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Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада
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Сартану обстріляла авіація російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
"Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Топ коментарі
+14 Алла Новосад 5b57f84f
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+7 Мосий Шило
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@_Fashington
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