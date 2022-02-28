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Новини За кордоном
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горілка (51) США (14482) торгівля (390) підтримка (391)

Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Декілька штатів у США відмовилися від продажу російської горілки, - ЗМІ

Кілька штатів США вирішили зняти з продажу російську горілку на знак протесту проти нападу РФ на Україну.

Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Губернатор штату Огайо Майк Девайн доручив міністерству торгівлі свого штату "припинити як купівлю, так і продаж усієї горілки, виробленої компанією "Російський стандарт"".

Губернатор Нью-Гемпшира Кріс Сунуну також підписав наказ "про видалення спиртних напоїв російського виробництва та російських брендів з наших магазинів спиртних напоїв та вин до подальшого повідомлення".

"Нью-Гемпшир підтримує народ України у його боротьбі за свободу", - зазначив Сунуну.

Читайте: Антивоєнні акції росіян на підтримку України. Активістів затримують

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс також видав розпорядження, що обмежує продаж продукції російського виробництва.

Серед інших губернатор Техасу Грег Ебботт попросив роздрібних торговців у своєму штаті прибрати російські товари з полиць магазинів, заявивши, що "Техас підтримує Україну".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Єто генацід! Астанавітесь!
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28.02.2022 03:41
+6
Русофобія 40% lvl
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28.02.2022 03:44
+5
Штат Нью-Йорк забороняє будь-який бізнес з РФ і виводить з РФ всі свої капітали.
ДЕ ЦЯ НОВИНА?
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28.02.2022 03:49
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Єто генацід! Астанавітесь!
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28.02.2022 03:41 Відповісти
ЭЭ, а как же рукцие без водяры? Астанавитесь!11!!1
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28.02.2022 03:43 Відповісти
Водкі нєт???

І шо тепер робити?
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28.02.2022 03:43 Відповісти
Русофобія 40% lvl
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28.02.2022 03:44 Відповісти
Пишуть, мають літаки з білоруськими десантниками прибути) ці теж захотіли відхопити
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28.02.2022 03:45 Відповісти
Сподіваюся стінгери доїхали..
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28.02.2022 03:47 Відповісти
Штат Нью-Йорк забороняє будь-який бізнес з РФ і виводить з РФ всі свої капітали.
ДЕ ЦЯ НОВИНА?
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28.02.2022 03:49 Відповісти
У нас в Манитобе из Liquor Marts убрали весь алкоголь сделаны на расее
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28.02.2022 03:51 Відповісти
Ми їх своєю горілкою завалимо, українська краща)
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28.02.2022 03:51 Відповісти
Владелец Хортицы Черняк - мудило ватное украинофобское.
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28.02.2022 04:07 Відповісти
*****, не знав.
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28.02.2022 04:19 Відповісти
Мы тут и свою неплохую гоним
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28.02.2022 04:38 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 03:51 Відповісти
Все цапське стадо заслуговує коктейль молотова
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28.02.2022 03:58 Відповісти
Подробно

SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, фактически мессенджер. Но не для самих денег, а именно распоряжений об их отправке - в этом отличие от платежных систем. Если совсем грубо, то оплата картой и межкарточные переводы - это для бытовых нужд, а SWIFT - для бизнеса.

Чем грозит россиянам отключение от SWIFT?

SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах и территориях. Отключение банка от SWIFT значит, что он мгновенно выпадает из этой системы. То есть российскому экспортеру пшеницы станет гораздо сложнее получить на свой счет в этих банках платеж от иностранного покупателя. А тому, кто ввозит в Россию одежду из Италии, придется сильно повозиться, чтобы заплатить итальянскому контрагенту.

Это не значит, что без SWIFT внешняя торговля с ЕС и США станет для России невозможна. Но ее объем станет в разы меньше, а издержки для всех участников - выше.

До появления SWIFT финансовые сообщения передавали по факсу и электронной почте. Сейчас так тоже можно, но это очень неудобно и долго. Кроме того, аналог SWIFT есть, например, в Китае - СIPS. Возможно, Россия будет пользоваться им. Но к нему подключено гораздо меньше контрагентов, чем к SWIFT (CIPS обслуживает примерно 0,3% объема транзакций SWIFT). К российскому СПФС и вовсе подключено буквально несколько иностранных банков, в частности, на Кубе, в Беларуси и в Кыргызстане.

Отключения SWIFT боялись как самой радикальной формы санкций еще в 2014 году - и вот в ночь на воскресенье 27 февраля США и ЕС выпустили совместный релиз об отключении "отдельных банков" от него. О каких именно банках идет речь, из документа напрямую не следует.

Российские и зарубежные финансовые журналисты считают, что имеются в виду те, кто попал под санкции. Пока это ВТБ, Совкомбанк, "Открытие", Новикомбанк и Сбербанк. Это же говорит официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. Но список банков без SWIFT, подчеркивает он, может быть расширен.
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28.02.2022 04:27 Відповісти
подтверждаю, дело даже не в штатах, отдельные магазины могут принимать свои собственные решения. Довольно приличный магазин в моем городке решил убрать (буквально вчера) всю водку российского производства. Неделю назад я спросил у хозяина горилку (horilka) он записал, что попробует поискать и позвонит. И позвонил, сказал что не смог найти, но будет еще искать. Надеюсь, что после довольно большого митинга в Бостоне в поддержку Украины поставщики начнут поставлять украинскую горилку. В итоге я нашел в армянском магазине "Хортицу" Pepper Honey Hot Khortytsa, чему я очень рад
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28.02.2022 04:02 Відповісти
Завтра завітаю в мережі наших магазинів з продажу алкоголю. Дуже цікаво буде запитати. Флорида.
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28.02.2022 04:20 Відповісти
удачи должно быть не дорого, свою бутылку купил за $12, она была последняя, хозяин сказал, что постарается еще заказать. Сегодня выпил 100г за ваше здоровье и победу
Сам я из Житомира, но давно это было, особенно сильно расстроился, когда прочитал о попадании в Житомирский аэропорт, мы жили совсем недалеко от него
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28.02.2022 04:34 Відповісти
Написал NetCost Market (популярная сеть магазинов в NY, NJ и Pennsylvania) где попросил их убрать с полок товары российского производства. Даже раньше всегда смотрел где сделанно перед тем как купить и только покупал российский товар если вообще не было никакой альтернативы.
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28.02.2022 05:54 Відповісти
Як цю шнягу можна пити? От Українська зовсім інше діло, особливо коли Свято наближається...
✌👍
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28.02.2022 04:28 Відповісти
Це саме мудре рішення, про яке я чув за останні чотири дні
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28.02.2022 04:32 Відповісти
В деяких штатах навіть до війни міцні напої не можна було купити в неділю, бо "всім в церкву!" В інших штатах гастрономи продають тільки вино чи пиво. Хочеш горілки йди в спеціалізований liquor store. Така крамниця не може розміщуватись поблизу школи чи дитсадочку. Кожний liquor store утримує індус, який робить собі на ньому бізнес-візу *** для іміграції в США, як такий що "відкрив бізнес в США". Теж нація хитрованів.
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28.02.2022 04:50 Відповісти
США !!! ВІДМОВТЕСЬ ВІД РОССІЙСЬКОЙ МАФІЇ, ЯК УКРАЇНА ВІД РОССІЙСЬКОЙ АРМІЇ !!!
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28.02.2022 05:22 Відповісти
Утнас тут в Україні ще треба буде декацапізацію робить!
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28.02.2022 05:40 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:46 Відповісти
Я завжди казав - текила смачніше! 😊
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26.08.2022 11:46 Відповісти
 
 