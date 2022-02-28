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Через закриття авіапростору російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через закриття авіапростору російський

Російський авіаперевізник "Аерофлот" скасував всі рейси в Європу з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія заявила, що у зв'язку з обмеженнями повітряного простору з 28 лютого призупиняє всі рейси в Європу.

"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, введеними європейською владою, "Аерофлот" призупиняє з 28 Лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти по мережі європейських маршрутів", - йдеться в заяві.

Перевізник запропонував клієнтам, які вже купили квитки в Європу, оформити повернення коштів за місцем покупки проїзного документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія разом із США заморозить активи ВТБ та "Аерофлоту", - Джонсон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Кацапский літак іди на х,,,,,й
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28.02.2022 06:41
+16
а далі і не буде. Тепер будуть нові компанії: "ТатарАвиа", "БашкирАвиа", "ЯкутАвіа", "ЧукоткаАвіа", "КенісбергАвіа"
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28.02.2022 06:43
+15
приятная утренняя новость... пора уже начинать бомбить мацкву, **********, смоленск, псков, владимир, ярославль... кацапы должны жить в аду... смерть кацапам и русне!
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28.02.2022 06:43
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Кацапский літак іди на х,,,,,й
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28.02.2022 06:41 Відповісти
не стільки через закриття повітря, стільки через те, що нікому вони там на хер не впираються
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28.02.2022 06:41 Відповісти
З їхніми фуфлями.
Ідіотокасаби, навіть не знали що летять з банківськими карточками, на яких "зеро" валюти.
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28.02.2022 06:44 Відповісти
а далі і не буде. Тепер будуть нові компанії: "ТатарАвиа", "БашкирАвиа", "ЯкутАвіа", "ЧукоткаАвіа", "КенісбергАвіа"
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28.02.2022 06:43 Відповісти
приятная утренняя новость... пора уже начинать бомбить мацкву, **********, смоленск, псков, владимир, ярославль... кацапы должны жить в аду... смерть кацапам и русне!
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28.02.2022 06:43 Відповісти
Нехай "паужинают" і в чергу до банку.
Миж не варвари, просто готуємо "колоніальну адміністрацію" як було при Володимирі Хрестителі. Тим більше в москві є його памятник. Територію нам дурні кацапи застовбили.
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28.02.2022 06:47 Відповісти
нетреба до них лізти, перебити падаль на украиїні. Зафіксувати кордони, а далі нехай повільно подихають в злидоті
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28.02.2022 07:15 Відповісти
теперь только на оленях
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28.02.2022 06:43 Відповісти
Детали санкций еще не опубликованы, однако есть вероятность, что из-за них ЦБ России не сможет в полной мере поддерживать рубль валютными интервенциями

Крупнейшие российские банки в воскресенье повысили свои внутренние обменные курсы доллара свыше 100 рублей, евро - свыше 110 рублей, пишет российское издание The Bell. Сбербанк в своем приложении по состоянию на 16:15 по Москве предлагал приобрести доллары за 99,49 рублей, евро - за 110,49 рублей, в ВТБ доллар стоит 105 рублей, евро - 115 рублей, у Тинькофф доллар - 114,8 рублей, евро - 125 рублей. По состоянию на 18:30 по Киеву (17:30 по Москве) курс доллара в Тинькофф составлял почти 154 рубля, рассказал собеседник Forbes среди клиентов банка в Москве.

Накануне лидеры ЕС, Великобритании, Канады и США согласовали новый пакет санкций против России. Он предусматривает, что избранные банки (вероятно, уже попавшие под санкции) отключат от SWIFT, активы российского центробанка заморозят, а олигархам закроют возможность получать «золотые» паспорта.

Замораживание международных резервов ЦБ, хранящихся в ценных бумагах, долларах, евро и фунтах стерлингов, сделает невозможным использование этой части для того, чтобы удерживать курс рубля. Детали санкций пока не опубликованы. Если ЕС, США и Великобритания действительно заморозят активы ЦБ РФ в своих валютах, указывает The Bell, российский регулятор потеряет доступ до около 60% своих резервов, что эквивалентно $340 млрд. Остальные номинированы в хранящемся в России физическом золоте и китайском юане.

В преддверии нападения на Украину курс доллара в России составлял около 79 рублей, евро - около 90 рублей.
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28.02.2022 06:50 Відповісти
теперь только на оленях

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Ага, на Шойгу с Собяниным в упряжке...
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28.02.2022 07:24 Відповісти
Кошти за білети будуть повертатись матрьошками
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28.02.2022 06:44 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 06:45 Відповісти
https://www.facebook.com/461342971066720/videos/377958560428938 , Відео із Фейсбука, москалі при в'їзді у село Ямище, Черніґівщина, передайте куди треба, хто знає.
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28.02.2022 06:45 Відповісти
Нащо їх повертати, хай візьмуть собі по рулону туалетного паперу в аеропорту, на цьому і розразуються
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28.02.2022 06:46 Відповісти
Нєх_й шастать.
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28.02.2022 06:47 Відповісти
Це 27 лютого було.

Российские банки продают доллар по 150 рублей. Завтра - первый рабочий день после введения санкций против Центробанка РФ
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28.02.2022 06:48 Відповісти
Аэрофлот заявил о запуске регулярных рейсов из Шереметьево в Домодедово и Внуково.
А просто больше летать некуда!
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28.02.2022 06:49 Відповісти
ще можна по Садовому Кільці запустити літачки
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28.02.2022 06:51 Відповісти
Интересует список стыковочных рейсов
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28.02.2022 06:56 Відповісти
Ні, в Домодєдово - пересадка з Шеремєтьєво до Внуково
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28.02.2022 08:29 Відповісти
-"Вы всегда можете воспользоваться веслами!"
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28.02.2022 06:51 Відповісти
Санкции, отключение от SWIFT, закрытое небо Европы, сотни убитых оккупантов, тотальная международная обструкция, полное военное унижение…

Теперь мир скажет Владимиру Путину: "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица".
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28.02.2022 06:52 Відповісти
Літайте ***** "На недельку в Комарово самольотами АЕРОФЛОТА!
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28.02.2022 06:58 Відповісти
Обрізайте, тварюки, своїм коритам крила і їздіть як на автобусах, але все-одно нах@й
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28.02.2022 07:03 Відповісти
У ЄС вже розглядають питання про закриття портів для кораблів РФ.Це при тому,що повітр.простір для Мордору закрили,фактично,всі єврокраїни. І це на додачу до скасування віз.Світ зачиняє росію у резервацію,в яких живуть дикі звірі. Вихід із резервації буде тільки через труп путіна
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28.02.2022 06:59 Відповісти
А Комарово це північніше ленінграда, тобто до 1940 було Фінляндією. Фіни не надумали вертати своє?
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28.02.2022 07:02 Відповісти
Новые полеты аэрофлота 'москва - на ***'
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28.02.2022 07:16 Відповісти
на руському воєному кораблі нехай тепер в море лаптєвих подорожують
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28.02.2022 07:18 Відповісти
кацапам потрібно брички готовити, щоб забрати своїх з Європи.
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28.02.2022 07:40 Відповісти
 
 