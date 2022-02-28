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Євросоюз повністю закрив повітряний простір для літаків РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз повністю закрив повітряний простір для літаків РФ

Європейський союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору союзу для повітряних суден, зареєстрованих у РФ, а також транспорту, який належить або зафрахтований російською юридичною чи фізичною особою. Виключення - лише для аварійних посадок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на серйозність ситуації та у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, доцільно запровадити подальші обмежувальні заходи, пов'язані з фінансами та авіацією... Держави-члени повинні бути зобов'язані відмовляти у дозволі на посадку, зліт або проліт над своєю територією будь-яким повітряним судам, що експлуатуються російськими авіаперевізниками, у тому числі як маркетинговий перевізник, будь-яким повітряним судам, зареєстрованим у Росії, та повітряним судам, зареєстрованим не в Росії, які належать або зафрахтовані або іншим чином контролюються російською юридичною або фізичною особою", - йдеться в опублікованому у понеділок Офіційний журнал ЄС.

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При цьому уточнюється, що виняток із цього правила робиться для випадків аварійної посадки та в разі зльотів/посадок з гуманітарною метою.

Рішення набирає чинності з дати опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу 28 лютого 2022 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
коротко.
Мордор повинен бути знищений.
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28.02.2022 05:43
+11
На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:47
+8
Уже - правда кораблям...
Русский военний корабль - иди ***** !
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28.02.2022 06:01
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коротко.
Мордор повинен бути знищений.
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28.02.2022 05:43 Відповісти
Та погоди ты. Их недонародец должен вдоволь пострадать ещё...
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28.02.2022 06:04 Відповісти
Підтримую.
Вони вже попливли, бо починають розуміти, що їхнє місце біля параші.
https://t.me/D7_channel/3516
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28.02.2022 06:17 Відповісти
На Токийской бирже, где уже начались утренние торги, рубль сначала резко обвалился на 30%, а затем - на 40%. ШОУ ПОЧИНАЄТСЯ
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28.02.2022 05:47 Відповісти
Добре. От би ще турки заборонили...
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28.02.2022 05:47 Відповісти
Уже - правда кораблям...
Русский военний корабль - иди ***** !
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28.02.2022 06:01 Відповісти
Говорят что Аэрофлот открыл новые маршруты из Шереметьево во Внуково и Домодедово.
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28.02.2022 05:55 Відповісти
В шереметьево две полосы. Еще можно летать с правой на левую и наоборот
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28.02.2022 05:58 Відповісти
Ребята, кто в теме, вопрос. Пролет територий стран, входящих в Евроконтроль (и дугих в Европе) выполняется "по флайтплану". Т.е. разрешение не требуется. Если я правильно понимаю, то невозможно будет зафайлить флайтплан в/из расии и/или для борта, имеюшего рускую регистрацию. Правильно?
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28.02.2022 05:56 Відповісти
Довго чухаються
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28.02.2022 06:17 Відповісти
Крысоловка Захлопывается!
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28.02.2022 06:17 Відповісти
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після вторгнення в Україну Росія все ще має друзів у світі - наприклад, Китай.

Або я погано вчив східні науки , або Китай скористується війною в Україні - для досягнення своїх особистих цілей
І не дасть ні військ , ні зброї ...гроші - дасть , але на яких умовах ???
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28.02.2022 06:18 Відповісти
 
 