именно банках идет речь, из документа напрямую не следует.
Российские и зарубежные финансовые журналисты считают, что имеются в виду те, кто попал под санкции. Пока это ВТБ, Совкомбанк, "Открытие", Новикомбанк и Сбербанк. Это же говорит официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. Но список банков без SWIFT, подчеркивает он, может быть расширен.
Сам я из Житомира, но давно это было, особенно сильно расстроился, когда прочитал о попадании в Житомирский аэропорт, мы жили совсем недалеко от него
✌👍
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!