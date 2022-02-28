Ситуація в Миколаєві спокійна, ДРГ в місті немає

У Миколаєві наразі ситуація спокійна.

Про це у відеозверненні заявив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 8 годину ранку ДРГ в місті немає. На блокпостах стоять наші люди. Вони можуть стріляти вгору "на попередження". Якщо в них є "орієнтовка", то вони можуть вас перевіряти. Якщо вам нічого приховувати, все добре, але ви чуєте постріл - зупиняйтеся, піднімайте руки - хай перевірять документи", - зазначив він.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що ситуація в місті спокійна.

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