Євросоюз повністю закрив повітряний простір для літаків РФ
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Європейський союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору союзу для повітряних суден, зареєстрованих у РФ, а також транспорту, який належить або зафрахтований російською юридичною чи фізичною особою. Виключення - лише для аварійних посадок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зважаючи на серйозність ситуації та у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, доцільно запровадити подальші обмежувальні заходи, пов'язані з фінансами та авіацією... Держави-члени повинні бути зобов'язані відмовляти у дозволі на посадку, зліт або проліт над своєю територією будь-яким повітряним судам, що експлуатуються російськими авіаперевізниками, у тому числі як маркетинговий перевізник, будь-яким повітряним судам, зареєстрованим у Росії, та повітряним судам, зареєстрованим не в Росії, які належать або зафрахтовані або іншим чином контролюються російською юридичною або фізичною особою", - йдеться в опублікованому у понеділок Офіційний журнал ЄС.
При цьому уточнюється, що виняток із цього правила робиться для випадків аварійної посадки та в разі зльотів/посадок з гуманітарною метою.
Рішення набирає чинності з дати опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу 28 лютого 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Мордор повинен бути знищений.
Вони вже попливли, бо починають розуміти, що їхнє місце біля параші.
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Русский военний корабль - иди ***** !
Або я погано вчив східні науки , або Китай скористується війною в Україні - для досягнення своїх особистих цілей
І не дасть ні військ , ні зброї ...гроші - дасть , але на яких умовах ???