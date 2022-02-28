Через закриття авіапростору російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи
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Російський авіаперевізник "Аерофлот" скасував всі рейси в Європу з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Компанія заявила, що у зв'язку з обмеженнями повітряного простору з 28 лютого призупиняє всі рейси в Європу.
"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, введеними європейською владою, "Аерофлот" призупиняє з 28 Лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти по мережі європейських маршрутів", - йдеться в заяві.
Перевізник запропонував клієнтам, які вже купили квитки в Європу, оформити повернення коштів за місцем покупки проїзного документа.
Топ коментарі
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Ідіотокасаби, навіть не знали що летять з банківськими карточками, на яких "зеро" валюти.
Миж не варвари, просто готуємо "колоніальну адміністрацію" як було при Володимирі Хрестителі. Тим більше в москві є його памятник. Територію нам дурні кацапи застовбили.
Крупнейшие российские банки в воскресенье повысили свои внутренние обменные курсы доллара свыше 100 рублей, евро - свыше 110 рублей, пишет российское издание The Bell. Сбербанк в своем приложении по состоянию на 16:15 по Москве предлагал приобрести доллары за 99,49 рублей, евро - за 110,49 рублей, в ВТБ доллар стоит 105 рублей, евро - 115 рублей, у Тинькофф доллар - 114,8 рублей, евро - 125 рублей. По состоянию на 18:30 по Киеву (17:30 по Москве) курс доллара в Тинькофф составлял почти 154 рубля, рассказал собеседник Forbes среди клиентов банка в Москве.
Накануне лидеры ЕС, Великобритании, Канады и США согласовали новый пакет санкций против России. Он предусматривает, что избранные банки (вероятно, уже попавшие под санкции) отключат от SWIFT, активы российского центробанка заморозят, а олигархам закроют возможность получать «золотые» паспорта.
Замораживание международных резервов ЦБ, хранящихся в ценных бумагах, долларах, евро и фунтах стерлингов, сделает невозможным использование этой части для того, чтобы удерживать курс рубля. Детали санкций пока не опубликованы. Если ЕС, США и Великобритания действительно заморозят активы ЦБ РФ в своих валютах, указывает The Bell, российский регулятор потеряет доступ до около 60% своих резервов, что эквивалентно $340 млрд. Остальные номинированы в хранящемся в России физическом золоте и китайском юане.
В преддверии нападения на Украину курс доллара в России составлял около 79 рублей, евро - около 90 рублей.
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Ага, на Шойгу с Собяниным в упряжке...
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Российские банки продают доллар по 150 рублей. Завтра - первый рабочий день после введения санкций против Центробанка РФ
А просто больше летать некуда!
Теперь мир скажет Владимиру Путину: "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".