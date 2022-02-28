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Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада

Сартану обстріляла авіація російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Вашингтонский Обком

@_Fashington

"ДНР" приостанавливает мобилизацию - Пушилин.

Бибизяны закончились.
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28.02.2022 09:37
+7
Греков ********** решили добить.
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28.02.2022 09:38
+7
Знищуючи русню, не забуваємо знищувати ригів. Вони вже вдруге здають Неньку кацапам.
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28.02.2022 09:41
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

"ДНР" приостанавливает мобилизацию - Пушилин.

Бибизяны закончились.
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28.02.2022 09:37 Відповісти
Греков ********** решили добить.
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28.02.2022 09:38 Відповісти
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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28.02.2022 09:38 Відповісти
Надо наступать на Донецк.Отвлекем от Марика
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28.02.2022 09:39 Відповісти
Знищуючи русню, не забуваємо знищувати ригів. Вони вже вдруге здають Неньку кацапам.
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28.02.2022 09:41 Відповісти
"Герої Всім Привіт)) Є Харків в етері? Здайте сєпара Юрка Ворожка, під виглядом доброго хлопчика з собачкою веде абсолютно оперативну зйомку вказуючи на відсутність нашіх патрулів..."
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28.02.2022 09:43 Відповісти
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!!
іншої можливості у них НЕ буде!
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
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28.02.2022 09:43 Відповісти
Потрібно знаходити і відловлювати всіх сепарів поки вони не наробили біди, бо знову одягнуть вишиванки і будуть співати гімн України. Т
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28.02.2022 10:02 Відповісти
Де ж та авіація європейська? Може би на півдні небо прикрила від тих підарасів?
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28.02.2022 10:15 Відповісти
Инструкция по инфовойне.
Распространить максимально !!!
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Оставляем , к примеру, рецепт "шашлык по украински" с фото жареных кацапов.
Это реально работает!!!
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28.02.2022 10:23 Відповісти
Ну и фото шашлыка прилагаем )))
показати весь коментар
28.02.2022 10:26 Відповісти
 
 